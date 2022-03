Najlepsze oferty promocyjne w Play, Orange, T-Mobile i Plus [09.03.2022]

Działający na polskim rynku operatorzy sieci komórkowych posiadają w swojej ofercie specjalne promocje dla nowych i aktualnych klientów. Przygotowaliśmy zbiór najlepszych z nich. Czy jest na co zwrócić uwagę?

Źródło: Pickawood / Unsplash

Przedstawiamy najlepsze promocje na usługi i urządzenia, jakie znaleźć można w ofercie online u największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce - Play, Orange, T-Mobile oraz Plus.

Play

Play ogłasza zniesienie opłat roamingowych dla klientów Vodafone Ukraine

Jak możemy przeczytać we wpisie na blogu, operator w trybie natychmiastowym uzgodnił ze swoim ukraińskim partnerem zniesienie opłat roamingowych dla Vodafone Ukraine klientów przebywających na terenie Polski. Oznacza to, że udostępnia swoją infrastrukturę klientom Vodafone Ukraine, jednocześnie samemu ponosząc koszty połączeń i transmisji danych.

Jest to kolejne rozwiązanie, które stanowi pomoc dla obywateli Ukrainy. Play przygotował również rozwiązania ułatwiające komunikację obejmujące pakiet darmowych minut i dodatkowych GB transmisji danych dla obywateli Ukrainy oraz obniżenie stawki za minutę połączenia o ponad 80%, do 5 gr/min. Play informował o tym w komunikacie prasowym.

Dodatkowo, operator pomaga obywatelom Ukrainy na terenach przygranicznych rozdając darmowe startery. W specjalnym trybie działają także salony zlokalizowane blisko przejść granicznych. Są gotowe do wzmożonej dystrybucji starterów Play na Kartę na terenach przygranicznych i w głównych miastach przy kluczowych trasach prowadzących z Ukrainy do Polski. W miejscowościach przy granicy z Ukrainą działa dodatkowy personel, który pomaga w jak najsprawniejszej obsłudze procesu rejestracji kart z użyciem tabletów.

Fot. Play

Galaxy S22

Operatorzy komórkowi w Polsce prowadzą przedsprzedaż najnowszego Galaxy S22 na swoich stronach internetowych. Przygotowaliśmy poświęcony temu osobny materiał aktualizowany - link do artykułu.

Dodatkowo, do każdego zamówienia przedpremierowego, każdy nabywca otrzymuje słuchawki Galaxy Buds Pro w prezencie!

Fot. Play

Abonament taniej o 10 zł co miesiąc

Play przygotowało specjalną ofertę promocyjną, w ramach której klienci tej sieci mogą uzyskać rabat w wysokości 10 zł co miesiąc podczas podpisywania nowej umowy przez internet.

Abonament taniej o 10 zł co miesiąc / Fot. Play

Orange

Abonament przez 4 miesiące za 0 zł

Przenieś online numer do Planu 60 lub 80, a zyskasz nawet 4 miesiące abonamentu za 0 zł i rabat 240 zł na wybranego smartfona – łącznie nawet 560 zł.

Abonament przez 4 miesiące za 0 zł

Orange Love przez 2 miesiące za 0 zł

Zamów swój pakiet przez internet i korzystaj przez 2 miesiące za 0 zł. Rabat przyznawany jest nowym klientom oraz tym, którzy do abonamentu komórkowego w Orange dobiorą inne usługi w ramach pakietu Orange Love.

Orange Love dla nowych Klientów

T-Mobile

T-Mobile oferuje darmowe startery dla obywateli Ukrainy

Poza pakietami internetu i darmowych minut na połączenia międzynarodowe do Ukrainy, T-Mobile udostępnia obywatelom Ukrainy startery Heyah i T-Mobile na kartę ze skonfigurowanymi darmowymi minutami i internetem. W ten sposób operator chce ułatwić uchodźcom kontakt z bliskimi i umożliwić im dostęp do bieżących informacji.

Według obowiązującego prawa każdy nowy starter musi zostać zarejestrowany, dlatego w punktach przygranicznych i na dworcach przeszkoleni pracownicy T‑Mobile będą pomagać ukraińskim obywatelom w sprawnym przeprowadzeniu tego procesu. Obywatele Ukrainy będą mogli odebrać startery w następujących miejscach:

bezpłatnie w 9 punktach recepcyjnych zlokalizowanych przy granicy polsko-ukraińskiej , tj.

