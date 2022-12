Najlepsze myszki dla graczy do 100 złotych - świeże oferty

Dobra myszka to podstawa udanej rozgrywki. Ale czy można kupić naprawdę dobry model gamingowy za mniej, niż 100 złotych? Udowadniamy, że tak też można - zobacz!

Jakie cechy powinna mieć dobra myszka gamingowa? Przede wszystkim ergonomiczność. Pewny chwyt umożliwia precyzyjne sterowanie, a ponadto dłoń nie męczy się w trakcie wielogodzinnych sesji. Druga istotna cecha to możliwość zaprogramowania przycisków, dzięki czemu szybko możesz wykonać wybrane akcje. Samych przycisków zaś powinny być co najmniej cztery, ale im więcej - tym lepiej. Najlepsze myszki dla graczy mają nawet i siedem, jednak coś za coś - tak rozbudowane modele to wydatek ponad 100 złotych. Jednak i poniżej tej kwoty można znaleźć propozycje, którym warto dokładnie się przyjrzeć.

California Access Sunda CA1045

California Access Sunda CA1045 to myszka przewodowa dla graczy praworęcznych. Zwraca uwagę siedem programowalnych przycisków, a także efektowne podświetlenie RGB z sześcioma trybami działania. Zastosowano tu sensor Sunplus 199IC, a maksymalne DPI wynosi 6400. Umieszczone na bocznym panelu dwa przyciski pozwalają na swobodną zmianę wartości zdefiniowanych parametrów. Duże przyciski główne są wygodne i ich użytkowanie nie powoduje uczucia zmęczenia nawet po kilku godzinach ciągłego „klikania”. Dodatkowo myszka Sunda została wyposażona w klikalny scroll wheel.

Cena: 39 zł w Komputronik.

Genesis Xenon 200

Genesis Xenon 200 to nowoczesne kształty w połączeniu z podświetlaniem RGB w kilku stylowo rozmieszczonych miejscach. Maksymalne DPI 3000 wraz z szybkością przetwarzania danych 4500 FPS mają gwarantować wysoką dokładność do osiągania najlepszych rezultatów. Myszka ma 7 przycisków gotowych do zaprogramowania. Możesz ustawić w oprogramowaniu aż 4 różne profile DPI i następnie przełączać się wygodnie między nimi w locie za pomocą dedykowanego przycisku. Ślizgacze teflonowe usprawniające gładki i szybki ślizg po podkładce.

Cena: 69,90 zł w Komputronik.

SteelSeries Prime

SteelSeries Prime to 5 programowalnych przycisków, magnetyczne przełączniki optyczne, podświetlenie Prism RGB oraz sensor optyczny TrueMove Pro 18 000 DPI. Lekka, ważąca zaledwie 69 g konstrukcja, zredukuje zmęczenie Twojej dłoni związane z unoszeniem myszy. Teksturowane, matowe wykończenie zapewnia pewny chwyt. Wbudowana opcja konfiguracji pozwala na wybór odpowiednich ustawień. Przełączniki Prestige OM zapewniają błyskawiczny czas reakcji.

Cena: 89,99 zł w x-kom.

SpeedLink FORTUS Wireless

SpeedLink FORTUS Wireless to bezprzewodowa mysz dla praworęcznych graczy wyposażona w oświetlenie LED, sensor optyczny o rozdzielczości 2400 DPI, a także 5 programowalnych przycisków. Ergonomiczny kształt oraz wyprofilowane miejsce na kciuk dają uczucie komfortu nawet podczas długich i dynamicznych rozgrywek. Gumowana powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność i sprawia, że mysz pewnie przylega do dłoni. Zasięg działania to 6 metrów.

Cena: 99,99 zł w x-kom.

MAD DOG GM505

Siedmioprzyciskową myszkę MAD DOG GM505 wyposażono w precyzyjny sensor optyczny Avago 3050 o czułości maksymalnej 4000 DPI. Sprzęt cechuje się świetnymi prędkościami (do 1,52 m/s) i przyjemnym feelingiem, a jego maksymalne przyspieszenie wynosi aż 20g. Estetyki dodaje mu podświetlenie RGB. Dla większego komfortu użytkowania myszka została wyposażona w wysokiej jakości ślizgi. Maksymalne DPI to 4000. Zaletą, którą warto odnotować, są wytrzymałe przełączniki Omron.

Cena: 99,99 zł w Media Expert.

REDRAGON Cobra M711

REDRAGON Cobra M711 wyposażono w precyzyjny sensor optyczny Pixart 3325 z rozdzielczością 10 000 DPI. Sprzęt można spersonalizować pod swoje potrzeby, a teflonowe ślizgacze pomogą płynnie używać myszki. Wielobarwne podświetlenie może działać w jednym z siedmiu trybów. Siedem jest także przycisków - każdy z nich można zaprogramować pod kątem swoich potrzeb. Dedykowany dla myszy program pozwala na stworzenie aż pięciu profili.

Cena: 78,06 zł w Media Expert.