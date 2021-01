Najlepsze mody do Cyberpunk 2077 – TOP 10

Chcecie urozmaicić sobie rozgrywkę w Cyberpunk 2077? Nie ma na to lepszego sposobu niż mody. Przygotowaliśmy dla was listę najlepszych modyfikacji do gry CD Projekt Red.

Premiera Cyberpunk 2077 nie obyła się bez pewnych zgrzytów. Konsolowe wydania gry (szczególnie na PS4 i Xbox One) pozostawiały sporo do życzenia. Pomimo ogólnej krytyki, a nawet nagonki ze strony mediów, graczy i wydawców, Cyberpunk 2077 sprzedał się znakomicie. Spora w tym zasługa znacznie lepszej PC-towej wersji gry, która nie tylko gwarantuje najlepszą jakość audio-wizualną, ale również, w dniu premiery, zawierała najmniejszą liczbę błędów.

Mody w Cyberpunk 2077 pozwolą wam w znacznym stopniu zmienić grę CD Projekt Red

Pomimo licznych problemów, CD Projekt Red nie ma zamiaru rezygnować z dalszego, intensywnego rozwoju marki Cyberpunk 2077. Do gry nadal mają zawitać pomniejsze (darmowe) dodatki, jak i duże, płatne rozszerzenia. Co więcej, w przygotowaniu wciąż jest ogromny, samodzielny tryb sieciowy. Niestety, ze względu na stan konsolowych wydań, wszystkie dotychczasowy plany musiały zostać przesunięte w czasie.

Gracze jednak już teraz znaleźli sposób, aby urozmaicić (poprawić) sobie rozgrywkę w Cyberpunk 2077 na PC. Choć od premiery gry minął dopiero nieco ponad miesiąc, to liczni moderzy zdążyli już przygotować wiele ciekawych dodatków do gry, które możecie bez problemu pobrać i z łatwością zainstalować.

Zastanawiacie się, który mod do Cyberpunk 2077 wybrać? Już nie musicie przedstawiamy wam listę najlepszych dostępnych propozycji.

Cyberpunk 2077 – najlepsze mody

Cyber Engine Tweaks

Największą bolączką Cyberpunk 2077 wciąż pozostaje optymalizacja. Choć wersja PC-towa może pochwalić się najlepszym dopracowaniem, to i tak wielu graczy (szczególnie tych, którzy korzystają z nieco słabszych „maszyn”), ma problem z komfortową rozgrywką przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości detali świata przedstawionego. Jeśli jesteście jedną z takich osób, to zdecydowanie warto pobrać i zainstalować mod o nazwie Cyber Engine Tweaks. Nie tylko poprawia on optymalizację Cyberpunk 2077, ale dodatkowo likwiduje niektóre błędy oraz pozwala na większą konfigurację ustawień gry.

JB - TPP MOD WIP third person

Czy wiecie, że w początkowych etapach produkcji Cyberpunk 2077 był grą z perspektywy trzeciej osoby? Studio CD projekt Red dopiero później zdecydowało się na jego usunięcie i przejście na widok FPP. Co ciekawe, w finalnej wersji gry niemal doszczętnie wycięto trzecioosobową perspektywę (ponoć dla lepszych wrażeń). Jeśli jednak wolicie dokładnie widzieć swojego awatara i uczynić z Cyberpunk 2077 grę nieco bardzie podobną do Wiedźmina, to z całą pewnością przyda się wam mod JB - TPP MOD WIP third person.

Better Minimap

Choć Cyberpunk 2077 to bardzo udana produkcja, to wydaje się, że pewne elementy gry potraktowano nieco po „macoszemu”. Tak jest np. z interfejsem użytkownika, a szczególnie z mini-mapą. Niestety, jest ona mało czytelna, co często powoduje, że więcej z nią kłopotu niż pożytku. Biorąc pod uwagę, że Cyberpunk 2077 jest grą z otwartym światem i całą masą aktywności, to porządna mini-mapa jest koniecznością. To co nie udało się CD Projekt Red, postanowili naprawić sami gracze, w modzie Better Minimap, który pozwoli wam niemal dowolnie modyfikować mini-mapę w grze.

