Najlepsze oferty promocyjne w Play, Orange, T-Mobile i Plus [25.04.2022]

Działający na polskim rynku operatorzy sieci komórkowych posiadają w swojej ofercie specjalne promocje dla nowych i aktualnych klientów. Przygotowaliśmy zbiór najlepszych z nich. Czy jest na co zwrócić uwagę?

Przedstawiamy najlepsze promocje na usługi i urządzenia, jakie znaleźć można w ofercie online u największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce - Play, Orange, T-Mobile, Plus oraz Plush.

Play

Nawet 1400 GB za darmo w Play na Kartę

Nawet 1200 GB za darmo przez rok , czyli 12 paczek po 100 GB dla osób, które mają aktywny wybrany pakiet cykliczny

, czyli 12 paczek po dla osób, które mają aktywny wybrany Dodatkowe 100 GB za pierwsze doładowanie automatyczne (cykliczne)

za pierwsze doładowanie automatyczne (cykliczne) Wciąż aktywne 100 GB na start dla nowych klientów

Play przygotował specjalne promocje dla najbardziej aktywnych i wymagających użytkowników ofert Play na Kartę i Internet na kartę w Play. Klienci zyskają dzięki nim swobodę w korzystaniu z internetu gdziekolwiek są. Od 31 marca 2022 r. mogą oni zgarnąć aż 1200 GB za darmo, rozłożone przez cały rok.

Fot. Play

Nawet 1200 GB za darmo przez rok

Oferta skierowana jest do nowych i obecnych użytkowników pakietów cyklicznych, oznaczonych jako „2x więcej GB po doładowaniu w aplikacji”:

SOLO XL (bez limitu GB, 40 GB z pełną prędkością) za 35 zł miesięcznie

SOLO XXL NEXT (bez limitu GB, 50 GB z pełną prędkością) za 40 zł miesięcznie

1000 minut na Ukrainę, nielimitowane rozmowy, SMS-y i 30 GB za 35 zł miesięcznie

Miesiąc bez limitu GB (200 GB z pełną prędkością) za 50 zł miesięcznie

Pakiety można włączyć tylko w aplikacji Play24. Aby aktywować promocję 1200 GB za darmo przez rok, wystarczy w aplikacji przejść do zakładki Dla Ciebie i kliknąć w baner promocji i odebrać pierwsze 100 GB. Baner jest widoczny tylko dla tych klientów, którzy mają już jeden z powyższych cyklicznych pakietów i korzystają z najnowszej wersji aplikacji Play24. Kolejne paczki 100 GB zostaną przyznane automatycznie po odnowieniu jednego z wyżej wymienionych pakietów. Każdy pakiet 100 GB ważny jest przez 30 dni. Szczegóły na play.pl/100gb.

Fot. Play

Automatyczne doładowania konta z bonusem GB

Osoby ceniące wygodę mogą także uruchomić bezpieczne automatyczne doładowanie z karty płatniczej. Dzięki temu comiesięczne zasilenie konta oraz data ważności karty nie będą już zmartwieniem. Aby zachęcić do przetestowania tej formy doładowania operator przygotował także dodatkowe 100 GB na 30 dni przy pierwszej takiej płatności za minimum 25 zł.

Szczegóły na stronie play.pl/doladowania-automatyczne.

Fot. Play

Darmowe 100 GB na start

Wciąż też aktywna jest promocja 100 GB na start, którą mogą włączyć osoby przenoszące numer lub aktywujące nowy starter Play na Kartę. To jednorazowy pakiet na 30 dni, dzięki któremu nowi użytkownicy fioletowej sieci mogą swobodnie korzystać z dostępu do internetu. Pakiet można włączyć jednorazowo w aplikacji Play24 w zakładce Dla Ciebie > Pakiety > Internet.

Abonament taniej o 10 zł co miesiąc

Play przygotowało specjalną ofertę promocyjną, w ramach której klienci tej sieci mogą uzyskać rabat w wysokości 10 zł co miesiąc podczas podpisywania nowej umowy przez internet.

Fot. Play

Fot. Play

Orange

Tylko dzisiaj! Zgarnij bonus 5 zł na Konto Główne Orange!

Orange przygotowało kolejną, szybką promocję dla użytkowników na kartę - darmowe 5 zł na Konto Główne. Aby otrzymać bonus, należy doładować konto poprzez Mój Orange lub tę stronę za minimum 30 zł.

Usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników Orange na kartę z wyjątkiem taryfy Zawsze bez limitu. Każdy numer telefonu może skorzystać z promocji tylko raz. Bonusowe 5 zł będzie ważne tyle, ile standardowe środki z doładowania.

Fot. Orange

Abonament przez 4 miesiące za 0 zł

Przenieś online numer do Planu 60 lub 80, a zyskasz nawet 4 miesiące abonamentu za 0 zł i rabat 240 zł na wybranego smartfona – łącznie nawet 560 zł.

Abonament przez 4 miesiące za 0 zł

Orange Love przez 2 miesiące za 0 zł

Zamów swój pakiet przez internet i korzystaj przez 2 miesiące za 0 zł. Rabat przyznawany jest nowym klientom oraz tym, którzy do abonamentu komórkowego w Orange dobiorą inne usługi w ramach pakietu Orange Love.

Orange Love dla nowych Klientów

T-Mobile

Drugi nielimitowany abonament lub internet do domu za darmo

Oferta dotyczy klientów, którzy zdecydują się na jedną z ofert abonamentowych w T-Mobile z nielimitowanym internetem.

W przypadku opcji „L Nielimitowana” - rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz całkowicie nielimitowany internet 5G w maksymalnej, dostępnej prędkości, bez limitu pakietu danych do wykorzystania. Dodatkowo wyróżniającym plan taryfowy na rynku bonusem jest przysługująca zniżka na urządzenie w wysokości 300 zł. Do tego dodajemy dostęp do „Rozrywki Uwolnionej” na 12 miesięcy w prezencie. To jedyna usługa na rynku, która daje użytkownikom dostęp zarówno do telewizji, streamingu wideo z ulubionymi serialami i filmami, ebooków, jak i najlepszej muzyki. Na liście dostępnych serwisów znajdują się HBO GO, Tidal Premium, Legimi, Polsat Box Go i Eleven Sports, z których można naprzemiennie korzystać co 30 dni. Regularna cena taryfy „L Nielimitowana” to 85 zł miesięcznie, a jako kolejna usługa – 65 zł miesięcznie.

W przypadku opcji „M Nielimitowana” - podobnie jak L-ka, gwarantuje ona nielimitowane połączenia oraz wiadomości. Wliczony jest tu także internet bez limitu danych – w stałej, maksymalnej prędkości do 30 Mb/s. Nie zabrakło również 200-złotowej zniżki na smartfon oraz 6-miesięcznego dostępu do „Rozrywki Uwolnionej”. Abonament w tym wariancie kosztuje 65 zł miesięcznie, a jako kolejna usługa tylko 45 zł miesięcznie.

Do każdego z tych abonamentów można dobrać kolejną usługę, a w zasadzie dowolną ich liczbę.

Może to być abonament z urządzeniem – wtedy T‑Mobile bierze na siebie opłaty za usługę przez 12 miesięcy lub wariant bez urządzenia z 6-cioma miesiącami bez opłat. Promocja z urządzeniem naprawdę się opłaca – oprócz nawet 780 zł dodatkowych oszczędności przy taryfie „M Nielimitowana”, otrzymujemy rabat na smartfon lub inny sprzęt na raty 0% w wysokości do 400 zł (wybierając dwie oferty tego samego dnia).

Drugą opcją do wyboru jest usługa internetu światłowodowego, w ramach której T‑Mobile również bierze na siebie całkowite opłaty przez 12 miesięcy. W ramach promocji można wybrać dowolną z dostępnych prędkości światłowodu: do 300 Mb/s, do 600 Mb/s lub do 900 Mb/s. Przez pierwsze 12 miesięcy nie będą doliczane również opłaty obowiązujące w budynkach o wyższych kosztach przyłączenia, takich jak np. domy jednorodzinne.

Trzeci wariant – dla osób, które nie mają dostępu do światłowodu – to mobilny internet domowy bez limitu danych, którego z kolei 3-miesięczne koszty pokrywa T‑Mobile. W ramach oferty klienci mogą wybrać ofertę z internetem bez limitu danych w prędkości do 30 Mb/s. 60 Mb/s lub 90 Mb/s lub bez limitu prędkości z anteną zewnętrzną.

