Najlepsze oferty promocyjne w Play, Orange, T-Mobile i Plus [26.03.2022]

Działający na polskim rynku operatorzy sieci komórkowych posiadają w swojej ofercie specjalne promocje dla nowych i aktualnych klientów. Przygotowaliśmy zbiór najlepszych z nich. Czy jest na co zwrócić uwagę?

Źródło: Pickawood / Unsplash

Przedstawiamy najlepsze promocje na usługi i urządzenia, jakie znaleźć można w ofercie online u największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce - Play, Orange, T-Mobile oraz Plus.

Play

Play ogłasza zniesienie opłat roamingowych dla klientów Vodafone Ukraine

Jak możemy przeczytać we wpisie na blogu, operator w trybie natychmiastowym uzgodnił ze swoim ukraińskim partnerem zniesienie opłat roamingowych dla Vodafone Ukraine klientów przebywających na terenie Polski. Oznacza to, że udostępnia swoją infrastrukturę klientom Vodafone Ukraine, jednocześnie samemu ponosząc koszty połączeń i transmisji danych.

Jest to kolejne rozwiązanie, które stanowi pomoc dla obywateli Ukrainy. Play przygotował również rozwiązania ułatwiające komunikację obejmujące pakiet darmowych minut i dodatkowych GB transmisji danych dla obywateli Ukrainy oraz obniżenie stawki za minutę połączenia o ponad 80%, do 5 gr/min. Play informował o tym w komunikacie prasowym.

Dodatkowo, operator pomaga obywatelom Ukrainy na terenach przygranicznych rozdając darmowe startery. W specjalnym trybie działają także salony zlokalizowane blisko przejść granicznych. Są gotowe do wzmożonej dystrybucji starterów Play na Kartę na terenach przygranicznych i w głównych miastach przy kluczowych trasach prowadzących z Ukrainy do Polski. W miejscowościach przy granicy z Ukrainą działa dodatkowy personel, który pomaga w jak najsprawniejszej obsłudze procesu rejestracji kart z użyciem tabletów.

Fot. Play

Abonament taniej o 10 zł co miesiąc

Play przygotowało specjalną ofertę promocyjną, w ramach której klienci tej sieci mogą uzyskać rabat w wysokości 10 zł co miesiąc podczas podpisywania nowej umowy przez internet.

Abonament taniej o 10 zł co miesiąc / Fot. Play

Orange

Abonament przez 4 miesiące za 0 zł

Przenieś online numer do Planu 60 lub 80, a zyskasz nawet 4 miesiące abonamentu za 0 zł i rabat 240 zł na wybranego smartfona – łącznie nawet 560 zł.

Abonament przez 4 miesiące za 0 zł

Orange Love przez 2 miesiące za 0 zł

Zamów swój pakiet przez internet i korzystaj przez 2 miesiące za 0 zł. Rabat przyznawany jest nowym klientom oraz tym, którzy do abonamentu komórkowego w Orange dobiorą inne usługi w ramach pakietu Orange Love.

Orange Love dla nowych Klientów

T-Mobile

Świetna promocja w T-Mobile! Galaxy Z Flip 3 teraz nawet o 1200 zł taniej!

Jeden z najnowszych składanych smartfonów Samsunga - Galaxy Z Flip 3 5G - od teraz dostępny jest w T-Mobile w wyjątkowej cenie 3899 zł. Dodatkowo dla klientów, którzy zdecydują się nabyć ten sprzęt w taryfie L Nielimitowana, składany smartfon trafi do nich w jeszcze niższej cenie – 3599 zł. A to wszystko w wygodnych ratach 0%.

W tej opcji taryfowej, dostępnej za 85 zł miesięcznie, czeka nielimitowany internet (bez ograniczeń prędkości czy danych), a także nielimitowane rozmowy, SMS i MMS oraz roczny, bezpłatny dostęp do pakietu Rozrywka Uwolniona (czyli do serwisów rozrywkowych takich jak HBO Go, Tidal czy Pakiety Polsat Box Go).

Specjalna oferta promocyjna na zakup Samsung Galaxy Z Flip 3 5G potrwa do 28 marca. Szczegóły promocji znaleźć można na stronie operatora.