, tj. Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, Dorohusk,

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, Dołhobyczów,

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, Horodło,

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, Lubycza Królewska,

świetlica w Korczowej, Korczowa 155,

hala sportowa w Medyce, Medyka 285,

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, Krowica Sama,

Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, Ustrzyki Dolne,

Przemyśl – Dworzec Kolejowy,

w przygranicznych sklepach Żabka, Biedronka, Kolporter, HDS, RUCH, Świat Prasy oraz Saloniki Trafika, a także okolicznych stacjach benzynowych,

na dworcach PKS i PKS największych polskich miastach, tj.:

Lublin PKS,

Łódź Kaliska PKS,

Kraków PKS,

Poznań PKS,

Wrocław PKS,

Dworzec Zachodni Warszawa.

Podobne zachowanie widzimy również ze strony innych największych operatorów sieci komórkowych w Polsce, w tym w Play.

Internet światłowodowy przez 3 miesiące za 0 zł

Internet światłowodowy przez 3 miesiące za 0 zł

Realme GT Master Edition 5G w promocyjnej cenie od T-Mobile!

T-Mobile przygotowało świetną ofertę dla swoich klientów - smartfon realme GT Master Edition 5G w atrakcyjnej cenie w ofercie z nielimitowanym internetem, a do tego dodatkowo słuchawki realme Buds Q2 w prezencie. Promocja obowiązuje od 15 do 28 lutego.

Model GT Master Edition 5G wyróżnia szybkie działanie, które zapewnia procesor Snapdragon 778G i 6 GB pamięci RAM. Ekran smartfona to Super AMOLED oferujący odświeżanie na poziomie 120 Hz, co dodatkowo potęguje wrażenie płynności działania smartfona. Urządzenie wyposażone jest w baterię o pojemności 4300 mAh z technologią szybkiego ładowania SuperDart Charge o mocy 65 W. Wisienką na torcie jest obsługa sieci 5G.

W ramach promocji, realme GT Master Edition 5G jest dostępny w cenie 1199 zł (czyli o 300 zł taniej) w taryfie L Nielimitowana, w której oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów, klienci otrzymują też dostęp do internetu bez limitu danych i bez limitu prędkości. Ponadto urządzenie można nabyć w systemie ratalnym 0%. W prezencie użytkownicy otrzymają słuchawki realme Buds Q2.

W taryfach S i M Nielimitowana zniżki na ten telefon wynoszą odpowiednio 100 zł i 200 zł.

Plus

Plus rezygnuje z opłat roamingowych dla Vodafone Ukraina

W ramach solidarności oraz chęci wsparcia obywateli Ukrainy, Plus ogłosił zniesienie opłat roamingowych dla abonentów Vodafone Ukraina przebywających na terenie Polski.

Dzięki temu, użytkownicy tej sieci będą mogli wykonywać bezpłatne połączenia głosowe miedzy Polską a Ukrainą oraz na terenie naszego kraju, a także korzystać z transmisji danych. Brak opłat roamingowych umożliwi także sieci Vodafone Ukraina stworzenie specjalnej oferty dla swoich abonentów przebywających na terenie Polski.

Podobne zachowanie widzimy również ze strony innych największych operatorów sieci komórkowych w Polsce, w tym w Play.

Fot. Plus

Darmowe startery od Plusa i Plusha dla obywateli Ukrainy

W przypadku obu starterów obywatele Ukrainy mogą także włączyć dodatkowo przyznane wcześniej przez Plusa darmowe pakiety: 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie oraz 10 GB – jednorazowy pakiet do wykorzystania na terenie Polski. Aby skorzystać ze starterów niezbędna jest ich wcześniejsza rejestracja, w czym pomagają osoby w punktach recepcyjnych.

W ramach przekazanych starterów obywatele Ukrainy otrzymają – w przypadku startera:

Plus na kartę – 6 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie,

– 6 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie, Plush na kartę – 12 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie.

– 12 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie. była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, Ustrzyki Dolne

Szkoła Podstawowa im. Poety Ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej, Krowica Sama 183

Hala Sportowa w Medyce, Medyka 285

Świetlica Wiejska w Korczowej, Korczowa 155

Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, Dorohusk

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, Dołhobyczów

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, Horodło

Dworzec PKP w Przemyślu, plac Legionów 1, Przemyśl

Punkt autobusowy, Tesco, ul. Lwowska 40, Przemyśl

Przejście Graniczne Korczowa.

Od poniedziałku powyższe działania rozszerzone będą o kolejne punkty recepcyjne. Wcześniej informowaliśmy również o innych działaniach Plusa, m.in. o darmowym pakiecie minut oraz obniżonych stawkach za połączenia z Ukrainą, a także rezygnacji z opłat roamingowych dla Vodafone Ukraina.

