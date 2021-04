Najlepsze karty graficzne dla graczy 2021

Jaką kartę powinien kupić gracz, aby w pełni cieszyć się cyfrową rozrywką? Oto nasze propozycje dla różnych opcji budżetowych.

Nie ukrywajmy - większość osób ma sytuację taką, że nie stać ich na kartę wymarzoną, dlatego mogą co najwyżej pozwolić sobie na model mieszczący się w budżecie, którym dysponują. Oczywiście każda kart graficzna, która jest obecnie dostępna w sprzedaży, oferuje szereg możliwości i technologii, zazwyczaj jednak chce się mieć po prostu kartę, która udźwignie takiego np. Cyberpunka 2077 w wysokich ustawieniach graficznych bez zbędnych dodatków.

Pamiętajmy jednak, że wydajność to nie wszystko - do tego dochodzą takie czynniki, jak hałas generowany podczas pracy z obciążeniem, sterowniki, a także oprogramowanie dodatkowe, mogące np. samoczynnie optymalizować ustawienia pod kątem każdej gry (tak robi GeForce Expercience). Trzeba także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto dopłacić tylko po to, aby cieszyć się ray tracingiem? Poniższe zestawienie powstało na podstawie kilkudziesięciu testów kart w pełnym przekroju cenowym - zaczynając od kosztujących kilkaset złotych, kończąc na takich za kilkanaście tysięcy.

O czym warto pamiętać:

prawie każda lepsza karta graficzna ma swoje warianty , tworzone przez producentów. Na przykład GeForce GTX 3090 możesz kupić w edycjach od EVGA, Asusa, MSI czy Zotac. Ich ceny mogą znacznie różnić się od referencyjnych;

, tworzone przez producentów. Na przykład GeForce GTX 3090 możesz kupić w edycjach od EVGA, Asusa, MSI czy Zotac. Ich ceny mogą znacznie różnić się od referencyjnych; w chwili obecnej bardzo ciężko dostać lepsze karty graficzne, zwłaszcza z rodzin RTX 30 i RX 6000 - o czym pisaliśmy wiele razy. A skoro nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma - a konkretnie starsze karty graficzne;

w maju na rynek trafi GeForce RTX 3080 Ti z 12 GB GDDR6 na pokładzie; ma mieć wydajnosć na poziomie RTX 3090, ale musimy poczekać na wyniki testów, aby móc określić, czy warto ją polecić.

Najlepsza budżetowa karta graficzna

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super - GeForce GTX 1650 to najlepsza budżetowa karta graficzna do grania w 1080p, a wariant Asusa to mnóstwo dodatkowych elementów za cenę niewiele wyższą od referencyjnej. Spokojnie można przy niej bawić się w ustawieniach Wysokich lub Ultra przy 60 kl/s. Jak za kwotę mniejszą, niż 1000 zł, to świetnie. Mamy tu 4 GB pamięci GDDR6, enkoder NVENC, a sama karta jest bardzo wydajna pod względem wykorzystania energii.

Alternatywą może być Radeon RX 5500 XT w wersji z 4 lub 8 GB pamięci RAM. Cena kształtuje się również poniżej tysiąca złotych, a otrzymujesz układ korzystający z architektury RDNA "Navi", obsługujący w pełni PCIe 4.0 i niezwykle wydajny energetycznie. Pod względem wydajności ustępuje jednak produktowi Nvidia. Na plus można mu policzyć, że wraz z kartą otrzymujesz darmową kopię gry Monster Hunter World: Iceborne Edition oraz trzymiesięczną subskrypcję do Xbox Game Pass for PC.

Trzecia opcja to karta graficzna Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT.

Najlepsza karta graficzna 1080p

Ten segment to karty najpopularniejsze, a co za tym idzie - błyskawicznie znikają z rynku. Jeśli natomiast są - potrafią kosztować dwukrotnie więcej, niż wynosi cena referencyjna. To właśnie w tym segmencie znajdziemy rodzinę GeForce RTX 30 i AMD Radeon RX 6000.

Nasz wybór to model Asus Dual GeForce GTX 1660 Super EVO OC. Doskonale sprawdzi się w rozgrywce 1080p, tym bardziej, że większość graczy dysponuje wciąż monitorami 60 Hz. Nie można narzekać na jej wydajność i jest dobrym rozwiązaniem, które można określić pod względem ceny jako "średnia półka". Ten wariant ma taką samą specyfikację podstawową, co standardowy GTX 1660, ale Asus wprowadził rozwiązania zwiększające wydajność od 7 do 18% (w zależności od gry) - i to bez pogorszenia jakości. W porównaniu z GTX 1660 Ti wydajność jest większa o 3-5%. Ponadto karta pracuje bardzo cicho i doskonale optymalizuje pobór mocy, bijąc pod tym względem konkurencyjne Radeony. Dzięki zastosowaniu GeForce doskonale współpracuje z monitorami FreeSync i G-Sync.