T-Mobile oferuje darmowe startery dla obywateli Ukrainy

Poza pakietami internetu i darmowych minut na połączenia międzynarodowe do Ukrainy, T-Mobile udostępnia obywatelom Ukrainy startery Heyah i T-Mobile na kartę ze skonfigurowanymi darmowymi minutami i internetem. W ten sposób operator chce ułatwić uchodźcom kontakt z bliskimi i umożliwić im dostęp do bieżących informacji.

Według obowiązującego prawa każdy nowy starter musi zostać zarejestrowany, dlatego w punktach przygranicznych i na dworcach przeszkoleni pracownicy T‑Mobile będą pomagać ukraińskim obywatelom w sprawnym przeprowadzeniu tego procesu. Obywatele Ukrainy będą mogli odebrać startery w następujących miejscach:

bezpłatnie w 9 punktach recepcyjnych zlokalizowanych przy granicy polsko-ukraińskiej , tj.

, tj. Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, Dorohusk,

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, Dołhobyczów,

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, Horodło,

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, Lubycza Królewska,

świetlica w Korczowej, Korczowa 155,

hala sportowa w Medyce, Medyka 285,

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, Krowica Sama,

Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, Ustrzyki Dolne,

Przemyśl – Dworzec Kolejowy,

w przygranicznych sklepach Żabka, Biedronka, Kolporter, HDS, RUCH, Świat Prasy oraz Saloniki Trafika, a także okolicznych stacjach benzynowych,

na dworcach PKS i PKS największych polskich miastach, tj.:

Lublin PKS,

Łódź Kaliska PKS,

Kraków PKS,

Poznań PKS,

Wrocław PKS,

Dworzec Zachodni Warszawa.

Podobne zachowanie widzimy również ze strony innych największych operatorów sieci komórkowych w Polsce, w tym w Play.

Odbierz do 40% rabatu na wybrane urządzenia i akcesoria Xiaomi od T-Mobile

W ramach nowej oferty promocyjnej dostępne są 22 różnorodne produkty i akcesoria marki Xiaomi, które klienci T‑Mobile mogą nabyć nawet z 40% zniżką. Bonus uprawniający do 40-procentowego rabatu na wybrane produkty i akcesoria Xiaomi można odebrać od 11 do 15 marca w aplikacji „Mój T‑Mobile”.

Aby skorzystać z promocji należy do 19 marca wpisać unikalny kod rabatowy na stronie https://mi-store.pl/HFMI40 lub podać go sprzedawcy w salonie Xiaomi Store (lista salonów dostępna jest tutaj: https://mi-store.pl/sklepy). Pula produktów objętych promocją jest ograniczona.

Z oferty mogą skorzystać zarówno abonamentowi klienci T‑Mobile (T, T DATA, Rodzina), jak i posiadacze oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix). Więcej informacji można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie T-Mobile: https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/dobrze-ze-jestes.

Cennik produktów:

Internet światłowodowy przez 3 miesiące za 0 zł

Internet światłowodowy przez 3 miesiące za 0 zł

Plus

Plus rezygnuje z opłat roamingowych dla Vodafone Ukraina

W ramach solidarności oraz chęci wsparcia obywateli Ukrainy, Plus ogłosił zniesienie opłat roamingowych dla abonentów Vodafone Ukraina przebywających na terenie Polski.

Dzięki temu, użytkownicy tej sieci będą mogli wykonywać bezpłatne połączenia głosowe miedzy Polską a Ukrainą oraz na terenie naszego kraju, a także korzystać z transmisji danych. Brak opłat roamingowych umożliwi także sieci Vodafone Ukraina stworzenie specjalnej oferty dla swoich abonentów przebywających na terenie Polski.

Podobne zachowanie widzimy również ze strony innych największych operatorów sieci komórkowych w Polsce, w tym w Play.

Fot. Plus

Darmowe startery od Plusa i Plusha dla obywateli Ukrainy

W przypadku obu starterów obywatele Ukrainy mogą także włączyć dodatkowo przyznane wcześniej przez Plusa darmowe pakiety: 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie oraz 10 GB – jednorazowy pakiet do wykorzystania na terenie Polski. Aby skorzystać ze starterów niezbędna jest ich wcześniejsza rejestracja, w czym pomagają osoby w punktach recepcyjnych.

