Najlepsze myszki bezprzewodowe 2023

Brak kabli to zwiększenie komfortu podczas grania, przeglądania internetu czy pracy. Oto myszki bezprzewodowe, jakie naprawdę warto nabyć.

G502 Lightspeed

Fot.: Hayden Dingman/IDG

G502 Lightspeed ma komfortowy design, przemyślany rozkład klawiszy i kółko mogące pracować na dwa różne sposoby. Zastosowany czujnik HERO 25K obsługuje śledzenie na poziomie submikronowym. Zaletą jest również kompatybilność z Powerplay - bezprzewodowym ładowaniem. Myszka ładowana jest bezprzewodowo podczas użytkowania, co zwalania Cię z konieczności zajmowania się tym ręcznie i daje pewność, że zawsze akumulator jest gotowy do akcji. Gumowane kółko cechuje duża wygoda. Ponadto mamy tu aż 11 programowalnych przycisków. Czego można chcieć więcej?

SteelSeries Aerox 9

Fot.: Dominic Bayley/IDG

SteelSeries Aerox 9 to niewielka myszka, na której zmieszczono aż 18 programowalnych przycisków. Mimo tego jest lekka jak piórko - waży 89 gramów. Będzie doskonałym rozwiązaniem dla osób grających w produkcje MOBA i MMO, każdy jednak doceni możliwość korzystania z 18 0000 CPI. Stabilną łączność gwarantuje zarówno obsługa Bluetooth, jak i Wi-Fi. Zwraca uwagę konstrukcja - "plaster miodu", który nadaje gryzoniowi dość futurystycznego wyglądu. Oprócz walorów estetycznych jest to bardzo praktyczne - pomaga w chłodzeniu podzespołów.

Logitech G903

Fot.: Hayden Dingman/IDG

Logitech G903 wykorzystuje technologię Powerplay w celu bezustannego ładowania myszki. Od wspomnianego wcześniej modelu G502 różni ją jednak uniwersalność - przeznaczona jest zarówno dla graczy prawo-, jak i leworęcznych. Wyposażona została w 10 przycisków, a także bardzo precyzyjny sensor PWM3366. Zaletą jest podświetlenie RGB, choć jeśli ktoś nie lubi takich dodatków - może w dowolnej chwili je wyłączyć. System naciągu przycisków na bazie metalowej sprężyny sprawia, że przyciski myszy wciskają się pod wpływem mniejszej siły. Dzięki temu każde kliknięcie cechuje się większą szybkością i spójnością oraz lepszym czasem reakcji.

Roccat Burst Pro Air

Fot.: Dominic Bayley/IDG

Roccat Burst Pro Air zwraca uwagę nietypowym wyglądem - podświetlenie RGB jest tu wszędzie, a w dodatku podzielono je na cztery dedykowane strefy, którymi można oddzielnie zarządzać. Oprócz estetycznego wyglądu oferuje również osiem przycisków oraz sensor optyczny Owl-Eye, pozwalający na osiągnięcie DPI 19 000. Każdy przycisk ma żywotność określaną na ok. 100 milionów kliknięć. Użytkownik może podpiąć gryzonia za pomocą Wi-Fi 2,4 GHz lub Bluetooth 5.2, można także zastosować kabelek USB.

SteelSeries Rival 650

Fot.: Hayden Dingman/IDG

SteelSeries Rival 650 nie różni się wyglądem od innych modeli bezprzewodowych, jednak ma dwa elementy, które pozwalają na wyróżnienie myszki. Pierwszy to zastosowane dwa sensory. Główny to PWM3360 TrueMove 3, drugi - autorski, odpowiedzialny za wyczuwanie głębi. Dzięki niemu nawet podczas podniesienia myszki z płaskiej powierzchni nie stracisz aktualnego położenia. Druga rzecz to mechanizm szybkiego ładowania - pozwala na pełne naładowanie gryzonia w 15 minut, co wystarcza nawet na 10 godzin aktywnego użytkowania.