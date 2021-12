Najlepsze noworoczne oferty na urządzenia i usługi u operatorów [28.12.2021]

Działający na polskim rynku operatorzy sieci komórkowych przygotowali specjalne oferty w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Czy jest na co zwrócić uwagę?

Źródło: Joshua Mayo / Unsplash

Z okazji zbliżających się świąt, polscy operatorzy chętnie przygotowują gamę ciekawych ofert dla swoich klientów. Przedstawiamy najlepsze promocje na usługi i urządzenia, jakie znaleźć można na ich stronach.

Play

Abonament na 3 miesiące za 0 zł

Play przygotowało ofertę promocyjną, w ramach której klienci tej sieci mogą uzyskać 3 miesiące abonamentu za 0 zł podczas przedłużania umowy przez internet.

Abonament na 3 miesiące za 0 zł

Telefony w supercenie z abonamentem

Podczas zawierania nowej umowy abonamentowej możemy dobrać wybrane smartfony za 1 zł, a ich rata przez pierwsze 3 miesiące będzie niższa nawet o 90%.

Telefony w supercenie z abonamentem

Drugi smartfon gratis

Play przygotowało specjalną promocję dla osób przenoszących swój numer - wybierz abonament z dużą paczką gigabajtów i smartfonem, a drugi otrzymasz w prezencie. Oferta jest dostępna tylko online.

Drugi smartfon gratis

Orange

Abonament na 4 miesiące za 0 zł

Przenieś numer do Orange, a zyskasz nawet 4 miesiące abonamentu za 0 zł - 3 miesiące abonamentu za 0 zł + 1 miesiąc w prezencie za zakup online.

Abonament na 4 miesiące za 0 zł

Odbierz drugie urządzenie w prezencie

Orange wprowadziło do swojej oferty ciekawą promocję na smartfony. Przy zakupie wybranych planów i urządzeń możesz otrzymać drugi smartfon w prezencie za 1 zł oraz dodatkowe 300 GB danych do wykorzystania na 3 miesiące za darmo.

Odbierz drugie urządzenie w prezencie

Orange Love dla nowych Klientów

Kolejna promocja dotyczy tych klientów, którzy zdecydują się na dołączenie do Orange Love. W ramach akcji możesz wybrać swój pierwszy prezent od Orange - teraz może to być telewizor albo smartfon za 1 zł lub zniżka 10 zł/mies. na abonament przez cały czas trwania umowy. Drugi, pewny upominek to 300 GB w abonamencie komórkowym.

Orange Love dla nowych Klientów

T-Mobile

Wielki Sejl

Od 27 grudnia 2021 roku do 19 stycznia 2022, podczas akcji Wielki Sejl, klienci T-Mobile będą mogli zakupić wybrane urządzenie taniej nawet o 700 zł. Co więcej, za sprzęt, który otrzymają już teraz, będą mogli zapłacić dopiero za 6 miesięcy. W ofercie wyprzedażowej do wyboru dostępnych jest 14 modeli z różnych segmentów cenowych, które pozwolą nabyć na atrakcyjnych warunkach nie tylko telefon czy inteligentny zegarek, ale też tablet dla dziecka lub laptop.

Wśród urządzeń objętych promocją znalazły się m.in. flagowe smartfony, takie jak Samsung Galaxy S21 5G w cenie 2999 zł. Smartfon jest dostępny w taryfie M+ z nielimitowanymi usługami telekomunikacyjnymi, 200 GB internetu i dostępem do 5G w kwocie 65 zł miesięcznie. Oznacza to rabat aż o 700 zł, gdyż standardowa cena wspomnianego modelu wynosi 3699 zł.

Wielki Sejl w T-Mobile / Źródło: T-Mobile

Wyjątkowe zestawy na Święta

T-Mobile przygotowało wiele różnych zestawów świątecznych, przygotowanych z myślą o różnych okazjach, przeznaczeniu oraz osobach, jakim chcielibyśmy je wręczyć. Wśród nich znalazły się zestawy: rodzinne, lifestyle, sportowe, dla domu, MiX BOX dla dziecka oraz oferty dla firm. Każdy z nich różni się zawartymi w nich urządzeniami, dlatego każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie.

Wyjątkowe zestawy na Święta

Świąteczny zestaw z Xbox

Specjalna oferta dotyczy również konsoli Xbox Series X z dodatkami do gier Fortnite i Rocket League w supercenie.

Świąteczny zestaw z Xbox

Plus

Wielka wyprzedaż smartfonów w Plusie

Koniec roku to idealny moment, aby wymienić swój telefon na nowy. Tym bardziej, że w Plusie właśnie ruszyła wyprzedaż sprzętów. W szerokiej ofercie znalazły się smartfony czołowych producentów z różnych półek cenowych: OPPO, Xiaomi, Motorola, Samsung i Huawei, smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch oraz słuchawki OPPO.

Na szczególną uwagę zasługują trzy smartfony, które teraz dostępne są w cenie poniżej 900 zł:

OPPO A74 5G dostępny już od 1 zł na start i np. 36 rat po 25 zł – 899 zł ,

dostępny już od 1 zł na start i np. 36 rat po 25 zł – , realme 8 5G dostępny już od 1 zł na start i np. 36 rat po 25 zł – 899 zł ,

dostępny już od 1 zł na start i np. 36 rat po 25 zł – , Xiaomi POCO M3 Pro 5G dostępny już od 1 zł na start i np. 36 rat po 25 zł – 899 zł.

Dodatkowo trzy modele: HUAWEI Mate Xs 512GB 5G, Samsung Galaxy S20 oraz Samsung Galaxy S20 Ultra 5G można kupić aż o 1000 zł taniej. Przecenione smartfony dostępne są w ratach na 12, 24, 36 i 48 miesięcy na stronie Plusa oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży.

Wielka wyprzedaż smartfonów w Plusie / Źródło: Plus

Na Święta przenieś rodzinę do Plusa i odbierz 1000 zł

Plus oferuje możliwość otrzymania zwrotu gotówki w wysokości 1000 zł, który wynika z kwoty 400 zł za 4 karty SIM oraz zwrotu gotówki za sprzęty w wysokości 200 zł i 400 zł.

Na Święta przenieś rodzinę do Plusa i odbierz 1000 zł

Prezentami rządzisz

Wybierz interesujący sprzęt bez kosztów abonamentu na raty 0%, a jeśli nie korzystasz z usług telekomunikacyjnych - nie płacisz za nie. Oferta dla stałych klientów Plus 3x0 - czyli 0 zł na start, 0% raty i 0 zbędnych formalności.

Prezentami rządzisz

