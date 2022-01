Najlepsze oferty typu MIX - porównanie cen i dostępnych pakietów [27.01.2022]

Wybór konkretnego planu i zdecydowanie się na na jedną z dwóch możliwości może nie być łatwe. Z tego powodu przygotowaliśmy poradnik, w którym przedstawiamy najlepsze oferty typu MIX u największych operatorów telefonii komórkowych w Polsce.

Źródło: Jonas Leupe / Unsplash

Na pewno każdy z nas wie, czym jest abonament i oferta na kartę. Są te dwie najbardziej popularne formy korzystania z telefonii komórkowej, lecz ich różnice są dość znaczące.

Nie każdy jednak wie, czym jest oferta MIX? Nie ma się co dziwić, gdyż jest ona stanowczo mniej popularnym planem od dwóch poprzednich. Jak sama nazwa wskazuje, MIX jest połączeniem abonamentu i oferty na kartę - co prawda podpisujemy długoterminową umowę, lecz nie opłacamy miesięcznych rachunków, a jedynie dokonujemy doładowywań naszego konta w identyczny sposób, co w ofertach na kartę. W przypadku opcji mix zobowiązujemy się do dokonywania comiesięcznych (lub częstszych) doładowań o określonej ilości i kwocie.

Główne zalety ofert typu MIX:

dowolność i swoboda doładowań – operator oczekuje od nas zasilenia konta jedynie na daną kwotę przynajmniej raz w miesiącu

możliwość dobrania do oferty nowoczesnego telefonu za 1 zł

dostępność pakietów tanich rozmów i SMS-ów

Play

MIX L

Najbardziej korzystną ofertą typu MIX w Play jest MIX L.

Umowa przewiduje 24 doładowania na kwotę 50 zł, w ramach których otrzymujesz: 9 GB internetu + 100 GB na social media oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce.

Oferty MIX w Play

Orange

Orange Flex

Jest to Plan Komórkowy w Aplikacji Mobilnej, który łączy wygodę abonamentu, elastyczność ofert na kartę i całkowicie nowy sposób zarządzania kontem przez specjalną aplikację, pod którą podpinasz kartę płatniczą. Dzięki aplikacji Orange Flex możesz co miesiąc wybrać jeden z 4 różnych planów komórkowych, a także włączać i wyłączać dodatkowe opcje, gdy tylko chcesz. W ofercie Orange bez umowy możesz zrezygnować z usługi w dowolnej chwili, bez okresu wypowiedzenia.

Orange Flex

Stanowczym bestsellerem, który oferuje najlepszy stosunek ceny do oferowanych usług, jest pakiet za 30 zł. Za tę kwotę otrzymujesz: 30 GB internetu + social media bez limitu GB w kraju, 3,51 GB w roamingu UE oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce.

Oferty MIX w Orange

T-Mobile

MIX 40

T-Mobile oferuje 3 standardowe oferty MIX, z czego każda jest w podobnej kwocie. Z racji małych różnic cenowych, a jednocześnie dużych różnic dotyczących dostępnej ilości GB oraz usług, jako najlepszą ofertę wybraliśmy MIX 50.

W kwocie 50 zł miesięcznie otrzymujesz: 30 GB internetu, pakiet Supernet Video HD bez limitu danych oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce.

Oferty MIX w T-Mobile

Plus

Plus MIX i 6 GB

Oferta Plusa jest najmniej obszerna, gdyż ten operator posiada jedynie dwa plany doładowań: 30 zł i 40 zł. Z oczywistych powodów naszym zwycięzcą została oferta w kwocie 40 zł.

W ramach tej umowy otrzymujesz: 6 GB internetu, pakiet Social w MIX z bezpłatnym transferem danych oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce.

