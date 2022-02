Najlepsze oferty promocyjne u operatorów sieci komórkowych [24.02.2022]

Działający na polskim rynku operatorzy sieci komórkowych posiadają w swojej ofercie specjalne promocje dla nowych i aktualnych klientów. Przygotowaliśmy zbiór najlepszych z nich. Czy jest na co zwrócić uwagę?

Spis treści

Źródło: Pickawood / Unsplash

Przedstawiamy najlepsze promocje na usługi i urządzenia, jakie znaleźć można w ofercie online u największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce - Play, Orange, T-Mobile oraz Plus.

Play

Galaxy S22

Operatorzy komórkowi w Polsce prowadzą przedsprzedaż najnowszego Galaxy S22 na swoich stronach internetowych. Przygotowaliśmy poświęcony temu osobny materiał aktualizowany - link do artykułu.

Zobacz również:

Dodatkowo, do każdego zamówienia przedpremierowego, każdy nabywca otrzymuje słuchawki Galaxy Buds Pro w prezencie!

Fot. Play

Abonament taniej o 10 zł co miesiąc

Play przygotowało specjalną ofertę promocyjną, w ramach której klienci tej sieci mogą uzyskać rabat w wysokości 10 zł co miesiąc podczas podpisywania nowej umowy przez internet.

Abonament taniej o 10 zł co miesiąc / Fot. Play

Orange

Galaxy S22

Operatorzy komórkowi w Polsce prowadzą przedsprzedaż najnowszego Galaxy S22 na swoich stronach internetowych. Przygotowaliśmy poświęcony temu osobny materiał aktualizowany - link do artykułu.

Dodatkowo, do każdego zamówienia przedpremierowego, każdy nabywca otrzymuje słuchawki Galaxy Buds Pro w prezencie!

Fot. Orange

Abonament przez 4 miesiące za 0 zł

Przenieś online numer do Planu 60 lub 80, a zyskasz nawet 4 miesiące abonamentu za 0 zł i rabat 240 zł na wybranego smartfona – łącznie nawet 560 zł.

Abonament przez 4 miesiące za 0 zł

Orange Love przez 2 miesiące za 0 zł

Zamów swój pakiet przez internet i korzystaj przez 2 miesiące za 0 zł. Rabat przyznawany jest nowym klientom oraz tym, którzy do abonamentu komórkowego w Orange dobiorą inne usługi w ramach pakietu Orange Love.

Orange Love dla nowych Klientów

T-Mobile

Galaxy S22

Operatorzy komórkowi w Polsce prowadzą przedsprzedaż najnowszego Galaxy S22 na swoich stronach internetowych. Przygotowaliśmy poświęcony temu osobny materiał aktualizowany - link do artykułu.

Dodatkowo, do każdego zamówienia przedpremierowego, każdy nabywca otrzymuje słuchawki Galaxy Buds Pro w prezencie!

Internet światłowodowy przez 3 miesiące za 0 zł

Internet światłowodowy przez 3 miesiące za 0 zł

Realme GT Master Edition 5G w promocyjnej cenie od T-Mobile!

T-Mobile przygotowało świetną ofertę dla swoich klientów - smartfon realme GT Master Edition 5G w atrakcyjnej cenie w ofercie z nielimitowanym internetem, a do tego dodatkowo słuchawki realme Buds Q2 w prezencie. Promocja obowiązuje od 15 do 28 lutego.

Model GT Master Edition 5G wyróżnia szybkie działanie, które zapewnia procesor Snapdragon 778G i 6 GB pamięci RAM. Ekran smartfona to Super AMOLED oferujący odświeżanie na poziomie 120 Hz, co dodatkowo potęguje wrażenie płynności działania smartfona. Urządzenie wyposażone jest w baterię o pojemności 4300 mAh z technologią szybkiego ładowania SuperDart Charge o mocy 65 W. Wisienką na torcie jest obsługa sieci 5G.

W ramach promocji, realme GT Master Edition 5G jest dostępny w cenie 1199 zł (czyli o 300 zł taniej) w taryfie L Nielimitowana, w której oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów, klienci otrzymują też dostęp do internetu bez limitu danych i bez limitu prędkości. Ponadto urządzenie można nabyć w systemie ratalnym 0%. W prezencie użytkownicy otrzymają słuchawki realme Buds Q2.

W taryfach S i M Nielimitowana zniżki na ten telefon wynoszą odpowiednio 100 zł i 200 zł.

Plus

Galaxy S22

Operatorzy komórkowi w Polsce prowadzą przedsprzedaż najnowszego Galaxy S22 na swoich stronach internetowych. Przygotowaliśmy poświęcony temu osobny materiał aktualizowany - link do artykułu.

