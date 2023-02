Najlepsze monitory do 1000 zł w 2023. Tanio i dobrze? To możliwe, sprawdź polecane modele

Szukasz dla siebie monitora do 1000 zł? Sprawdź zestawienie najlepszych modeli, jakie udało nam się znaleźć.

W dzisiejszych czasach rynek monitorów jest bardzo rozbudowany i obszerny, dlatego poszukiwanie dla siebie idealnego monitora może zająć sporo czasu. Dzisiaj przychodzę do was ze specjalnie wybranymi monitorami, które mogą wpasowywać się w ramy waszych potrzeb, jak i funduszu.

SAMSUNG Odyssey F24G35TFWU

SAMSUNG Odyssey F24G35TFWU Źródło: SAMSUNG

Monitor SAMSUNG Odyssey F24G35TFWU jest przeznaczony zarówno dla graczy, jak i codziennego użytku. Z podstawowych informacji o monitorze wiemy, że jego przekątna ekranu wynosi 23,8 cala z proporcjami 16:9 i rozdzielczością ekranu 1920 x 1080 px. Co więcej, jasność ekranu wynosi 250 cd/m2 z częstotliwością odświeżania obrazu 144 Hz, posiada, także matrycę VA z matową powłoką i czasem reakcji 1 ms. Posiada także nową klasę energetyczną F, co do złącz jakie te monitor posiada, są to HDMI 2.0 x 1, DisplayPort x 1, VGA x 1 oraz wyjście liniowe audio. Jeśli ciekawią was funkcje techniczne tego monitora, bezproblemowo będziecie mogli powiesić go na ścianie i regulować jego wysokość.

LG 27MP60G-B

LG 27MP60G-B Źródło: LG

LG 27MP60G-B to kolejny monitor, który możemy przeznaczyć do codziennego użytku, jak i grania. Ten 27-calowy monitor także bez problemu będziecie mogli powiesić na ścianie, ale też regulować kąt jego nachylenia. Złącza, jakie posiada to VGA x 1, Wyjście liniowe audio, HDMI x 1 i DisplayPort 1.4 x 1. Częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz i jasnością ekranu 250 cd/m2, tak jak w powyższym monitorze posiada matową powłokę matrycy tyle, że z innym rodzajem matrycy, ten posiada IPS. Posiada nową klasę energetyczną F, a wracając jeszcze do szczegółów o ekranie, ten ma rozdzielczość 1920 x 1080 px. Jak większość monitorów aktualnie, ten także ma podświetlanie LED.

IIYAMA G-Master G2730HSU Black Hawk

IIYAMA G-Master G2730HSU Black Hawk Źródło: IIYAMA

IIYAMA G-Master G2730HSU Black Hawk jako następny monitor z 27-calowym ekranem z proporcjami 16:9 i jasnością 300. Ten monitor zdecydowanie zdowoli graczy, nie tylko dlatego, że ma wbudowane głośniki, ale też jego dodatkowym atutem jest to, że jest kompatybilny z Kensington-lock i ma możliwość redukcji niebieskiego światła oraz audio. Z nową klasą energetyczną E i częstotliwością odświeżania obrazu 75 Hz. Matowa powłoka matrycy rodzaju TN z czasem reakcji 1 GTG oraz liczbą wyświetlanych kolorów 16.7 mln na ekranie z rozdzielczością 1920 x 1080 px. Ten monitor także możesz powiesić na ścianie.

HP M27fe

HP M27fe Źródło: HP

Monitor HP M27fe to monitor o przekątnej 27 cali z proporcjami 16:9 i rozdzielczością 1920 x 1080 px. Dodatkowo jego jasność wynosi 300 cd/m2 z częstotliwością 75 Hz posiada on także matryce IPs z matową powłoką i czasem reakcji 5 ms. Posiada również klase energetyczną D oraz dwa złącza HDMI 1.4 złącze D-sub (VGA).

PHILIPS 273V7QDSB

PHILIPS 273V7QDSB Źródło: PHILIPS

Marka Philips oferuje swój model 273V7QDSB z przekątną ekranu wynoszącą 27 cali proporcjami 16:9 i rozdezielczością 1920 x 1080 px. Dodatkowo jasność tego ekranu wynosi 250 cd/m2 z częstotliwością odświeżania 75 Hz z matrycą IPS posiadającą matową powłokę i czas reakcji 4 ms. Monitor posiada, także klasę energetyczną E oraz po jednym wejściu HDMI, DVI, wejście D-sub (VGA) oraz wejście liniowe audio.

AOC 24B1H

AOC 24B1H Źródło: AOC

Monitor AOC 24B1H jako kolejny monitor z ekranem 23,6 cala, do codziennego użytku czy też pracy. Z matrycą rodzaju MVA oraz matową powłoką, posiada również oświetlenie W-LED oraz złącza VGA, wyjście liniowe audio i HDMI 1.4. Jego rozdzielczość ekranu wynosi 1920 x 1080 px, a proporcje 16:9. Standardowa liczba wyświetlanych kolorów 16.7 mln. Technicznie ten monitor nie pozwala na powieszenie go na ścianie lub regulacji wysokości, ale posiada funckje: Anti-glare, Flicker Free, Full HD, LED Backlight, OSD, regulacja pochylania w pionie, technologię Low Blue Light oraz wąską ramkę.