Better Field Of View Slider

Każdy ceni sobie mnogość wyboru, nie inaczej jest z graczami (szczególnie PC-towymi). Choć Cyberpunk 2077 oferuje nam możliwość regulacji pola widzenia (FOV), to nie dla wszystkich jest ona wystarczająca. Dzięki prostemu modowi Better Field Of View Slider zmienicie minimalne pole widzenia z 70 na 30, a maksymalne FOV ze 100 na 150.

Alternate Crowd Behavior and other tweaks

Cyberpunk 2077 nie jest grą pozbawioną wad. Zarówno recenzenci, jak i gracze sporo uwag mieli do sztucznej inteligencji NPC. Mod „Alternate Crowd Behavior and other tweaks” nie tylko poprawia zachowanie postaci niezależnych, ale zmienia również pozwala na modyfikację liczby pojawiających się NPC. Co ważne dotyczy to nie tylko postaci na chodnikach, ale również w pojazdach, co automatycznie przekłada się na wzmożonych ruch w Night City i większy realizm.

Better Vehicle Handling

Pojazdów w Cyberpunk 2077 nie brakuje. Trzeba jednak przyznać, że model jazdy nie należy do najlepszych w branży. Jeśli nie przypadła wam do gustu przyczepność samochodów i motocykli w grze CD Projekt Red, to dzięki modowi Better Vehicle Handling możecie ją znacząco poprawić.

Realistic Driving Experience

Sympatyków futurystycznych maszyn powinien zainteresować mod Realistic Driving Experience, który, zdaniem twórców, zmienia model jazdy gry na bardziej realistyczny. Celem moderów było dostarczenie wrażeń możliwie jak najbardziej zbliżonych do tych, które oferują gry z serii „Forza”. Twórcy moda podkreślają jednak, że z całą pewnością nie jest to najłatwiejszy sposób na pokonywanie dużych odległości w grze, ale za to jeden z najbardziej satysfakcjonujących i realistycznych.

Arasaka Appearance Updater

Cyberpunk 2077 to gra, która pozwala nam niemal dowolnie modyfikować nasze ciało. Nowe gałki oczne wzbogacone o specjalne skanery? Proszę bardzo. Ostrza wychodzące z dłoni? Nie ma problemu. Wzmocniony, odporny na obrażenia szkielet? Jak najbardziej. Nowa fryzura, makijaż czy kolor paznokci – nie ma szans. Jak to możliwe? Otóż, choć studio CD Projekt Red zadbało o rozbudowany kreator postaci, to możemy z niego skorzystać tylko raz - podczas tworzenia postacie przed rozpoczęciem nowej rozgrywki. W trakcie zabawy nie mamy już do niego dostępu, co oznacza, że nie możemy zmienić tak podstawowych elementów jak: fryzury, tatuaży, czy koloru paznokci. Po raz kolejny z pomocą przychodzą nam moderzy. Mod Arasaka Appearance Updater to w zasadzie zewnętrzna aplikacja, do której musimy wczytać nasze zapisane dane z Cyberpunk 2077. Umożliwi nam ona na łatwą i kompleksową zmianę wyglądu naszej postaci.

Claire's Ponytail

Będąc już przy modyfikacji wyglądu, to największych estetów z pewnością zainteresują mody: Claire's Ponytail, 2023 Rogue's Hair oraz 2077 Rogue's Hair, które dodają do gry nowe fryzury. Pierwsza z nich do gustu powinna przypaść sympatykom postaci Claire Redfield z serii Rresidnet Evil.

Save Editor (Project CyberCAT-SimpleGUI)

Mod ten pozwoli wam na drastyczne zmiany w waszych dotychczasowych rozgrywkach. Wystarczy wczytać do aplikacji odpowiedni „save”, a już po chwili będziemy mogli w znaczący sposób wpłynąć naszą postać i nie tylko. Save Editor pozwala na zmianę statystyk, umiejętności czy poziomu naszego bohatera. Z łatwością stworzymy również duplikaty posiadanych przez nas sprzętów. Jakby tego było mało możemy również edytować dostępne zadania czy zmieniać statystyki broni.

Pamiętajcie jednak, że CD Projekt Red nie pozwala (póki co) oficjalnie na modowanie gry. Wszystkie mody, które widzicie powyżej zostały stworzone przez niezależnych twórców i wymagają od was ingerencji w pliki gry. Może się więc zdarzyć, że gra zacznie zachowywać się w sposób nieprzewidywalny bądź uszkodzeniu ulegną wasze zapisane dane. Musicie więc pamiętać, że korzystacie z modów na własną odpowiedzialność.