Fot. Plus

Drugi smartfon za 1 zł w Plusie

Plus rozdaje kolejne prezenty. Od 7 lutego br. klienci, którzy zdecydują na ratalny zakup Samsunga Galaxy A52s 5G w ofercie abonamentowej, otrzymają drugi smartfon Samsung Galaxy A03s już za 1 zł.

Drugi smartfon za 1 zł w Plusie

Gorące okazje w Plusie – wyprzedaż smartfonów z dostępem do sieci 5G!

Zimowe wyprzedaże to dobra okazja na wymianę smartfona na flagowy model w supercenie z dostępem do sieci najnowszej generacji. Do wyboru klientów Plusa są dwie propozycje od chińskiego producenta smartfonów Vivo, a także przedstawiciel topowej serii Motoroli – model edge 20 5G. Smartfony są dostępne w promocyjnych cenach w ofercie ratalnej.

Wszystkie dostępne poniżej telefony obsługują sieć 5G od Plusa. Wybierając abonament za np. 65 zł/mies. użytkownicy otrzymują pakiet 30 GB miesięcznie z dostępem do sieci 5G, a także nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy.

Motorola edge 20 5G

Motorola egde 20 5G jest dostępna w Plusie w ofercie ratalnej za 199 zł na start i np. 36 rat po 58 zł/mies. za sprzęt (łącznie – 2 287 zł).

Urządzenie pozwala cieszyć się pełną możliwością ultra-szybkiego internetu dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 778G. System aparatów 108 MP z trzydziestokrotnym superzoomem oraz matryca o ultrawysokiej rozdzielczości umożliwia fotografowanie i nagrywanie filmów w wysokiej jakości. Smartfon ten wyposażony jest w wyświetlacz Max Vision o przekątnej 6,7 cala, który odświeża się z najszybszą dostępną w smartfonach częstotliwością 144 Hz. Motorola edge 20 5G dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: mroźnej bieli i mroźnej szarości.

Motorola edge 20 5G

vivo Y72 5G

Vivo Y72 5G jest dostępny w Plusie w ofercie ratalnej za 1 zł na start i np. 36 rat po 36 zł/mies. za sprzęt (łącznie – 1 297 zł).

Smartfon vivo Y72 5G, dzięki 6,58-calowemu ekranowi FHD+ Incell, ma gwarantować żywe odwzorowanie barw i wysoką jakość obrazu. Zestaw aparatów tylnych (64 MP, 8 MP, 2 MP) zapewnia cztery główne funkcje fotografowania: Ultra HD, ultraszeroki kąt, efekt bokeh i makrofotografię. Natomiast przedni aparat (16 MP) z efektem upiększania twarzy ma zapewniać zawsze udane selfie, nawet nocą. Długo działająca bateria o pojemności 5000 mAh pozwala cieszyć się wszystkimi funkcjami jakie oferuje Y72 5G, a w razie potrzeby można szybko go naładować dzięki funkcji vivo Fast Charge o mocy 18 W.

vivo Y72 5G

vivo V21 5G

Vivo V21 5G jest dostępny w Plusie w ofercie ratalnej za 199 zł na start i np. 36 rat po 50 zł/mies. za sprzęt (łącznie – 1 999 zł).

Smartfon vivo V21 5G to prawdziwa gratka dla fanów selfie. Model wyróżnia 44-megapikselowy aparat przedni z optyczną stabilizacją obrazu oraz możliwość rejestrowania filmów w wysokiej rozdzielczości 4K. 64-megapikselowy aparat tylny z systemem OIS, wspierany przez zestaw aparatów pomocniczych dostosowany jest do wykonywania zdjęć szerokokątnych. Smartfon wyposażony jest w wyświetlacz E3 AMOLED FullView Display o częstotliwości odświeżania do 90 Hz, zapewniający optymalną jasność ekranu, kontrast oraz żywe kolory. V21 5G wyposażony jest w procesor MediaTek Dimensity 800U.

vivo V21 5G

Dla tych, którzy chcą więcej – drugi smartfon Samsung w prezencie za złotówkę

To nie koniec okazji. Klienci Plusa wciąż mogą zdecydować się na ratalny zakup Samsunga Galaxy A52s 5G w ofercie abonamentowej za min. 55 zł/mies. w zestawie z drugim smartfonem Samsung Galaxy A03s tylko za złotówkę.

Gorące okazje w Plusie! / Fot. Plus

Sprawdź również: Najlepsze oferty na smartfony w abonamencie