We wszystkich tych przypadkach, po zakończeniu promocyjnego okresu, użytkownik otrzymuje rabat na dalsze korzystanie z usługi w wysokości 20 zł miesięcznie. Oznacza to, że cena drugiego abonamentu „M Nielimitowana” wyniesie po roku 45 zł, a opcji L – 65 zł. Natomiast światłowodu, w zależności od wybranej prędkości, kolejno – 40 zł, 50 zł lub 70 zł. W przypadku internetu domowego będzie to zaś 40, 50 lub 70 zł, a przy internecie domowym z anteną analogicznie – 60, 70, 90 albo 110 zł.

Dodatkowo w ramach promocji można otrzymać atrakcyjne zniżki na smartfony, w tym m.in. Samsunga Galaxy A52s oraz Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Korzystając z taryfy „M Nielimitowana”, każdy z tych modeli otrzymamy 200 zł taniej, a przy taryfie „L Nielimitowana” do 300 zł taniej.

Z wiosennej oferty mogą skorzystać nie tylko nowi klienci, ale także ci, którzy posiadają już numer w T-Mobile – zarówno obecni użytkownicy nielimitowanych taryf, jak i klienci posiadający inną taryfę, którzy zmienią ją na taryfy „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”. Promocja obowiązuje do 31 maja włącznie.

Kup realme 9 Pro 5G w T-Mobile 300 zł taniej i zgarnij słuchawki w prezencie!

W promocyjnej ofercie w T‑Mobile, smartfon realme 9 Pro 5G można kupić za 1199 zł, czyli 300 zł taniej w taryfie „L Nielimitowana” w stosunku do jego regularnej ceny. W taryfach M i S zniżki na ten telefon wynoszą odpowiednio 200 zł i 100 zł. Co więcej, klient otrzyma słuchawki bezprzewodowe realme Buds Q2s gratis zarówno w taryfie „L Nielimitowana”, jak i taryfie „M Nielimitowana”.

Smartfon realme 9 Pro 5G ze zniżką 300 zł dostępny jest w usłudze abonamentowej „L Nielimitowana” z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz internetem 5G – nieograniczonym żadnym limitem prędkości czy wielkością pakietu. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na ten wariant abonamentu, otrzymują bezpłatny dostęp do usługi „Rozrywka Uwolniona” na 12 miesięcy, pozwalającej na korzystanie z różnych platform streamingowych. Mogą liczyć także na 300 zł dodatkowej zniżki na urządzenie.

Akcja promocyjna potrwa od 12 do 25 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Link do promocji

Kup Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G i odbierz Redmi Smart Band Pro w prezencie

Najnowszy Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, którego premiera na polskim rynku miała miejsce 29 marca, to połączenie nowoczesnej technologii z wyjątkowym wzornictwem. Świetne parametry smartfona zostały zamknięte w niebanalnej i smukłej formie. Nowy Xiaomi wygląda nowocześnie dzięki zmniejszeniu ramek oraz otworu na przedni aparat. Ale design to oczywiście nie wszystko – o kwestie technologiczne dba Snapdragon 5G 6 nm. Urządzenie zostało również wyposażone w ekran 120 Hz FHD+ AMOLED DotDispaly, który zapewnia doskonałą jakość obrazu.

Teraz ten wyjątkowy smartfon dostępny jest w T-Mobile w wyjątkowej promocji. W taryfie L Nielimitowana, która obejmuje prawdziwie nielimitowany internet (bez ograniczeń prędkości czy danych), a także nielimitowane rozmowy, SMS i MMS oraz roczny, bezpłatny dostęp do pakietu Rozrywka Uwolniona, najnowszy Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G można nabyć już za 1399 zł, czyli o 300 zł taniej niż cena standardowa. Dodatkowo w prezencie klient otrzyma opaskę Xiaomi Redmi Smart Band Pro całkowicie za darmo.

Specjalna oferta promocyjna na zakup Xiaomi Note 11 Pro 5G wraz z opaską Redmi Smart Band Pro potrwa . Więcej informacji o zestawie można znaleźć na tej stronie.

Odbierz od T-Mobile zniżkę do 35% na małe AGD marki Philips

Aby odebrać swój unikalny kod rabatowy na urządzenia Philips z kategorii małego AGD, należy zalogować się do aplikacji „Mój T-Mobile” od 1 do 5 kwietnia do końca dnia. Wykorzystać go można do 10 kwietnia – wybierając jeden ze sprzętów dostępnych na stronie https://dobrzezejestes.promocjemaleagd.pl/pl/. Przy każdym produkcie podana jest cena detaliczna oraz cena z maksymalnym rabatem. Aby zakupić wybrane urządzenie ze zniżką od T-Mobile, wystarczy wpisać pobrany kod po dodaniu produktu do koszyka. Zniżka dotyczy zakupu jednego sprzętu, a jego dostawa na terenie Polski jest bezpłatna.

