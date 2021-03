Najlepsze nadchodzące smartfony 2021 roku [Kalendarz Premier; AKTUALIZACJA 15.03.2021]

Nadchodzący rok przyniesie nam dużo nowych modeli smartfonów, którymi warto się zainteresować. Sprawdź, kiedy na rynku pojawią się najnowsze urządzenia od Samsunga, Realme, OnePlus, Apple, Huawei, Xiaomi oraz innych wiodących producentów.

Spis treści

Rok 2020 rynek smartfonów zamknęła premiera flagowego Xiaomi Mi 11, który jest równocześnie pierwszym topowym smartfonem na 2021 rok. Ze względu na pandemię COVID-19 w zeszłym roku część premier została przesunięta, a niektóre modele smartfonów w ogóle nie trafiły do sprzedaży.

Apple iPhone 12 Pro Max

Co ciekawe w związku z sytuacją epidemiologiczną w 2021 roku na rynek trafi więcej nowych smartfonów, niż w 2020 roku. Z tego względu harmonogram wydawniczy smartfonów na najbliższe miesiące będzie bardzo nieprzewidywalny. Idealny tego przykładem jest styczniowa premiera Samsunga Galaxy S21. Normalnie flagowce koreańskiego producenta prezentowane były na przełomie lutego i marca.

Pomimo sporych zmian przygotowaliśmy dla Was kalendarz najważniejszych smartfonowych premier 2021 roku.

Z poniższego materiału dowiesz się kiedy zadebiutują flagowce oraz inne, niezwykle ważne z punktu widzenia rynku smartfony.

W pierwszym i drugim kwartale 2021 roku z pewnością możemy spodziewać się wysypu nowych modeli z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Trzeci kwartał roku zostanie zdominowany przez nowe modele iPhone'a, a pod koniec roku na rynku pojawią się także nowe urządzenia Google Pixel. Telefony te ze względu na ograniczoną dostępność nie zdobędą popularności w naszym kraju, ale mają spory wpływ na rozwój rynku smartfonów. W końcu to na przykładzie Pixeli prezentowane są nowości w systemu operacyjnym Android.

W 2021 roku na rynku pojawi się mnóstwo tanich smartfonów z modemem sieci 5G. Cena tego typu konstrukcji wynosić będzie około 1000 zł. Możemy spodziewać się także sporej ilości smartfonów z wyświetlaczami oferującymi 144 Hz częstotliwość odświeżania.

Po dwóch latach od debiutu rynkowego składane smartfony stanieją do pułapu aktualnych flagowców. Taki stan rzeczy w połączeniu z dopracowaniem elastycznych ekranów spowoduje, że cześć konsumentów kosztem wyższej wydajności zdecyduje się na składny smartfon z elastycznym ekranem.

W czerwcu 2021 roku Apple zaprezentuje poglądową wersję systemu operacyjnego iOS 15, który finalnie trafi na iPhone'y we wrześniu po premierze iPhone'a 13. Możliwe, że pod koniec roku Google zaprezentuje Androida 12.

Poniżej lista najważniejszych smartfonów, które zadebiutują w 2021 roku. Urządzenia zostały ułożone chronologicznie. Kolejność ich premier może się zmienić, ponieważ nie posiadamy dokładnych dat. Dotyczy to szczególnie urządzeń, które pojawią się w drugiej połowie roku.

Samsung Galay A52/A72 - 17 marca 2021 roku

Na przełomie lutego i marca Samsung powinien zaprezentować najnowsze wersje swoich bestsellerowych średniaków. Mowa oczywiście o modelach Galaxy A52 oraz Galaxy A72.

Samsung Galaxy A52

W chwili obecnej wiemy, że oba modele otrzymają procesory Qualcomm Snapdragon 720/750 i dostępne będą w wersjach z modemem sieci 4G LTE oraz 5G.

Smartfony zaoferują 64 MP aparat główny, wodoszczelną obudowę, gniazdo słuchawkowe Jack oraz design zbliżony do flagowych modeli z rodziny Galaxy S21.

Najnowsze informacje wskazują, że nowe smartfony z rodziny Galaxy A zostaną zaprezentowane 17 marca 2021 roku na specjalnie zorganizowanej konferencji Galaxy Awesome Unpacked. Całość odbędzie się online i będzie na żywo transmitowana w sieci z wykorzystaniem YouTube.