W ramach przekazanych starterów obywatele Ukrainy otrzymają – w przypadku startera:

Plus na kartę – 6 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie,

– 6 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie, Plush na kartę – 12 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie.

– 12 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie. była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, Ustrzyki Dolne

Szkoła Podstawowa im. Poety Ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej, Krowica Sama 183

Hala Sportowa w Medyce, Medyka 285

Świetlica Wiejska w Korczowej, Korczowa 155

Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, Dorohusk

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, Dołhobyczów

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, Horodło

Dworzec PKP w Przemyślu, plac Legionów 1, Przemyśl

Punkt autobusowy, Tesco, ul. Lwowska 40, Przemyśl

Przejście Graniczne Korczowa.

Od poniedziałku powyższe działania rozszerzone będą o kolejne punkty recepcyjne. Wcześniej informowaliśmy również o innych działaniach Plusa, m.in. o darmowym pakiecie minut oraz obniżonych stawkach za połączenia z Ukrainą, a także rezygnacji z opłat roamingowych dla Vodafone Ukraina.

Fot. Plus

Plus rozdaje smartfony za jedynie 1 zł! Warunkiem ukraińskie obywatelstwo

Plus cały czas wspiera obywateli Ukrainy. Teraz, oprócz darmowych starterów Plusa i Plusha Na Kartę z aktywowanym bezpłatnym pakietem 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone, uchodźcy mogą również kupić telefony dostępne w ramach symbolicznej opłaty. Aby nabyć telefon za 1 zł wystarczy udać się do punktu sprzedaży oraz okazać dokument tożsamości potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

W ofercie dostępne są wybrane modele m.in. Motoroli, Samsunga, Xiaomi czy LG. Wszystkie telefony dostępne są za gotówkę – bez konieczności podpisywania umowy. Jedna osoba może kupić jedno urządzenie. W ramach promocji dostępnych jest kilka tysięcy telefonów. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

Lista dostępnych modeli smartfonów

Fot. Plus

Drugi smartfon za 1 zł w Plusie

Plus rozdaje kolejne prezenty. Od 7 lutego br. klienci, którzy zdecydują na ratalny zakup Samsunga Galaxy A52s 5G w ofercie abonamentowej, otrzymają drugi smartfon Samsung Galaxy A03s już za 1 zł.

Drugi smartfon za 1 zł w Plusie

Dla tych, którzy chcą więcej – drugi smartfon Samsung w prezencie za złotówkę

To nie koniec okazji. Klienci Plusa wciąż mogą zdecydować się na ratalny zakup Samsunga Galaxy A52s 5G w ofercie abonamentowej za min. 55 zł/mies. w zestawie z drugim smartfonem Samsung Galaxy A03s tylko za złotówkę.

Gorące okazje w Plusie! / Fot. Plus

Plush

Plush świętuje i rozdaje aż 100 GB internetu! Zobacz, jak odebrać bonus

Po ponad siedmiu latach na rynku Plush ma powody do świętowania – z usług sieci korzysta już ponad 1 milion klientów. Prezent w postaci 100 GB otrzymają wszyscy, którzy korzystają z Plusha - zarówno z ofert abonamentowych, jak i na kartę czy mix. Instrukcja odbioru darmowego pakietu znajduje się na stronie www.plushbezlimitu.pl/miliony.

Plush pojawił się na rynku 8 września 2014 r. Stworzona przez Plusa z myślą o młodych ludziach marka początkowo bazowała wyłącznie na usługach w ofercie „na kartę”. Motywem przewodnim Plusha było hasło „Bez konsekwencji”. Bez konsekwencji, bo Plush na pierwszym miejscu stawia swobodę – rozmów, SMS-ów i MMS-ów bez limitu, niezależnie od wybranej sieci. Z czasem, w ofercie pojawiła się również opcja usług abonamentowych. Obecnie Plush może pochwalić się atrakcyjnymi ofertami, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Jedną ze szczególnych zalet internetu 5G tej sieci jest fakt, że nie zużywa transferu podczas korzystania z popularnych serwisów, takich jak Facebook, Messenger, Instagram czy WhatsApp.

Fot. Plush

