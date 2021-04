Najlepsze karty graficzne do kopania kryptowalut

Kryptowaluty szybują w górę, a ceny Etherum i Bitcoina osiągają rekordowe poziomy. Jeśli chcesz z tego skorzystać i samodzielnie zacząć kopać cyfrowe pieniądze, podpowiadamy, które karty graficzne będą do tego najlepsze.

Na początek niemiła informacja - karty graficzne są obecnie bardzo trudno dostępne. Pod każdą propozycją zamieszczamy ramkę, pokazującą ceny danego modelu w sklepach - mogą się one zmieniać nawet codziennie, więc jeśli myślisz o kupnie karty graficznej pod kątem kryptowalut, zaglądaj tu co jakiś czas, aby być z nimi na bieżąco. Jeśli pod kartą nie widzisz ceny... cóż, oznacza to, że jest ona niedostępna w żadnym miejscu.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA GeForce 3060 Ti to prawdziwa bestia wśród kart graficznych do kopania kryptowalut. Do tego doskonale się do gier w 1080p. Powstała przy wykorzystaniu architektury Ampere, bije na głowę RTX 2080 Super pod względem wydajności w 1080p i 1440p. Nie zdobędzie nagrody za najszybszą szybkość kopania, ale zapewnia gwarantowany dochód przy relatywnie niskich kosztach energii elektrycznej.

Szybkość kopania: 60 MH/s

Pamięć: 8GB GDDR6 VRAM

Liczba rdzeni: 4864 CUDA

Zapotrzebowanie na moc: 200 W

AMD Radeon RX 5700 XT

AMD wykonała duży krok do przodu, wprowadzając procesory graficzne RDNA. AMD Radeon RX 5700 XT to właśnie jedna z kart, korzystających z tego rozwiązania. Do jej powstania wykorzystano proces technologiczny 7 nm, przy którym nawet Radeony wyglądają na zasobożerne. I choć RX 5700 XT nie jest flagowcem AMD, to pod kątem kopania kryptowalut zajmuje jedno z czołowych miejsc. Do tego może posłużyć do wydajnej zabawy w 1440p - i to na poziomie RTX 3060 Ti - choć nie ma tu rozwiązań jak w kartach stricte gamingowycvh, np. DLSS 2.0 czy ray tracing.

Szybkość kopania: 54 MH/s

Pamięć: 8GB GGDR6 VRAM

Zapotrzebowanie na moc: 225W

Aktualne ceny w sklepach PowerColor AMD Radeon RX 5700 XT Red Devil 8 GB GDDR6 HDMI/3 x DP karta... ~6 170 zł

NVIDIA GeForce RTX 3090

NVIDIA GeForce RTX 3090 to karta z imponującą szybkością kopania, a ogólnie - klasa sama w sobie. Sprawdza się doskonale w grach, a jeśli wierzyć producentowi - potrafi obsłużyć nawet 8K! "Zieloni" pokazali tym modelem, na co ich stać. Dla graczy jest tu DLSS 2.0 i 2.1, a także inne zwiększające komfort zabawy technologie. Dedykowane rdzenie Tensor kierują SI renderującą grafikę w czasie rzeczywistym, co przekłada się na podniesienie ilości fps. A jeśli chodzi o kopanie... Mamy tu 24GB pamięci GDDR6X VRAM i 10 496 rdzeni CUDA. Można wykopać trzycyfrową ilość kryptowaluty, ale... poczujesz to w rachunkach za prąd.

Szybkość kopania: 121 MH/s

Pamięć: 24GB GDDR6X VRAM

Liczba rdzeni: 10 496

Zapotrzebowanie na moc: 350 W

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER to karta budżetowa, która może posłużyć do kopania kryptowalut. Powstała w architekturze Turing przygotowanej dla rodziny RTX 20. Nie ma takich użytecznych rozwiązań do gier, jak ray tracing czy DLSS, jednak bez problemu posłużysz się nią do grania w najnowsze tytuły w rozdzielczości 1080p. Jeśli chodzi o szybkość kopania, wynosi ona 26 MH/s, czyli w sumie niedużo, ale zużywa tylko 125 W mocy. Przy dłuższej pracy pozwoli co nieco zarobić i nie odczujesz tego boleśnie w rachunkach.

Szybkość kopania: 26 MH/s

Pamięć: 6GB GDDR6 VRAM

Liczba rdzeni: 1408 CUDA

Zapotrzebowanie na moc: 125 W

Aktualne ceny w sklepach ASUS Dual Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6GB EVO OC Edition Gaming Grafikkarte... ~3 320 zł

Źródło: WindowsCentral