Premierę nowych smartfonów Samsunga z rodziny Galaxy A potwierdziło również Google. Firma opublikowała, że są one kompatybilne z ARCore. Wyszukiwarkowy gigant potwierdził istnienie trzech modeli z rodziny Galaxy A 2021. Mowa o Galaxy A52 4G, Galaxy A72 4G oraz Galaxy A82 5G. Pierwsze dwa modele zadebiutują również w wariantach z modemami sieci 5G

OnePlus 9E/9/9 Pro - 23 marca 2021 roku

OnePlus zazwyczaj wprowadza zupełnie nowe modele flagowców w kwietniu lub maju. Po kilku miesiącach na rynek trafiają ulepszone modele z literką T na końcu. W tym roku podobnie, jak Samsung, OnePlus może zaprezentować swojego flagowca nieco wcześniej - w marcu.

Smartfon OnePlus 9 5G

Firma oficjalnie potwierdziła, że tegoroczne flagowce zostaną zaprezentowane online już 23 marca 2021 roku.

OnePlus 9 zaoferuje zmodyfikowaną obudowę, procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, 120 Hz wyświetlacz, 65 W ładowanie oraz ulepszony aparat. Prawdopodobne jest, że urządzenie zaoferuje w końcu ładowanie bezprzewodowe.

Obok OnePlus 9 na rynku pojawi się także ulepszona wersja OnePlus 9 Pro. Producent wprowadzi również nieco tańszy model OnePlus 9R stanowiący pomost pomiędzy średniakiem OnePlus Nord, a flagowcem OnePlus 9.

Razem z nowymi smartfonami pojawi się także zapowiadany od dłuższego czasu smartwatch OnePlus Watch z WearOS na pokładzie.

Flagowy model OnePlus 9 Pro otrzyma aparat opracowany we współpracy z firmą Hasselblad.

Realme 8/8 Pro - 24 marca 2021 roku

Marzec 2021 roku będzie miesiącem premier średniaków. Po debiucie Redmi Note 10 i Samsungów z rodziny Galaxy A na rynku pojawią się nowe smartfony od Realme. Modele z rodziny Realme 8 będą bezpośrednią konkurencją dla Redmi Note 10.

Premiera smartfonów od Realme została zaplanowana na 24 marca 2021 roku. Urządzenia w Europie pojawią się na początku kwietnia.

Wszystkie modele z rodziny Realme 8 otrzymają ekran AMOLED. Realme 8 zaoferuje procesor MediaTek Helio G95, a modele Pro i Pro 5G układy Qualcomm Snapdragon z rodziny 700.

Realme 8 Pro podobnie, jak Redmi Note 10 Pro Max otrzyma 108 MP aparat główny.

Nie zabraknie pojemnych akumulatorów i szybkich systemów ładownia. Realme 8/8 Pro pracować będą pod kontrolą Androida 11 z Realme UI 2.0.

Realme oficjalnie potwierdziło, że premiera nowych smartfonów z rodziny Realme 8 odbędzie się 24 marca 2021 roku o godzinie 15:00 czasu lokalnego w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w formie wideokonferencji. Wybrani dziennikarze otrzymali już zaproszenia. Przy okazji potwierdzono obecność 108 Mp aparatu w modelu Pro.

Oppo Reno 5 - Pierwszy kwartał 2021 roku

Oppo Reno 5 to kolejny smartfon, który został już zaprezentowany, ale nie trafił jeszcze do sprzedaży w naszym kraju. Reno 5 spodziewane jest w Europie w pierwszym kwartale 2021 roku.

Oppo Reno 5

Smartfon posiada 64 MP aparat główny, 65 W system ładowania przewodowego oraz wyświetlacz AMOLED. Na rynku pojawią się dwa smartfony z rodziny Oppo Reno 5 - model Reno 5 oraz Reno 5 Pro. Główne różnice to przekątna ekranu oraz procesor - tańszy model posiada układ Qualcomm Snapdragon 765G, a droższy MediaTek Dimensity 1000+.

Google przez przypadek potwierdziło istnienie dwóch smartfonów z rodziny Oppo Reno 5. Mowa o Oppo Reno 5A oraz Oppo Reno 5 Pro Plus 5G Bosch. Smartfony te trafiły na listę urządzeń kompatybilnych z technologią ARCore.

Vivo X60 - pierwszy kwartał 2021 roku

Vivo X60 to trzeci już smartfon, który został zaprezentowany, ale nie trafił jeszcze do sprzedaży w Europie. Sama marka Vivo również jest nowa na naszym rynku - jej smartfony trafiły na półki sklepowe pod koniec października 2020 roku.

