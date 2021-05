Najlepsze launchery na Androida w 2021

Obecny interfejs Androida niekoniecznie odpowiada wszystkim użytkownikom. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby to zmienić. Z pomocą przychodzą launchery, czyli aplikacje, które pozwalają na zmianę sposobu wyświetlania treści. Poza tym poprawiają stabilność systemu oraz mogą znacząco zmienić wygląd interfejsu. Jaki launcher wybrać w 2021 roku?

Aktualnie w Sklepie Play możemy znaleźć naprawdę sporo tego typu aplikacji. Na początku musimy odpowiedzieć sobie na ważne pytanie - co w obecnym wyglądzie systemu nam nie odpowiada. Poszczególne launchery charakteryzują się nieco odmiennymi cechami i od naszych preferencji zależy, jaką aplikację powinniśmy zainstalować na swoim urządzeniu. Istotne jest także to, na jakim sprzęcie chcemy takowy launcher uruchomić.

Nova Launcher

Nova Launcher obrósł już swoistą legendą. Na przestrzeni lat przeistoczył się z prostego narzędzia do zmiany wyglądu interfejsu do aplikacji, która może wpłynąć na bardzo wiele aspektów działania systemu. To, co wyróżnia go od innych graczy na rynku launcherów jest fakt, że świetnie łączy ze sobą wygodę oraz funkcjonalność, co nie zawsze jest proste i się udaje. Nova Launcher w tej kwestii wyprzedza całą swoją konkurencję. Dzięki temu narzędziu możemy stworzyć taki ekran startowy jaki się nam zamarzy, który jednocześnie będzie stabilny.

Nova Launcher Nova Launcher

Nova Launcher jest idealnym narzędziem dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z tego typu aplikacjami. Mimo tego, że zawiera ona ogrom funkcji i możliwości, obsługa jest bardzo intuicyjna. Można powiedzieć, że Nova poprowadzi za rękę wszystkich nowych użytkowników przy dostosowaniu ekranu do swoich potrzeb.

W przypadku tak rozbudowanego narzędzia ważne jest także to, żeby nie było one "zapchane" niepotrzebnymi oraz starymi funkcjami. Twórcy Nova Launcher w tej kwestii spisują się na medal robiąc regularne "czyszczenie" swojej aplikacji.

Nova Launcher jest narzędziem darmowym. Jest dostępna także wersja Prime, która kosztuje 24 zł i daje jeszcze więcej możliwości. Istotne jest to, że kupując Prime raz, mamy dożywotni dostęp do wszystkich kolejnych wersji.

Ocena użytkowników w Google Play nie pozostawia złudzeń. Darmowa wersja aplikacji ma obecnie ocenę 4.5/5 bazując na opinii 1 268 672 osób natomiast Prime 4,7/5 według 343 826 użytkowników. Te liczby mówią same za siebie.

Nova Luncher możesz pobrać klikając w link.

Niagara Launcher

Niagara Launcher to stosunkowo nowa aplikacja. Charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dużą prostotą i możliwością błyskawicznego dostosowania wyglądu ekranu głównego do własnych preferencji. Co prawda nie posiada jeszcze zbyt wielu funkcji, jednak sprawia to, że użytkownicy, którzy nie wymagają od tego typu aplikacji niesamowicie rozbudowanych opcji, na pewną będą zadowoleni.

Niagara Launcher Niagara Launcher

Korzystając z tego rozwiązania zaoszczędzimy sporo czasu, po pierwsze mogąc szybko dostosować ekran, a po drugie szybko odnaleźć potrzebne aplikacje. Pomaga w tym boczny pasek z literami alfabetu, który nawiguje po zainstalowanych programach.

Niagara Launcher także świetnie sprawdzi się na starszych urządzeniach. Nadal działa stabilnie, nawet wtedy, kiedy nie ma do dyspozycji zbyt dużo dostępnej pamięci RAM.

Aktualna ocena w Google Play to 4,6/5 na podstawie 6,230 opinii. Narzędzie jest w pełni darmowe. Można je pobrać stąd.

Action Launcher

Action Launcher to narzędzie dla najbardziej wymagających użytkowników. Aplikacja posiada ogrom funkcji, które pozwolą dostosować ekran główny w dowolny sposób. Jest także uznawany za jeden z najszybszych i najlepiej konfigurowalnych programów tego typu na rynku. Przeznaczony zdecydowanie dla nowszych urządzeń z dużą ilością RAMu na pokładzie.

Action Launcher źródło: actionlauncher.com Action Launcher źródło: actionlauncher.com

To co sprawia, że Action Launcher to doskonały wybór dla wymagających to fakt, że aplikacja jest dostosowana do najnowszych urządzeń. Świetnie sprawdza się z funkcją sterowania gestami i innymi technologicznymi nowinkami, które możemy znaleźć w swoich smartfonach. Możemy także dowolnie dostosować kolory ekranu głównego tak, aby całość wyglądała spójnie. Świetnie sprawdza się także z wszelkiego rodzaju animacjami i ruchomymi tapetami.

Na uwagę zasługuje także świetny support aplikacji. Wszelkie poprawki oraz nowości są wprowadzane błyskawicznie. Action Launcher to idealny wybór dla osób, którym standardowy design nie wystarcza i chcą mieć pełną kontrolę nad wyglądem interfejsu swojego urządzenia.

W Sklepie Play ocena użytkowników to 3,8/5 na podstawie 103,072 opinii. Aplikację można pobrać tutaj.

Smart Launcher

Smart Launcher dostępny jest na rynku już od kilku lat. Obecnie możemy korzystać z piątej wersji aplikacji, która przyniosła ze sobą wiele nowości w stosunku do poprzedniczek. Jest to szybki program, który pozwala na dowolne rozmieszczenie widżetów i innych elementów ekranu. To, co zasługuje na szczególną uwagę, to automatyczne przypisywanie aplikacji do konkretnych kategorii. Dodatkowo w wersji płatnej możemy tworzyć własne, niestandardowe kategorie.

Smart Launcher źródło: smartlauncher.net

Smart Launcher także świetnie współpracuje z funkcją sterowania gestami oraz podwójnego stuknięcia w ekran. Na tej płaszczyźnie wypada nawet lepiej niż Nova Launcher i Action Launcher. Zdecydowanie jest to kolejna propozycja dla wymagających użytkowników. Mimo to obsługa aplikacji jest szybka, w miarę prosta i bardzo intuicyjna.

Smart Launcher jest dostępny za darmo z możliwością rozszerzenia do płatnej wersji wewnątrz programu. Ocena w Sklepie Google to 4,4/5 na podstawie 557 602 opinii. Aplikację możesz pobrać pod tym linkiem.

Podsumowanie

Na rynku znajdziemy na prawdę dużo aplikacji, dzięki którym możemy dostosować wygląd ekranu głównego do własnych potrzeb. Niektóre są proste i szybkie tak jak Niagara Launcher, który pozwala na błyskawiczne dostosowanie ekranu do własnych preferencji. Znajdziemy także bardziej rozbudowane narzędzia takie jak Nova Launcher, Action Launcher czy Smart Launcher przeznaczone dla zdecydowanie bardziej wymagających użytkowników. Przy wyborze odpowiedniego oprogramowania musimy kierować się własnymi potrzebami oraz tym jaki efekt finalnie chcemy osiągnąć. I oczywiście typem urządzenia, na którym chcemy wprowadzać zmiany.