BENQ GL2780E

BENQ GL2780E Źródło: BENQ

Model BenQ GL2780E posiada wykończenie o fakturze klasy premium oraz wyrzeźbioną podstawę. Jest on odporny na drobne zarysowania i pozbawiony niepotrzebnych krawędzi, co pozwala uzyskać elegancki i funkcjonalny wygląd. Monitor ten głównie charakteryzuje czas reakcji 1 ms GtG, częstotliwość odświeżania 75 Hz, dynamiczny kontrast i połączenie HDMI, dzięki czemu wyświetla on wszystkie detale obrazu z najwyższą jakością. Technologie Low Blue Light i Flicker-Free, zapewniające komfort długiego oglądania, a także wiodąca w branży technologia Brightness Intelligence zapewniają doskonałe szczegóły w dowolnym oświetleniu zewnętrznym. Dzięki połączeniu podświetlenia LED z matrycą TN, sprzyjającemu autentycznym kolorom, głębszej czerni i dokładniejszemu wyświetlaniu szczegółów, GL2780E zapewni całkowicie nowe doznania podczas oglądania ulubionych filmów.

ACER Nitro VG240Y

ACER Nitro VG240Y Źródło: ACER

Monitor ACER Nitro VG240Y z przekątną 23,8 cala oraz proporcjami ekranu 16:9, posiada rozdzielczość 1920 x 180 px. Dodatkowo jego jasność to 250 cd/m2, a częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Posiada także: wejście liniowe audio, jednp złącze VGA i dwa HDMI 1.4. Krótki czas reakcji rędu 1 ms zapewnia dużą częstotliwość odświeżania się obrazu, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się graniem bez opóźnień. Na dodatek posiada matrycę IPS, która zapewnia czytelność obrazu pod kątem 178 stopni. Monitor charakteryzuje się konstrukcją ZeroFrame.

HP X24ih

HP X24ih Źródło: HP

Monitor HP X24ih to doskonały wybór dla graczy oraz tych, którzy chcą pracować lub uczyć się w komfortowych warunkach. Można go postawić na biurku lub zamontować na ścianie, w zależności od potrzeb. Szczególnie przydatny okaże się również obrotowy ekran, dzięki któremu można swobodnie obracać monitor. Oferuje on wysoką jakość i kontrast obrazu, wszystko dzięki powłoce antyrefleksyjnej, rozdzielczości ekranu wynoszącej 1920 x 1080 px oraz częstotliwości odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz, za którą odpowiada AMD FreeSync. Całość dopełniają technologia Flicker Free oraz filtr światła niebieskiego, których zadaniem jest ochrona oczu przed nadmiernym zmęczeniem spowodowanym migotaniem ekranu oraz emisją światła niebieskiego.

Gigabyte G24F

GIGABYTE G24F Źródło: GIGABYTE

Gigabyte G24F monitor o przekątnej 24 cali oraz rozdzielczości 1920 x 1080 px w formacie 16:9. Zapewnia on jakość w rozdzielczości Full HD, wszystko dzięki zastosowaniu nowoczesnej matrycy IPS oraz częstotliwości odświeżania 165 Hz. G24F doskonale nadaje się zarówno do gier, jak i pracy z grafiką. Dzięki wąskim ramkom monitor ten prezentuje się znakomicie, natomiast umieszczenie panelu do ręcznego sterowania ustawieniami na frontowej listwie sprawia, że nie musimy sięgać na tył, aby zmienić poszczególne opcje. Szeroki wybór gniazd, takich jak złącze HDMI, DisplayPort czy USB typu A sprawia, że monitora można używać w połączeniu z komputerem, ale również konsolą.

ASUS TUF Gaming VG249Q1A

ASUS TUF Gaming VG249Q1A Źródło: ASUS

TUF Gaming VG249Q1A to monitor o przekątnej 23,8 cala z zapewniającą kąt oglądania 178 stopni matrycą IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz. Został on zaprojektowany dla graczy i innych użytkowników poszukujących immersyjnej rozgrywki i oferuje specyfikacje na wysokim poziomie. Monitor ten jest wyposażony w technologię ASUS Extreme Low Motion Blur Extreme, która umożliwia wyeliminowanie zniekształceń oraz efektów rozmycia ruchu, wszystko dzięki uzyskaniu dla nich wartości 1 ms (MPRT). Poruszające się obiekty są wtedy ostrzejsze, a rozgrywka bardziej płynna i responsywna. Monitor oferuje złącze DisplayPort 1.2, dwa gniazda HDMI (V1.4), a także gniazdo audio jack 3,5 mm do podłączania szerokiej gamy urządzeń multimedialnych. Dodatkowym plusem jest zintegrowany klawisz skrótu GamePlus, który oferuje udoskonalenia wewnątrz rozgrywki. Funkcja ta została opracowana z uwzględnieniem opinii zwrotnych od profesjonalnych graczy i pozwala im ona na ćwiczenie i doskonalenie swoich umiejętności.

LENOVO G24-20

LENOVO G24-20 Źródło: LENOVO

Monitor LENOVO G24-20 to ostatnia pozycja na liście, idealny dla graczy. Przekątna ekranu jest równa 23,8 cala z proporcją ekranu 16:9 i rozdzielczością 1920 x 1080 px. Jasność ekranu wynosi 350 cd/m2. Częstotliwość odświeżania obrazu w tym przypadku to 144 Hz. Monitor wyposażony jest w dwa złącza HDMI 2.0 oraz jeden DisplayPort 1.2 . Matryca IPS gwarantuje najszersze kąty widzenia, 178 sopni w pionie i poziomie a w dodatku świetne odwzorowanie barw. Dzięki nowoczesnej matrycy czas reakcji obrazu to minimum 0,5 ms. Monitor posiada także ultra smukłe ramki, co dodaje mu nowoczesnego wyglądu.

Jak widać, monitory poniżej 1000 zł potrafią zaskoczyć jakością i spełnić nasze oczekiwania.