Vivo X60

Co ciekawe Vivo X60 wykorzystuje autorski procesor Samsunga - Exynos 1080. Nie zabrakło 120 Hz wyświetlacza AMOLED oraz 48 MP aparatu głównego sygnowanego logo Zeiss. Smartfon posiada nieco wolniejsze, niż u konkurencji 33 W ładowanie przewodowe.

Samsung Galaxy Note 20 FE - Pierwszy kwartał 2021 roku

Po premierze Samsunga Galaxy S21 na rynek powinnna trafić tańsza wersja Samsunga Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy Note 20 FE

Galaxy Note 20 FE powinien mieć sporo wspólnego z Galaxy S20 FE. Oznacza to, że otrzymamy tanią wersję flagowego Galaxy Note 20, która trafi na rynek z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Smartfon powinien zaoferować ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala oraz procesor Exynos 8250. Obecność modemu sieci 5G stoi pod znakiem zapytania. Możliwe, że na rynku pojawią się dwie wersje - z modemem 4G LTE oraz 5G.

Cechą charakterystyczną smartfona będzie obecność pióra S-Pen. W zamian za niższą cenę powinniśmy pogodzić się z plastikową obudową oraz gorszymi aparatami.

Sony Xperia 1 III - Pierwszy kwartał 2021 roku

Sony w dalszym ciągu produkuje flagowce. Zazwyczaj są one prezentowane w lutym. Mamy nadzieję, że w tym roku też tak się stanie.

Xperia 1 II

Najnowszy model prawdopodobnie nazywać się będzie Xperia 1 III (Xperia I Mk 3).

Na pokładzie powinniśmy znaleźć ekran OLED o proporcjach 21:9 z głośnikami stereo oraz dobrej jakości aparat. Nie powinniśmy być zaskoczeni, że Xperia 1 III otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G.

Huawei P50 - Pierwszy kwartał 2021 roku

W pierwszym kwartale 2021 roku na rynku pojawią się także smartfony z rodziny Huawei P50. Jeżeli Chińczycy nie zmienili swojego harmonogramu wydawniczego, premiera odbędzie się w marcu.

Huawei P50

Rodzina Huawei P50 składać się będzie z conajmniej trzech modeli - P50, P50 Pro oraz P50 Pro Plus. Z czasem na półki sklepowe trafi również tańszy Huawei P50 Lite.

Flagowe modele zaoferują procesor Kirin 9000 znany już z Huawei Mate 40 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją). Możliwe, że będą to pierwsze smartfony Huawei ze 120 Hz wyświetlaczem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Huawei P50 zadebiutuje z systemem operacyjnym HarmonyOS zamiast Androida.

Huawei Mate X2 - Pierwszy kwartał 2021 roku

Razem z Huawei P50 na rynku powinien pojawić się nowy składany smartfon - Huawei Mate X2. Będzie to bezpośredni następca zeszłorocznego Mate Xs.

Urządzenie zaoferuje ulepszony ekran. Możliwe, że Huawei zmieni konstrukcję i Matę X2 składać się będzie do średzką podobnie, jak Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Nowy smartfon Huawei otrzyma 120 Hz wyświetlacz, 66 W ładowanie przewodowe oraz aż 6 aparatów.

Flagowa Moto G - Pierwszy kwartał 2021 roku

Motorola oficjalnie poinformowała, że na rynek trafi nowy smartfony z rodziny Moto G, który po raz pierwszy w historii otrzyma flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 800. Producent podkreślił, że sprzęt o wykorzysta zeszłoroczny model procesora, co pozytywnie wpłynie na cenę startową.

Nadchodząca Moto G z flagowym procesorem

Oznacza to, że Moto G wyposażona zostanie w układ Qualcomm Snapdragon 865. Nie powinno zabraknąć ekranu o podwyższonej częstotliwości odświeżania, podwójnego aparatu frontowego oraz ceny znanej ze średniaków.

Smartfon LG z rozsuwanym ekranem - Pierwszy kwartał 2021 roku

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po LG Wing z dwoma nakładającymi się na siebie ekranami nadszedł czas na smartfona LG z elastycznym wyświetlaczem. Urządzenie powinno zaoferować rozsuwany ekran, ale w chwili obecnej brakuje dokładnej specyfikacji technicznej.

Premiera planowana jest na pierwszy kwartał 2021 roku.

Nowy smartfon BlackBerry - Pierwsza połowa 2021 roku

BlackBerry już kilkukrotnie odradzało się na rynku smartfonów. Prawa do marki przechodziły z rąk do rąk i obecnie pozostają we władaniu Onward Mobility. Firma ta pod koniec sierpnia 2020 roku ogłosiła, że pracuje nad nowym smartfonem BlackBerry, który trafi do sprzedaży w pierwszej połowie 2021 roku.