Druga opcja to EVGA GeForce RTX 3060 XC Black Gaming - przede wszystkim dla graczy mających monitory z odświeżaniem 120-144 Hz. Nie tylko mamy doskonałe 1080p, ale również i wszystkie technologie Nvidii: ray tracing, DLSS, Reflex, Shadowplay, NVENC, Broadcast i inne. Zachęca do zakupu także 12GB pamięci VRAM - ciężko w tej cenie znaleźć inny model z taką jej ilością.

Pozostałe opcje? Wszystkie karty GeForce GTX - wygrywają z Radeon RX pod każdym względem w tym przedziale cenowym.

Najlepsza karta graficzna 1440p

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition to zwycięzca w sytuacji, gdy chcemy grać w 1440p z ponad 60 klatkami na sekundę. Pozwala na taką zabawę bez żadnych kompromisów. Jest szybsza od RTX 2080 Super, która była do niedawna jedną z najlepszych kart graficznych na świecie. RTX 3060 Ti FE ma 8 GB pamięci GDDR6, dzięki czemu w wielu testach znacznie przekraczała 60 klatek na sekundę przy 1440p, a w niektórych grach utrzymywała stały poziom 90 i więcej! Ponadto ray tracing wypada tu lepiej, niż w najdroższych kartach AMD - ma w tym udział zastosowanie DLSS 2.0. Karta umożliwia również grę w 4K, ale 8GB pamięci to często zbyt mało, aby utrzymać poziom.

Druga opcja to GeForce RTX 3070 z 8 GB pamięci - polecamy tę kartę każdemu, kto ma monitor 120 Hz i lepszy. Jest o 9-15% wydajniejsza od RTX 3060 Ti w 1440p.

Trzecia propozycja to Radeon RX 6800 - kusi 16 GB pamięci GDDR6, ale pod względem wydajności i obsługi nowych technologii ustępuje RTX 30. Podobnie jak karta na czwartym miejscu w tej kategorii, czyli AMD Radeon RX 6700 XT z 12 GB GDDR6.

Najlepsza karta graficzna do grania w 4K

W tej kategorii mamy karty najdroższe, a z powdou braków na rynku ceny są po prostu szalone. Największa różnica pomiędzy AMD a Nvidia? Obsługa ray tracingu i wielkość pamięci. Linia Radeon 6000 dysponuje 16 GB, co pozwala na swobodne obsłużenie najbardziej wymagających produkcji. Nvidia nie była tak hojna pod tym względem i zamiast tego mamy pewne ograniczenia. Nadrabia to z kolei doskonałym ray tracingiem, wspieranym przez DLSS 2.0, na co AMD odpowiedzi nie ma.

Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition to karta droga, ale szybsza od RTX 2080 Ti i umożliwiająca zabawę w 4K i przy włączonym ray tracingu. Bez problemu utrzymuje 60 kl/s, doskonale współpracuje z monitorami o dużej częstotliwości odświeżania. Zdecydowanie warto w nią zainwestować, jeśli chcesz cieszyć się bez problemu grami w 4K w trakcie kolejnych 2-3 lat.

A jeśli grywasz w 4K tylko okazyjnie, wystarczy Ci 8 GB pamięci - wówczas można postawić na Radeon RX 6800. Jest o model nieco szybszy od RTX 3070 i podobnie jak ta karta - ma 16 GB GDDR6. Dzięki wykorzystaniu technologii AMD - Smart Access Memory - otrzymujesz dodatkowe zwiększenie wydajności, zwłaszcza, gdy sparujesz tę kartę z procesorem Ryzen 5000 na płycie głównej X570.

Kolejne dwie opcje to ex aequo Radeon RX 6800 XT i GeForce RTX 3080. Doskonale współpracują z monitorami 4K o wysokiej częstotliwości odświeżania, mają potężne wydajności i poniżej 60 kl/s nie schodzą. W wielu grach przebijają nawet o 80% wydajność zeszłorocznej królowej rynku kart graficznych, czyli RTX 2080, a od wersji RTX 2080 Ti są szybsze o ok. 30%. Jednak w przypadku chęci zabawy w rozdzielczości 3440x1440 pikseli musimy sobie przygotować spore zapasy środków finansowych.