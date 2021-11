Najlepsze oferty abonamentowe z okazji Black Friday (19.11.2021)

Dostęp do sieci komórkowej i internetu mobilnego jest obecnie niezbędny. Zanim jednak udamy się do konkretnego operatora, musimy zadać sobie pytanie, których z nich posiada najlepszą dla nas ofertę. Oto nasze zestawienie najbardziej opłacalnych pakietów usług u największych sieci komórkowych w Polsce.

Spis treści

Wybór odpowiedniego operatora nie jest łatwy, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najlepszych ofert abonamentowych. Należy pamiętać, że najtańszy abonament nie musi oznaczać najgorszego i odwrotnie – najdroższy wcale nie musi być najlepszym. Najważniejszą kwestią podczas wybierania odpowiedniego pakietu, jest to, aby był dopasowany do Twoich potrzeb.

Nasze zestawienie skupia się jedynie na ofertach bez dodatkowego urządzenia u największych operatorów komórkowych w Polsce - Play, Orange, T-Mobile, Plus oraz Plush. Podpowiadamy, jak dobrać odpowiedni pakiet w przypadku, kiedy potrzebujemy taniego abonamentu, ale z jak najlepszymi warunkami umowy.

Zobacz również:

Źródło: Mediamodifier / Pexels.com

Play

Black Friday w Play

Z okazji Black Month w Play, przez cały listopad i przy złożeniu zamówienia przez internet, otrzymujemy aż 3 miesiące abonamentu za darmo!

Oferty abonamentowe z okazji Black Month w Play

Oferta M

W ofercie Play znajdziemy aż 5 różnych pakietów, które są dostępne podczas zawiązywania nowej umowy z tym operatorem i wyborze nowego numeru. Najbardziej opłacalnym z nich jest Oferta M.

W cenie 60 zł miesięcznie (po rabatach) otrzymujemy aż 60 GB internetu mobilnego 5G do wykorzystania w kraju oraz rozmowy, SMS-y oraz MMS-y bez limitów w Polsce ze wszystkim krajowymi numerami komórkowymi i stacjonarnymi, a także w roamingu UE bez dodatkowych opłat. Miłym dodatkiem jest obecność telewizji internetowej PLAY NOW w cenie abonamentu z dostępem do ponad 30 kanałów i biblioteki filmów i seriali na żądanie.

Źródło: Play

Oferta M - opis usługi:

Cena : 60 zł miesięcznie

: 60 zł miesięcznie Internet mobilny : 60 GB, 5G

: 60 GB, 5G Rozmowy, SMS-y, MMS-y : do wszystkich bez limitu

: do wszystkich bez limitu Dodatki: PLAY NOW

Oferty abonamentowe w Play

Orange

Promocja "Odbierz drugie urządzenie w prezencie"

Orange organizuje obecnie promocję przy zakupie wybranych planów i urządzeń. W ramach akcji można odebrać drugie urządzenie za 1 zł w prezencie oraz 300 GB na 3 miesiące.

Promocja "Odbierz drugie urządzenie w prezencie"

Black Friday w Orange

Na ten moment Orange nie organizuje żadnej promocji z okazji zbliżającego się Black Friday.

PLAN 60

W przypadku podpisywania nowej umowy z Orange, najbardziej opłacalnym pakietem jest PLAN 60.

Za kwotę 60 zł miesięcznie otrzymujemy: 25 GB internetu mobilnego 5G z pełną prędkością do wykorzystania w kraju oraz dodatkowe 25 GB do odebrania w aplikacji Mój Orange; rozmowy, SMS-y oraz MMS-y bez limitów w Polsce ze wszystkim krajowymi numerami komórkowymi i stacjonarnymi, a także w roamingu UE bez dodatkowych opłat.

Dodatkowo, jeśli umowa zostanie podpisana online, Orange oferuje pierwszy miesiąc abonamentu całkowicie za darmo. Do ceny abonamentu możemy doliczyć również kwotę 20 zł miesięcznie, dzięki której uzyskamy dostęp do platformy HBO GO.

Źródło: Orange

PLAN 60 - opis usługi:

Cena : 60 zł miesięcznie

: 60 zł miesięcznie Internet mobilny : 25 GB + 25 GB w Mój Orange, 5G

: 25 GB + 25 GB w Mój Orange, 5G Rozmowy, SMS-y, MMS-y : do wszystkich bez limitu

: do wszystkich bez limitu Dodatki: HBO GO (dodatkowe 20 zł miesięcznie)

Oferty abonamentowe w Orange

T-Mobile

Black Friday w T-Mobile

T-Mobile jest w trakcie przygotowywania dla swoich klientów atrakcyjnych ofert z okazji Black Week. Akcja rusza już w ten poniedziałek, czyli 22 listopada. Każdy kto zostawi swój numer telefonu, zostanie poinformowany o najnowszych promocjach jako pierwszy.

Na ten moment nie wiadomo, co T-Mobile dla nas szykuje, natomiast na pewno możemy spodziewać się atrakcyjnych ofert abonamentowych, a także specjalnych promocji na smartfony oraz inne urządzenia elektroniczne.