BlackBerry Key 2

Nowy model zaoferuje modem sieci 5G oraz fizyczną klawiaturę QWERTY. Wiemy również, że całość pracować będzie pod kontrolą Androida, ale brakuje szczegółowych danych technicznych.

OnePlus Nord 2/SE - Pierwsza połowa 2021 roku

Po ogromnym sukcesie tańszych modeli, OnePlus szykuje następców dla smartfonów Nord N10 oraz Nord N100. Urządzenia powinny zadebiutować w okolicach wakacji.

OnePlus Nord

Oczekuje się, że oba urządzenia dostarczane będą z preinstalowany Androidem 11. Pojawią się również nowe procesory, 120 Hz wyświetlacz oraz 65 W system ładowania przewodowego z modelu OnePlus 8T.

Google Pixel 5a - Pierwsza połowa 2021 roku

Smartfony Google Pixel z literką a na końcu charakteryzują się przystępna ceną i debiutują niecały rok po premierze flagowych wersji. Pixel 5a powinien zadebiutować w okolicach wakacji 2021 roku.

Google Pixel 4a

Urządzenie zaoferuje modem sieci 5G, 90 Hz wyświetlacz oraz prawdopodobnie ulepszony procesor. Możliwe, że Pixel 5a otrzyma wodoodporną obudowę oraz bezprzewodowe ładowanie.

iPhone SE Plus - Druga połowa 2021 roku

Plotki o iPhone SE Plus pojawiają się w sieci od wielu miesięcy. Smartfon powinien zadebiutować na rynku w drugiej połowie 2021 roku.

iPhone 8 Plus

Ming Chi-Kuo informuje, że iPhone SE Plus nie będzie większą wersją iPhone'a SE bazującą na modelu 8 Plus. Nowy model ma być budżetową wersją iPhone'a 11 z większym ekranem o przekątnej 6,1 cala. Będzie to panel IPS LCD. Prawdopodobnie iPhone SE Plus zaoferuje czytnik linii papilarnych Touch ID zamiast Face ID. Specyfikacja techniczna powinna być zbliżona do tej, którą oferuje 1,5 roczny iPhone 11.

ASUS ROG Phone 4 - Wakacje 2021

ASUS jest jednym z niewielu producentów, który rok rocznie przygotowuje prawdziwego flagowca przeznaczonego dla graczy. Czwarta generacja ROG Phone powinna zadebiutować w wakacje 2021 roku. Urządzenie otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, specjalny system chłodzenia, efektowną obudowę oraz ciekawe akcesoria.

ASUS ROG Phone 3

Asus ZenFone 8 - Wakacje 2021

W niedługim odstępie czasu zadebiutuje także ZenFone 8 - klasyczny odpowiednik ROG Phone 4.

Asus ZenFone 7

Smartfon zaoferuje flagowy procesor i sprzedawany będzie w przystępnej cenie. W chwili obecnej nie znamy szczegółowych informacji.

Apple iPhone 13 - Wrzesień 2021 roku

iPhone 13 z pewnością będzie najważniejszą premierą drugiej połowi 2021 roku. W tym roku Apple powróci do stałego cyklu wydawniczego, który zakłada premierę nowych smartfonów we wrześniu.

iPhone 12 mini

W tym roku otrzymamy cztery modele iPhone'a z 5G oraz nowym procesorem Apple A15.

Główną nowością ma być obecność ekranu OLED z ProMotion - podwyższoną częstotliwością odświeżania ekranu. Mówi się również o zmniejszonym notch'u, zwiększonej grubości oraz powrocie Touch ID. Tym razem ma zostać umieszczony pod ekranem.

Część plotek zakłada, że iPhone 13 będzie smartfonem bez portów. Ładowanie odbywać się będzie przez MagSafe.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - trzeci kwartał 2021 roku

W trzecim kwartale roku możemy spodziewać się kolejnego Samsunga ze składanym ekranem.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Nowy model otrzyma wsparcie dla pióra S-Pen oraz kamerkę do selfie umieszczono pod ekranem.

W chwili obecnej brakuje jeszcze szczegółowych informacji o smartfonie.

Google Pixel 6 - Druga połowa 2021 roku

W drugiej połowie 2021 roku zadebiutuje także Google Pixel 6. Premiery tego urządzenia powinniśmy oczekiwać w okolicach października/listopada.

Google Pixel 5

Smartfon zaoferuje nowy procesor, 120 Hz wyświetlacz oraz ulepszony aparat. Możliwe, że całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12.