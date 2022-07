Najlepsze okazje Amazon Prime Day 2022 - te gadżety kupisz za mniej niż 100 zł

Wielkie promocje na Amazon Prime Day 2022 to idealna okazja, aby taniej kupić wybrane urządzenia i akcesoria. Przyglądamy się, co interesującego kupimy do 100 zł.

Dwudniowy szał zakupowy właśnie się rozpoczął. W tym roku także na polskiej platformie Amazon mamy okazje skorzystać z atrakcyjnych promocji. Postanowiliśmy przyjrzeć się kilku najciekawszym produktom, które kosztują mniej niż 100 zł. Zobaczcie, co warto upolować.

Amazon Prime Day 2022 - najlepsze okazje do 100 zł

Echo Dot 4. generacji

To inteligentny głośnik, który łączy się z asystentem głosowym Alexa, umożliwiając m.in. odtwarzanie muzyki - z takich serwisów muzycznych jak np.: Amazon Music, Apple Music, Spotify czy Pandora, SiriusXM. Pozwala także na sterowanie kompatybilnymi urządzeniami smart home. Wystarczy wydać odpowiedni komunikat, aby uruchomić oświetlenie czy zablokować drzwi. Głośnik posiada złącze Jack 3.5 mm.

Urządzenie wielofunkcyjne 3w1 Russell Hobbs Fiesta

Opiekacz do kanapek, gofrownica, grill w jednym? To możliwe dzięki urządzeniu Russell Hobbs. Trzy specjalne nakładki dołączone do zestawu umożliwiają szybkie przygotowanie wybranej przekąski. Co ciekawe, możemy dokupić kolejne płyty, umożliwiające przygotowanie Cake Pop, Mini Donut czy Churros. Płytki można czyścić w zmywarce.

Mysz bezprzewodowa Logitech M330 Silent Plus

Myszka Logitech M330 Silent Plus idealnie sprawdzi się podczas wielogodzinnej pracy czy nauki. Posiada wyprofilowaną powierzchnię z miękkiej gumy, umożliwiając komfortowe korzystanie. Została wyposażona w technologię SilentTouch, co oznacza redukcję ponad 90% odgłos klikania. Producent zapewnia 24-miesięczną żywotność baterii. Poza tym, myszka utomatycznie przełącza się w tryb uśpienia, gdy nie jest używana.

Młynek do kawy Zelmer ZCG7325B

Elektryczny młynek do kawy Zelmer o mocy 150 W umożliwi zmielenie do 50 gr ziaren kawy. Ostrze umieszczone w pojemniku jest wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenie uruchamiane jest za pomocą pokrętła - po wsypaniu kawy wystarczy zamknąć pokrywę i uruchomić urządzenie. Młynek posiada system blokady bezpieczeństwa, więc mamy pewność, że w trakcie pracy, ziarna wysypią się z urządzenia.

Czujnik ruchu Eufy Security

To domowy system alarmowy, który wykrywa ruch w polu widzenia 100° do 9 metrów. Jak deklaruje producent, bateria ma zapewniać do 2 lat zasilania. Czułość urządzenia i wykrywania ruchu można dostosować samodzielnie - aby powiadomienia dochodziły tylko wtedy, gdy w zasięgu pojawią się ludzie, a nie pies lub kot. Wszystkie powiadomienia otrzymamy na telefon za pomocą aplikacji eufy Security.