Black Week w T-Mobile

T-Mobile Smart

T-Mobile posiada w swojej ofercie duży wachlarz pakietów abonamentowych, jednak jeden z nich zwraca szczególną uwagę. T-Mobile Smart jest ofertą dostępną jedynie online, jednak posiada jeden z najlepszych stosunków ceny do oferowanych usług.

W cenie 35 zł miesięcznie otrzymujemy: 10 GB internetu mobilnego; rozmowy, SMS-y oraz MMS-y bez limitów w Polsce ze wszystkim krajowymi numerami komórkowymi i stacjonarnymi, a także w roamingu UE bez dodatkowych opłat. W ramach tego pakietu, umowa zawierana jest jednak na jedynie 6 miesięcy i nie otrzymujemy dostępu do łączności 5G.

T-Mobile Smart - opis usługi:

Cena : 35 zł miesięcznie

: 35 zł miesięcznie Internet mobilny : 10 GB

: 10 GB Rozmowy, SMS-y, MMS-y : do wszystkich bez limitu

: do wszystkich bez limitu Dodatki: nie

Oferty abonamentowe w T-Mobile

T-Mobile M+ 5G

Dla tych, którzy cenią sobie duże ilości gigabajtów oraz niezawodną szybkość internetu, najlepszym wyborem będzie pakiet T-Mobile M+ 5G.

W cenie 65 zł miesięcznie otrzymujemy: 200 GB internetu mobilnego; rozmowy, SMS-y oraz MMS-y bez limitów w Polsce ze wszystkim krajowymi numerami komórkowymi i stacjonarnymi, a także w roamingu UE bez dodatkowych opłat. Dodatkowym atutem tego pakietu jest dostęp do usługi Rozrywka uwolniona - oferty serwisów HBO GO, Tidal, Legimi lub Pakiety Polsat Box GO.

T-Mobile M+ 5G - opis usługi:

Cena : 65 zł miesięcznie

: 65 zł miesięcznie Internet mobilny : 200 GB, 5G

: 200 GB, 5G Rozmowy, SMS-y, MMS-y : do wszystkich bez limitu

: do wszystkich bez limitu Dodatki: usługa Rozrywka uwolniona

Oferty abonamentowe w T-Mobile

Plus

Black Friday w Plus

Z okazji Black Weeks, Plus oferuje zniżki na wybrane smartfony oraz specjalną promocję, w której można odebrać bon na zakupy w sieci sklepów Decathlon oraz kartę Sodexo.

Black Weeks w Plusie

Plus 65

Plus oferuje cztery dość klasyczne pakiety, z których najlepszym wydaje się być Plus 65.

W cenie 65 zł miesięcznie otrzymujemy: 60 GB internetu mobilnego 5G oraz dodatkowe 250 GB na 3 okresy rozliczeniowe do odebrania pod bezpłatnym numerem telefonu podanym w umowie; rozmowy, SMS-y oraz MMS-y bez limitów w Polsce ze wszystkim krajowymi numerami komórkowymi i stacjonarnymi, a także w roamingu UE bez dodatkowych opłat.

Dodatkowo, w ramach pakietu dostajemy dostęp do: usługi TIDAL na 24 miesiące w cenie abonamentu; platformy HBO GO przez 1 miesiąc za darmo (następnie 20 zł miesięcznie); usługi serwisowej na naprawę lub wymianę wyświetlacza/obudowy, przycisków, aparatu oraz usunięcia skutków zalania naszego urządzenia za darmo przez 1 miesiąc (następnie 10 zł miesięcznie).

Źródło: Plus

Plus 65 - opis usługi:

Cena : 65 zł miesięcznie

: 65 zł miesięcznie Internet mobilny : 60 GB + 250 GB extra na 3 okresy rozliczeniowe, 5G

: 60 GB + 250 GB extra na 3 okresy rozliczeniowe, 5G Rozmowy, SMS-y, MMS-y : do wszystkich bez limitu

: do wszystkich bez limitu Dodatki: Tidal, HBO GO, serwis urządzenia

Oferty abonamentowe w Plus

Plush

Black Friday w Orange

Na ten moment Plush nie organizuje żadnej promocji z okazji zbliżającego się Black Friday.

Plush 30

W ofercie Plush jednym z najbardziej opłacalnych pakietów jest Plush 30.

W cenie 30 zł miesięcznie otrzymujemy: 30 GB internetu mobilnego 5G; rozmowy, SMS-y oraz MMS-y bez limitów w Polsce ze wszystkim krajowymi numerami komórkowymi i stacjonarnymi, a także w roamingu UE bez dodatkowych opłat.

Usługa posiada także szereg dodatkowych udogodnień: Pakiet Social Free (bezpłatny krajowy transfer danych w ramach serwisów: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp); dostęp do HBO GO (1-szy miesiąc za darmo, potem 20 zł/mies.); dostęp do Tidal (90 dni za darmo, potem 19,99 zł co 30 dni).

Źródło: Plush

Plush 30 - opis usługi:

Cena : 30 zł miesięcznie

: 30 zł miesięcznie Internet mobilny : 30 GB, 5G

: 30 GB, 5G Rozmowy, SMS-y, MMS-y : do wszystkich bez limitu

: do wszystkich bez limitu Dodatki: Pakiet Social Free, HBO GO, Tidal