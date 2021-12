Najlepsze mody do Wiedźmina. Dziki Gon na sterydach

Wiedźmin 3 jest grą prawie doskonałą. Dodając do niej mody możemy wycisnąć z niej jeszcze więcej.

Od premiery trzeciej części Wiedźmina minęło już ponad 6 lat. Przez ten czas gra wciąż ma rzesze wiernych fanów, którzy przemierzają świat odkrywając nowe sekrety i napawając się doskonałą historią oraz mechaniką.

W sieci znajdziemy sporo modyfikacji, które mogą poprawiać wrażenia wizualne, dodawać nową zawartość oraz poprawiać samą rozgrywkę, sprawiając, że zabawa jest jeszcze przyjemniejsza.

Na stronie Nexus Mods znajdziemy około 4600 modyfikacji, które zostały pobrane łącznie ponad 95,5 miliona razy. Stawia to Wiedźmina na 8 miejscu najpopularniejszych gier wśród moderów zaraz po takich seriach jak The Elder Scrolls czy Fallout. Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych i najczęściej pobieranych modów do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak instalować mody do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon na PC zapraszamy do lektury naszego poradnika, który znajdziecie w tym miejscu.

The Witcher 3 HD Reworked Project

The Witcher 3 HD Reworked Project (fot. Nexus Mods)

Modyfikacja HD Reworked Project poprawia wrażenia wizualne w Wiedźminie. Modyfikacja wydana w 2015 roku jest stale aktualizowana i dostosowywana do najnowszych standardów. Znajdziemy tutaj ulepszone tekstury, większy poziom szczegółowości i zwiększene odległości rysowania obiektów. Co więcej, wszystkie zmiany zostały wykonane z wiernym odwzorowaniem wizji artystycznej CD Projekt RED.

All Quest Objectives On Map

All Quest Objectives On Map (fot. Nexus Mods)

Wiedźmin 3 charakteryzuje się tym, że zadania które wykonujemy są bardzo rozbudowane. Mod All Quest Objectives On Map pokazuje na mapie wszystkie cele dla aktywnych misji. Możemy także śledzić wiele zadań jednocześnie. Dodatkowo, możemy zmienić aktualnie śledzony cel bez konieczności wchodzenia do menu zadań. Jeżeli na mapie widzimy zbyt wiele znaczników, część z nich możemy dezaktywować.

Over 9000 - Weight limit mod

Over 9000 - Weight limit mod (fot. Nexus Mods)

Lubisz nosić przy sobie dużą ilość przedmiotów? Dzięki modyfikacji Over 9000 - Weight limit mod nie musisz martwić się ograniczeniami. Zwiększa ona limit udźwigu do 9999, dzięki czemu Geralt już nigdy nie będzie przeciążony.

Fast Travel from Anywhere

Fast Travel from Anywhere (fot. Nexus Mods)

O tym, że mapa w Wiedźminie jest ogromna wiemy wszyscy. Czasami podróż z jednego miejsca do drugiego może zająć sporo czasu. Jak działa mod Fast Travel from Anywhere? Szybka podróż dostępna jest przy drogowskazach. Dzięki modyfikacji możemy "teleportować" się do najbliższego z nich z dowolnego miejsca na mapie.

Always Full Exp

Always Full Exp (fot. NExus Mods)

Mod Always Full Exp dużo lepiej balansuje zdobywane przez Geralta punkty doświadczenia. Są one przydzielane za zadania zgodnie z poziomem trudności gry oraz rodzajem wykonywanego zadania. W oryginalnej wersji, im wyższy poziom doświadczenia gracza, tym punktów, nawet za najtrudniejsze zadania dostawaliśmy mniej.

Super Turbo lighting Mod

Super Turbo lighting Mod (fot. Nexus Mods)

Super Turbo lighting Mod to kolejna modyfikacja poprawiająca wrażenia estetyczne. Autor zadbał o poprawienie systemu oświetlenia, odległości rysowania obiektów, efektów flary oraz mapowania kolorów. Dzięki temu efekty świetlne w grze wyglądają jeszcze lepiej. Różnica jest widocznie zauważalna zarówno na otwartych przestrzeniach, jak i w budynkach czy jaskiniach.

Slots Slots SLOTS

Slots Slots SLOTS (fot. Nexus Mods)

Wiedźmin na sterydach? Tylko dzięki modyfikacji Slots Slots SLOTS. CD Projekt RED udostępnił nam 12 miejsc na talenty Geralta. Autor modyfikacji odblokował dodatkowe sloty, dzięki czemu możemy wykorzystać ponad 100 wolnych miejsc. W ten sposób stworzymy potwora.

Auto Apply Oils

Auto Apply Oils (fot. Nexus Mods)

Męczy i nudzi cię żmudne przygotowywanie do walki i nakładanie olejów na broń przed każdym starciem? Dzięki modyfikacji Auto Apply Oils stanie się to automatycznie. Specjalny algorytm zastosuje najlepszy specyfik, który podniesie statystyki miecza. Ty będziesz mógł się skupić tylko na niszczeniu zła i plugastwa.

Indestructible Items - No More Weapon Degradation

Indestructible Items - No More Weapon Degradation (fot. Nexus Mods)

Zdarzyło ci się kiedyś, że przed ważnym starciem okazało się, że twoja broń lub zbroja jest zniszczona? Na pewno. Modyfikacja Indestructible Items - No More Weapon Degradation blokuje degradację uzbrojenia i pancerza, dzięki czemu współczynnik wytrzymałości zawsze będzie wynosił 100 %.

Friendly HUD

Friendly HUD (fot. Nexus Mods)

Świat Wiedźmina 3 przepełniony jest przepięknymi widokami i krajobrazami. Czasami chcemy zrobić zrzuty ekranu, aby móc później się nimi napawać. Czasami w zrobieniu świetnego ujęcia przeszkadzają elementy interfejsu. Modyfikacja Friendly HUD usuwa wszystkie z nich pozostawiając nam do dyspozycji zupełnie czysty ekran.

