Najlepsze okazje na elektronikę - tylko dzisiaj! [26.01.2023]

Codziennie w sklepach z elektroniką pojawiają się ciekawe oferty. Zbieramy najciekawsze w jednym miejscu, dzięki masz okazję nabyć świetny sprzęt w atrakcyjnej cenie. Zobacz, co mamy dla Ciebie dzisiaj.

Promocje w sklepach internetowych możemy podzielić na dwie kategorie - długoterminowe oraz krótkie. W tym tekście skupiamy się na tej drugiej kategorii i prezentujemy takie, które trwają 2-3 dni lub nawet przez 24 godziny.

26.01.2023

OPPO Reno 7

Fot.: Oppo

Wyświetlacz: 6.43", AMOLED, 2400 x 1080px

Wersja systemu: Android 12

Pamięć wbudowana [GB]: 128

Pamięć RAM: 8 GB

Cena normalna: 1699 zł, cena w promocji: 1499 zł. Kup teraz!

Zobacz również:

XIAOMI Redmi Buds 3 Lite

Fot.: Xiaomi

Przeznaczenie: Do telefonów, Na siłownię

Czas pracy [h]: do 18

Typ słuchawek: Dokanałowe

Transmisja bezprzewodowa: Bluetooth

Pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz

Cena normalna: 129,99 zł, cena w promocji: 89,99 zł z kodem ME18-300123. Kup teraz!

Genesis Rhod 400 RGB

Fot.: Genesis

Podświetlenie RGB (9 efektów)

Rodzaj przełączników: Membranowe

Długość kabla 1,8 m

Wodoodporna

Cena normalna: 99 zł, cena w promocji: 64 zł z kodem GENESIS23. Kup teraz!

24.01.2023

SAMSUNG Galaxy Watch 4 SM-R870N

Fot.: Samsung

Komunikacja : Bluetooth, NFC, WiFi

GPS, Pulsometr, Pulsoksymetr

Szerokość koperty: 44.4 mm

Kompatybilna platforma: Android

Rozmiar wyświetlacza [cal]: 1.4

Cena normalna: 1299,99 zł, cena w promocji: 1089 zł. Kup teraz!

ASUS ROG SWIFT PG259QN

Fot.: Asus

Przekątna: 24.5 cali

Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Typ matrycy: IPS

Format obrazu: 16:9

Cena normalna: 2649 zł, cena w promocji: 2119,20 zł. Kup teraz!

HP 15s-eq2162nw

Fot.: HP

Ekran: 15,6 ", 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 3 5300U 2,6 - 3,8 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena normalna: 2899 zł, cena w promocji: 2499 zł. Kup teraz!

Microsoft XBOX Series S w zestawie z Gilded Hunter (512GB)

Fot.: Xbox

Wraz z zestawem Gilded Hunter Pack do Fortnite zyskujesz kostium Hunter Saber Outfit (w tym stylowy wariant), legendarną broń ulepszoną do nowoczesnej walki Saber's Fang Pickaxe (w tym stylowy wariant), stylowe przedmioty kosmetyczne The Hunt Begins Wrap i 1000 V-Bucks, które możesz wydać na swoje ulubione przedmioty w Fortnite.

Cena normalna: 1449 zł, cena w promocji: 1349 zł. Kup teraz!

23.01.2023

ASUS X515EA-BQ1115W

Fot.: ASUS

System operacyjny: Windows 11 Home w trybie S

Typ procesora: Intel Core i3

RAM: 4 GB

SSD: 256 GB

Karta graficzna: Intel UHD Graphics (11-gen)

Cena normalna: 2299 zł, cena w promocji: 1799 zł. Kup teraz!

ACER Aspire 3 A315-23

Fot.: Acer

Ekran: 15.6", 1920 x 1080px, 60Hz

Procesor: AMD Ryzen 5 3500U

Wielkość pamięci RAM [GB]: 8

Dysk: 256 GB SSD

Karta graficzna: AMD Radeon Vega 8

System operacyjny: Brak

Cena normalna: 2399,99 zł, cena w promocji z kodem ODL-230123: 1 699 zł. Kup teraz!

Logitech Brio 500 Off White

Fot.: Logitech

Głośnik: Nie

Mikrofon: Tak (Stereo)

Rozdzielczość połączeń: 1920 x 1080

Sposób podłączenia: USB-C

Cena normalna: 519 zł, cena w promocji: 399 zł. Kup teraz!

Manta 58LUN120D DVB-T2/HEVC

Fot.: Manta

Ekran: 58", 4K UHD / 3840 x 2160

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu : LED

Pozostałe funkcje i parametry: HDR, USB - multimedia

Złącza słuchawkowe, coaxial, CI+, HDMI x3, USB x2, komponentowe

Cena normalna: 1699 zł, cena w promocji z kodem NOC230122: 1390 zł. Kup teraz!