Z promocji mogą skorzystać zarówno abonamentowi klienci T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), jak i posiadacze oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie: https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/dobrze-ze-jestes.

Internet światłowodowy przez 3 miesiące za 0 zł

Internet światłowodowy przez 3 miesiące za 0 zł

Plus

Drugi smartfon Samsung w prezencie za złotówkę

Klienci Plusa wciąż mogą zdecydować się na ratalny zakup Samsunga Galaxy A52s 5G w ofercie abonamentowej za min. 55 zł/mies. w zestawie z drugim smartfonem Samsung Galaxy A03s tylko za złotówkę.

Gorące okazje w Plusie! / Fot. Plus

Nowy, promocyjny Pakiet All In w Plusie - usługi dodatkowe w doskonałej cenie

Gwarancja naprawy sprzętu, ochrona przed cyberatakami oraz dostęp do popularnego serwisu muzycznego TIDAL HiFi – te trzy usługi można dokupić w wyjątkowo atrakcyjnej cenie w ramach nowego Pakietu All In. Koszt dostępu do tych trzech usług jest aż o połowę niższy niż w przypadku zakupu każdej z nich osobno i wynosi jedynie 20 zł miesięcznie. Oferta jest dostępna dla nowych oraz przedłużających umowę klientów indywidualnych oraz firm.

Pakiet All In to zestaw usług obejmujących Serwis Urządzenia Premium w przypadku uszkodzenia sprzętu, dostęp do aplikacji Ochrona Internetu i Tożsamości oraz do serwisu muzycznego TIDAL HiFi. Nowi oraz przedłużający umowę klienci indywidualni lub firmy przy wyborze abonamentu głosowego ze sprzętem mogą dokupić Pakiet All In w świetnej cenie – 20 zł miesięcznie, zamiast łącznie 43 zł miesięcznie w przypadku pojedynczego zakupu każdej aplikacji.

Serwis Urządzenia Premium – gwarancja na wypadek uszkodzenia sprzętu

Usługa umożliwia skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfona zakupionego w sieci Plus, w przypadku np. zalania lub uszkodzenia wyświetlacza. W ramach promocyjnego pakietu klient ma możliwość wykonania dwóch napraw w ciągu 24 miesięcy, jednak nie częściej niż raz w ciągu roku. Koszt pojedynczej naprawy nie może przekroczyć wartości naprawianego sprzętu. Dodatkowo, na czas naprawy klient otrzymuje urządzenie zastępcze.

Ochrona Internetu i Tożsamości – zabezpieczenie przez cyberatakami

Rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo w sieci są usługi Ochrony Internetu i Tożsamości:



Ochrona Internetu chroni urządzenie przez przed wirusami oraz atakami hackerskimi, takimi jak np. zaszyfrowanie czy żądanie okupu. Ponadto, aplikacja stale monitoruje urządzenie, nawet wtedy, gdy użytkownik z niego aktywnie nie korzysta. W ramach pakietu klient może wykorzystać jedną licencję na urządzenie.

Ochrona Tożsamości umożliwia bezpieczne przechowywanie haseł, sprawdzanie ich siły, powtarzalności użycia, a także umożliwia generowanie silnych haseł. Za pomocą aplikacji klient może sprawdzić czy nie zostały ujawnione jego dane osobowe, numery kart, hasła albo PIN-y. Użytkownik może skorzystać z jednej licencji na urządzenie oraz włączyć monitorowanie jednego adresu e-mail.

TIDAL HiFi – czas na relaks

Popularny i rozpoznawalny serwis TIDAL oferuje ponad 80 milionów utworów muzycznych, mnóstwo ekskluzywnych wywiadów, teledysków oraz podcastów, a to wszystko to bez reklam. TIDAL działa w tle, dlatego można w tym czasie korzystać z innych funkcji smartfona. Dostępne treści są w jakości HiFi zapewniającej krystalicznie czysty dźwięk.

