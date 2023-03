Najlepsze monitory do 1500 złotych. TOP 10 modeli na rynku w 2023 roku

Jaki monitor do 1500 zł kupić? To jest naszym dzisiejszym pytaniem. Jeżeli ciekawi was odpowiedź, koniecznie musicie zobaczyć jakie modele chcę wam przedstawić.

Spis treści

Monitory są jednymi z najważniejszych i najczęściej poszukiwanych urządzeń wśród ludzi korzystających z komputerów. Jakiś czas temu przygotowałam zestawienie najlepszych monitorów do 1000 zł. Przyszedł czas, aby nieco zwiększyć budżet. Czy do 1500 zł można znaleźć coś naprawdę satysfakcjonującego? Oczywiście, że tak. Sprawdź zestawienie najatrakcyjniejszych ofert obecnych na rynku.

ASUS TUF Gaming VG289Q1A

Źródło: ASUS

TUF Gaming VG289Q1A to 28-calowy monitor wyświetlający obraz w rozdzielczości 4K. Został wyposażony w matrycę IPS o proporcjach 16:9, która charakteryzuje się czasem reakcji wynoszącym 5 ms oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz. Znajdziemy tutaj takie technologie jak Adaptive-Sync oraz Free-Sync. Złącza jakie posiada, to wyjście audio, dwa porty HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.2. Deklarowana przez producenta jasność ekranu to 350 cd/m2. Na szczególną uwagę zasługuje także bardzo duża liczba kolorów, które jest w stanie wyświetlić. Dodatkowe funkcje które nam oferuje to m.in. filtr niebieskiego światła, redukcja migotania, regulacja kąta obrotu oraz kąta pochylenia.

Zobacz również:

SAMSUNG Odyssey G5 C32G55TQBU

Źródło: SAMSUNG

SAMSUNG Odyssey G5 C32G55TQBU to monitor o przekątnej ekranu wynoszącej 32 cale. Wyświetla obraz w rozdzielczości 2560 x 1440. Deklarowana jasność ekranu wynosi 250 cd/m2. Charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Model został wyposażony w zakrzywiony ekran VA, dzięki któremu poza atrakcyjnym wyglądem, zwiększa się nasze pole widzenia. Możliwa ilość wyświetlanych kolorów wynosi 16,7 mln. Funkcje jakimi może pochwalić się omawiany model to m.in. AMD FreeSync, filtr niebieskiego światła, Flicker Free, czyli redukcja migotania, regulacja kąta pochylenia, Super Arena Gaming UX czy też Low Input Lag. Złącza, jakie posiada monitor to DisplayPort, HDMI 2.0 x 1 oraz wyjście liniowe audio.

MSI Modern MD272QPW

Źródło: MSI

Następny monitor to 27-calowy MSI Modern MD272QPW z rozdzielczością ekranu 2560 x 1440 px oraz proporcjami 16:9. Przeznaczony dla osób pracujących, jak i do codziennego użytku. Wyposażony jest w matrycę IPS, która charakteryzuje się czasem reakcji na poziomie 4 ms oraz częstotliwością odświeżania 75 Hz. Producent deklaruje jasność na poziomie 300 cd/m2. Monitor został wyposażony w wyjście liniowe audio, trzy wejścia USB, w tym USB typu C, HDMI 1.4b oraz DisplayPort 1.2. Sprzęt możemy ustawić na biurku i dowolnie regulować lub powiesić na ścianie.

LG UltraWide 34WP550-B

Źródło: LG

34-calowy LG UltraWide 34WP550-B to kolejny na naszej liście monitor, z którego zadowoleni mogą być zarówno gracze, jak i osoby pracujące. Rozdzielczość, jaką oferuje nam ten model to 2560 x 1080. Mamy tu do czynienia z monitorem panoramicznym o proporcjach 21:9. Ekran to matryca IPS z czasem reakcji 5 ms oraz częstotliwością odświeżania 75 Hz. Jasność ekranu, jaką deklaruje producent to 250 cd/m2. Monitor posiada wyjście audio oraz dwa porty HDMI. Monitor możemy ustawić na podstawie lub zawiesić na ścianie. Dodatkowe funkcje, jakie posiada to m.in. Black Stabilizer, DAS, Flicker Safe, FreeSync, tryb oszczędzania energii oraz tryb gry.