Dodatkowo, do każdego zamówienia przedpremierowego, każdy nabywca otrzymuje słuchawki Galaxy Buds Pro w prezencie!

Fot. Plus

Drugi smartfon za 1 zł w Plusie

Plus rozdaje kolejne prezenty. Od 7 lutego br. klienci, którzy zdecydują na ratalny zakup Samsunga Galaxy A52s 5G w ofercie abonamentowej, otrzymają drugi smartfon Samsung Galaxy A03s już za 1 zł.

Drugi smartfon za 1 zł w Plusie

Gorące okazje w Plusie – wyprzedaż smartfonów z dostępem do sieci 5G!

Zimowe wyprzedaże to dobra okazja na wymianę smartfona na flagowy model w supercenie z dostępem do sieci najnowszej generacji. Do wyboru klientów Plusa są dwie propozycje od chińskiego producenta smartfonów Vivo, a także przedstawiciel topowej serii Motoroli – model edge 20 5G. Smartfony są dostępne w promocyjnych cenach w ofercie ratalnej.

Wszystkie dostępne poniżej telefony obsługują sieć 5G od Plusa. Wybierając abonament za np. 65 zł/mies. użytkownicy otrzymują pakiet 30 GB miesięcznie z dostępem do sieci 5G, a także nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy.

Motorola edge 20 5G

Motorola egde 20 5G jest dostępna w Plusie w ofercie ratalnej za 199 zł na start i np. 36 rat po 58 zł/mies. za sprzęt (łącznie – 2 287 zł).

Urządzenie pozwala cieszyć się pełną możliwością ultra-szybkiego internetu dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 778G. System aparatów 108 MP z trzydziestokrotnym superzoomem oraz matryca o ultrawysokiej rozdzielczości umożliwia fotografowanie i nagrywanie filmów w wysokiej jakości. Smartfon ten wyposażony jest w wyświetlacz Max Vision o przekątnej 6,7 cala, który odświeża się z najszybszą dostępną w smartfonach częstotliwością 144 Hz. Motorola edge 20 5G dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: mroźnej bieli i mroźnej szarości.

Motorola edge 20 5G

vivo Y72 5G

Vivo Y72 5G jest dostępny w Plusie w ofercie ratalnej za 1 zł na start i np. 36 rat po 36 zł/mies. za sprzęt (łącznie – 1 297 zł).

Smartfon vivo Y72 5G, dzięki 6,58-calowemu ekranowi FHD+ Incell, ma gwarantować żywe odwzorowanie barw i wysoką jakość obrazu. Zestaw aparatów tylnych (64 MP, 8 MP, 2 MP) zapewnia cztery główne funkcje fotografowania: Ultra HD, ultraszeroki kąt, efekt bokeh i makrofotografię. Natomiast przedni aparat (16 MP) z efektem upiększania twarzy ma zapewniać zawsze udane selfie, nawet nocą. Długo działająca bateria o pojemności 5000 mAh pozwala cieszyć się wszystkimi funkcjami jakie oferuje Y72 5G, a w razie potrzeby można szybko go naładować dzięki funkcji vivo Fast Charge o mocy 18 W.

vivo Y72 5G

vivo V21 5G

Vivo V21 5G jest dostępny w Plusie w ofercie ratalnej za 199 zł na start i np. 36 rat po 50 zł/mies. za sprzęt (łącznie – 1 999 zł).

Smartfon vivo V21 5G to prawdziwa gratka dla fanów selfie. Model wyróżnia 44-megapikselowy aparat przedni z optyczną stabilizacją obrazu oraz możliwość rejestrowania filmów w wysokiej rozdzielczości 4K. 64-megapikselowy aparat tylny z systemem OIS, wspierany przez zestaw aparatów pomocniczych dostosowany jest do wykonywania zdjęć szerokokątnych. Smartfon wyposażony jest w wyświetlacz E3 AMOLED FullView Display o częstotliwości odświeżania do 90 Hz, zapewniający optymalną jasność ekranu, kontrast oraz żywe kolory. V21 5G wyposażony jest w procesor MediaTek Dimensity 800U.

vivo V21 5G

Dla tych, którzy chcą więcej – drugi smartfon Samsung w prezencie za złotówkę

To nie koniec okazji. Klienci Plusa wciąż mogą zdecydować się na ratalny zakup Samsunga Galaxy A52s 5G w ofercie abonamentowej za min. 55 zł/mies. w zestawie z drugim smartfonem Samsung Galaxy A03s tylko za złotówkę.

Gorące okazje w Plusie! / Fot. Plus

Sprawdź również: Najlepsze oferty na smartfony w abonamencie