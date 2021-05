Najlepsze karty graficzne 2021 - wielki test

Serwis Tom's Hardware przetestował dziesiątki kart graficznych, aby określić, które z nich są najlepsze. Oto wyniki.

Czynnikiem, który decyduje o jakości karty graficznej jest oczywiście jej wydajność. Obojętnie od tego, czy gra się w gry, obrabia materiały wideo w 4K czy korzysta z aplikacji, wydajność decyduje o komforcie użytkowania. W celu jej określenia posłużono się wymagającymi benchmarkami gamingowymi przy dziewięciu grach, uruchamiając je na ustawieniach "Medium" oraz "Ultra" przy rozdzielczościach 1080p, 1440p i 4K. Nie włączano przy tym takich dodatków, jak obsługa ray tracingu. Testowano karty graficzne obecnej generacji i aż trzech poprzednich.

Platforma testowa to:

procesor Intel Core i9-9900K

chłodzenie Corsair H150i Pro RGB

płyta główna MSI MEG Z390 Ace

pamięć Corsair 32GB DDR4-3200 (2x 16GB)

dysk XPG SX8200 Pro 2TB

system Windows 10 Pro (1909)

Gry testowe to: Borderlands 3, The Division 2, Far Cry 5, Final Fantasy XIV, Forza Horizon 4, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Strange Brigade.

A wyniki prezentują się następująco:

nazwa karty - wynik testów - procesor - taktowanie podstawowe/boost - pamięć - zapotrzebowanie na energię

Nvidia GeForce RTX 3090 - 100%, GA102, 1400/1695 MHz, 24GB GDDR6X, 350W

- 100%, GA102, 1400/1695 MHz, 24GB GDDR6X, 350W AMD Radeon RX 6900 XT - 97%, Navi 21, 1825/2250 MHz, 16GB GDDR6, 300W

- 97%, Navi 21, 1825/2250 MHz, 16GB GDDR6, 300W AMD Radeon RX 6800 XT - 93,5%, Navi 21, 1825/2250 MHz, 16GB GDDR6, 300W

Nvidia GeForce RTX 3080 - 93,1%, GA102, 1440/1710 MHz, 10GB GDDR6X, 320W

AMD Radeon RX 6800 - 85,7%, Navi 21, 1700/2105 MHz, 16GB GDDR6, 250W

Nvidia Titan RTX - 79,5%, TU102, 1350/1770 MHz, 24GB GDDR6, 280W

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti - 77,4%, TU102, 1350/1635 MHz, 11GB GDDR6, 260W

Nvidia GeForce RTX 3070 - 76,3%, GA104, 1500/1730 MHz, 8GB GDDR6, 220W

AMD Radeon RX 6700 XT - 73,3, Navi 22, 2321/2424 MHz, 12GB GDDR6, 230W

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti - 69,6%, GA104, 1410/1665 MHz, 8GB GDDR6, 200W

Nvidia Titan V - 68,7%, GV100, 1200/1455 MHz, 12GB HBM2, 250W

Zwycięzca, czyli Nvidia GeForce RTX 3090, uzyskał wynik 152,7 fps przy 54 testach, a przy rozdzielczości 4K osiągał imponujące 98,7 fps. Cena referencyjna tej kart wynosi ponad 7 tys. złotych, jednak ze względu na niewystarczającą ilość egzemplarzy, w praktyce nie kupisz jej poniżej 10 tys., zaś ceny wariantów innych producentów to wydatek kilkunastu tysięcy złotych. Warto odnotować, że tylko o 3% ustępuje jej AMD Radeon RX 6900 XT - tę kartę także niezwykle ciężko znaleźć w sprzedaży, ale jeśli już się trafi, jej cena jest nawet o kilka tysięcy złotych niższa od modelu Nvidii.

Źródło: Tom's Hardware