MSI Optix MAG301CR2

Źródło: MSI

Monitor MSI Optix MAG301CR2 posiada zakrzywiony ekran VA o przekątnej 30 cali oraz rozdzielczości 2560 x 1080. Technologie, z jakimi mamy do czynienia to m.in. MSI Anti-Flicker, obsługa HDR oraz True Color. Dodatkowym atutem jest możliwość włączeniu trybu Gaming Mode, który pozwala ustawić ekran pod konkretną rozgrywkę, czy to FPS, RPG, wyścigi, czy RTS. Dzięki takim rozwiązaniom oferuje on niezapomniane i realistyczne wrażenia, zarówno w czasie oglądania filmów, jak i grania w gry. MSI Optix MAG301CR2 doskonale współpracuje również z aplikacją Gaming OSD App 2.0. Sprzęt wyposażony jest w dwa porty HDMI oraz złącze Display Port.

PHILIPS E-line 288E2UAE

Źródło: PHILIPS

Monitor PHILIPS 288E2UAE charakteryzuje prosty, a zarazem elegancki wygląd, a co najważniejsze sprawdzi się zarówno w formie urządzenia do pracy, jak i codziennego użytku. Wyposażony jest w 28-calową matrycę IPS o rozdzielczości Ultra HD (2840 x 2160) i oferuje technologie takie, jak Ultra Wide-Color, Flicker Free, czy SmartImage - ten ostatni umożliwia dopasowanie ustawień monitora do wybranej gry. Wisienką na torcie z pewnością będzie obecność AMD FreeSync, dzięki czemu można zachować płynność obrazu bez efektu rozmywania.

Producent postawił także na implementację systemu montażu kabli, który pozwala zapanować nad wszelkimi przewodami podłączonymi do urządzenia. Jeśli zaś chodzi o dostępne złącza, PHILIPS 288E2UAE posiada 5 portów USB-A, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 oraz wyjście liniowe audio.

LG UltraGear 32GN600-B

Źródło: LG

31-calowy UltraGear 32GN600-B z rozdzielczością 2560 x 1440 to kolejny monitor, na który mogą liczyć zarówno osoby pracujące, jak i gracze. Mamy tu do czynienia z proporcjami ekranu 16:9 oraz jasnością 350 cd/m2. Złącza, w jakie został wyposażony ten model to DisplayPort, dwa HDMI 1.4 oraz wyjście liniowe audio. LG UltraGear 32GN600-B bezproblemowo będziecie mogli powiesić na ścianie

SAMSUNG ODYSSEY G55A LS27AG550EU

Źródło: SAMSUNG

Monitor Samsung Odyssey G55A LS27AG550EU wyróżnia się swoim futurystycznym kształtem. Posiada 27-calowy ekran i rozdzielczość 2560 × 1440. Jego częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz. Czas reakcji wynoszący 1 ms jest rzeczą, którą pozytywnie cechuje go w tej kategorii monitorów. Przez zakrzywienie 1000R, które jest największym aktualnie na rynku, będziecie mogli dostrzec rzeczy, które były ukryte dla waszych oczu. Dysponuje on funkcją AMD FreeSync Premium, która zmniejsza opóźnienia i czas przeskakiwania obrazu, przez co można zyskać pełną płynność podczas gry. Przez wbudowany system HDR10, będziecie mogli doświadczać zaskakującego realizmu obrazu, który będzie bardziej intensywny, nasycony. Liczba wyświetlanych kolorów wynosi 16,7 mln. Wbudowano w nim porty DisplayPort, dwa HDMI 2.0 oraz wyjście linowe audio.

LG 16MQ70

Źródło: LG

Monitor LG 16MQ70 to 16-calowy monitor o rozdzielczości ekranu 2560 x 1600 i proporcjach 16:10. Jego częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Jest to matryca IPS z matową powłoką. Jasność ekranu, jaką oferuje nam ten model wynosi 350 cd/m2. Ten monitor wyróżnia to, że jest przenośny, jednakże nie będziemy mogli powiesić go na ścianie czy też regulować jego nachylenia i wysokości. Jedynymi złączami jakimi dysponuje LG 16MQ70 są dwa porty USB typu C. Sporym atutem tego monitora jest jego waga, wynosi ona niecały kilogram, a dokładnie 0.67 kg.

AOC Gaming Q27G2S

Źródło: AOC

AOC Gaming Q27G2S to ostatni monitor na naszej liście. Jest wyposażony w 27-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1440 z proporcjami 16:9. Ten model powinien zainteresować graczy ze względu na matrycę IPS z czasem reakcji 1 ms MPRT, bądź 4 ms GTG. Częstotliwość odświeżania ekranu, jaką oferuje nam ten model wynosi 165 Hz. Deklarowana jasność ekranu to 350 cd/m2. Wyposażony jest w wyjście liniowe audio, dwa porty HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4. Monitor możemy ustawić na podstawie lub powiesić na ścianie. Dodatkowe funkcje, na jakie warto zwrócić uwagę to redukcja migotania oraz ograniczona emisja niebieskiego światła.