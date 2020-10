Najlepsze oferty Amazon Prime Day 2020 - dwudniowa wyprzedaż rozpoczęta

Amazon Prime Day to dwudniowa wyprzedaż, która potrwa od 13 do 14 października. Możemy znaleźć tam wiele ciekawych promocji, szczególnie na sprzęt elektroniczny. Na jakie okazje możemy liczyć tym razem?

Tegoroczny Amazon Prime Day właśnie się rozpoczął, dlatego warto rozejrzeć się, jakie promocje zostały przygotowane. Pisaliśmy już o zniżce na czytnik elektroniczny Kindle Paperwhite 4, który do jutra kosztuje ok. 392 zł. Zobaczmy, co jeszcze znajduje się w promocyjnych cenach.

Najlepsze oferty Amazon Prime Day 2020

Przypominamy, że specjalne oferty są dostępne tylko dla członków Amazon Prime. Można jednak skorzystać z 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego.Warto jednak wiedzieć, że po tym okresie subskrypcja automatycznie się przedłuża, a miesięczny koszt opłaty wynosi 7,99 €.

Członkowie Amazon Prime mogą korzystać również z rabatów: