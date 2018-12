Najlepsze okazje zakupowe - 10 grudnia 2018

Ponieważ mamy już okres przedświąteczny, codzienne pokazują się nowe, atrakcyjne oferty. Specjalnie dla naszych czytelników przeglądamy i wybieramy najlepsze.

MALL.pl

Oferty ważne tylko do północy 10/11 grudnia, ilość egzemplarzy ograniczona!

Logitech klawiatura G513 Carbon, czarna - wysokowydajna klawiatura do gier z szybkością odpowiedzi 1 ms i wyborem dwóch opcji dla zaawansowanych przełączników mechanicznych – Romer-G Touch i Romer-G Linear. Oferuje podświetlenie RGB i LIGHTSYNC, zawiera piankową podkładkę z efektem pamięci. Miękka, mocna i wytrzymała skórzana osłona zapewnia znakomite właściwości: jest wodoodporna i łatwą ją wyczyścić. Sześć gumowanych nóg na spodzie zapewnia stabilność klawiatury.

Normalna cena: 699 zł,, cena w promocji: 549 zł, oszczędzasz: 150 złotych!

MARSHALL słuchawki bezprzewodowe Monitor Bluetooth - działają bezprzewodowo nawet do 30 godzin. Ich nauszna konstrukcja doskonale izoluje od hałasów z otoczenia, co w rezultacie pomaga uzyskać krystalicznie czysty dźwięk, wolny od zakłóceń. Słuchawki nauszne zawierają wbudowany mikrofon oraz przycisk sterujący muzyką.

Normalna cena: 799 zł, cena w promocji: 619 zł, oszczędzasz: 180 złotych!

DJI dron Mavic 2 ZOOM z kamera 4K - czas lotu do 31 minut, maksymalna prędkość w trybie sportowym do 72 km/h, zdolność lotu do 6000 m nad poziomem morza, czujniki antykolizyjne we wszystkich kierunkach. Kamera, w którą wyposażono drona Mavic 2 wykorzystuje najnowszą 3-osiową technologię głowicy kardanowej, która zawsze zapewnia płynne i stabilne zdjęcia oraz nagrania w niemal każdej sytuacji.

Normalna cena: 5 399 zł, cena w promocji: 5 099 zł, oszczędzasz: 300 złotych!

SONY zestaw power audio MHC-V81D - dzięki wbudowanemu odtwarzaczowi DVD możesz odtwarzać filmy z dysków DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD+R DL, VCD. Możesz z łatwością podłączyć ekran za pomocą przewodu HDMI i cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem. Technologie Bluetooth i NFC zapewniają także maksimum wygody, gdy możesz strumieniowo przesyłać muzykę bezpośrednio z telefonu. Moc 130 W.

Normalna cena: 2 599 zł, cena w promocji: 2 299 zł, oszczędzasz: 300 złotych!

RTV Euro AGD

Acer Aspire 5 A515-51G-77L9 - ekran 15,6", rozdzielczość obrazu Full HD (1920 x 1080 pikseli), procesor Intel Core i7 7200U (2,7-3,5 GHz), 8GB RAM, grafika nVidia GeForce MX130 + Intel HD Graphics 620, HDD 1TB, system operacyjne Windows 10.

Normalna cena: 3 399 zł, cena w promocji: 2 899 zł, oszczędzasz: 500 złotych!

Panasonic TX-49FX700E - ekran 49", rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), pptymalizacja ruchu Backlight Motion Rate 4K 1600 Hz IFC, funkcje HDR, Internet, Wi-Fi, DLNA, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Bluetooth, sterowanie głosem, HDMI x3, USB x3. System Panasonic Internet Apps.

Normalna cena: 3 199 zł, cena w promocji: 2 699 zł, oszczędzasz: 500 złotych!

Komputronik

Samsung U28E590DS - monitor 28" z matową matrycą, rozdzielczość nominalna : 3840 x 2160 (4K Ultra HD), jasność 370 cd/m².

Cena promocyjna: 1 399 zł.

Sferis

Smartwatch Garmin Fenix 5S Sapphire - kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości Garmin Chroma Display, odporne na zarysowania szafirowe szkiełko, nowy widget efektywności treningu, który w jednym miejscu udostępnia wszystkie informacje, pamięć 16GB, wodoszczelnosc 10 ATM.

Normalna cena: 2799,00, cena w promocji: 2 423,10 zł, oszczędzasz: 375,90 złotych!

Samsung Galaxy Note 8 - ekran Super AMOLED 6,3", szkło Corning Gorilla Glass 5, rozdzielczość obrazu 2960 x 1440 pikseli, procesor Samsung Exynos 8895 (4 x 2.30 GHz, 4 x 1.70 GHz), 6GB RAM, 64GB miejsca na dane, aparat tylny 2 x 12 Mpix, aparat przedni 8 Mpix, nagrywanie wideo 3840 x 2160 px. System Android 7.1.

Normalna cena: 3399,00, cena w promocji: 2 599,00 zł, oszczędzasz: 800 złotych!

eMag

Laptop Apple MacBook Air - ekran 13.3", procesor Core i5 (1,8-2,9 Ghz), RAM 8GB, dysk SDD 128GB, chipset graficzny Intel HD6000, wydajność baterii do 12 godzin.

Normalna cena: 4 799 zł, cena w promocji: 3 599,99 zł, oszczędzasz: 1199 złotych!