Więcej informacji nt. Pakietu All In znajduje się na stronie – https://www.plus.pl/uslugi/all-in

Fot. Plus

Jeszcze większe oszczędności dzięki łączeniu usług Plusa i Polsat Box

Od 12 kwietnia br. klienci korzystający z programów smartDOM i smartFIRMA będą mogli uzyskać jeszcze większe oszczędności w swoich budżetach. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie liczby rabatowanych ofert telefonicznych do 6, z czego koszt aż 5 z nich może być zredukowany do symbolicznej złotówki na rok. Drugim kluczowym udogodnieniem jest możliwość rabatowania internetu światłowodowego oraz mobilnego jednocześnie, przy czym Plus Światłowód również dostępny jest nawet za złotówkę przez rok.

Oferowane przez Plusa i Polsat Box programy smartDOM i smartFIRMA, dzięki możliwości łączenia wielu usług, dają wygodę użytkowania oraz zarządzania rachunkami. Kluczową ich zaletą, zwłaszcza w okresie wysokiej inflacji, jest możliwość zyskania wymiernych korzyści finansowych. Rabaty – nawet 25 zł/mies. dla jednej usługi – naliczane są przez cały okres trwania umowy. Jest to oszczędzanie długoterminowe zgodne z regułą – im więcej wybierzesz, tym więcej zyskasz.

Wśród usług dostępnych w programie są m.in.: abonament głosowy w Plusie, internet mobilny oraz światłowodowy, telewizja satelitarna, kablowa IPTV i internetowa od Polsat Box, telefon stacjonarny oraz prąd.

Zmiany w smartDOM i smartFIRMA

Od 12 kwietnia program smartDOM i smartFIRMA będą jeszcze bardziej atrakcyjne i dostosowane do potrzeb klientów, ich rodzin oraz firm. Wśród najważniejszych zmian znalazły się:

zwiększenie w smartDOM liczby rabatowanych usług telefonicznych do 6, z czego cena aż 5 z nich może być obniżona do 1 zł/mies. przez rok;

zwiększenie w smartFIRMA liczby rabatowanych usług telefonicznych do 8, z czego cena aż 7 z nich może być obniżona do 1 zł/mies. przez rok;

zwiększenie liczby rabatowanych usług internetu do 3 oraz możliwość włączenia do programu smartDOM i smartFIRMA internetu mobilnego i światłowodowego jednocześnie. W takiej konfiguracji ceny 2 usług internetu mobilnego będą pomniejszone o 25 zł/mies., a internet światłowodowy do 1 zł/mies. nawet przez cały rok.

Fot. Plus

iPhone 13 trafia do sieci Plus! Sprawdź tę wyjątkową ofertę

Smartfony iPhone, słuchawki Air Pods oraz akcesoria Apple będą dostępne w sprzedaży w pierwszych dniach maja br. w salonach oraz sklepie internetowym Plusa. Klienci otrzymają całkowicie innowacyjną i wyjątkową formułę, w jakiej będą mogli zakupić swojego iPhone'a - szczegóły wkrótce. Osoby zainteresowane zakupem iPhone w Plusie mogą zapisać się na listę chętnych na stronie plus.pl/iphone.

Już teraz smartfony iPhone używane przez klientów w sieci Plus uzyskały wsparcie techniczne Apple. Lista certyfikowanych na ten moment funkcji wygląda następująco:

5G

eSIM

FaceTime over Cellular

LTE

Personal Hotspot

Sieć 5G Plusa obsługują już wszystkie modele iPhone z serii 12 i 13 oraz iPhone SE (3-ciej generacji). Dodatkowo, we wszystkich modelach uproszczona została konfiguracja ustawień MMS oraz Hotspot’u osobistego. Dla poprawnego działania 5G oraz innych certyfikowanych usług w sieci Plus należy zaaktualizować system iOS do wersji 15.4 oraz ustawienia operatorskie.

Fot. Plus

Plush

Plush świętuje i rozdaje aż 100 GB internetu! Zobacz, jak odebrać bonus

Po ponad siedmiu latach na rynku Plush ma powody do świętowania – z usług sieci korzysta już ponad 1 milion klientów. Prezent w postaci 100 GB# otrzymają wszyscy, którzy korzystają z Plusha - zarówno z ofert abonamentowych, jak i na kartę czy mix. Instrukcja odbioru darmowego pakietu znajduje się na stronie www.plushbezlimitu.pl/miliony.

Fot. Plush

