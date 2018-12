Najlepsze okazje zakupowe - 6 grudnia 2018

Ponieważ mamy już okres przedświąteczny, codzienne pokazują się nowe, atrakcyjne oferty. Specjalnie dla naszych czytelników przeglądamy i wybieramy najlepsze.

Komputronik

JBL GO+ - głośnik bezprzewodowy marki JBL, Bluetooth v4.1, pasmo przenoszenia 180 Hz - 20 KHz. Jest zasilany akumulatorem, który zapewnia do 5 godzin odtwarzania muzyki. Jest on również wyposażony w wygodny zestaw głośnomówiący z redukcją szumów, który umożliwia odbieranie połączeń bez wyłączania głośnika.

Normalna cena: 179 zł, cena w promocji: 79 zł, oszczędzasz: 100 złotych!

MediaMarkt

SmartWatch SAMSUNG Gear Sport - sprawdzi się w wielu trudnych warunkach, także na basenie. Dzięki wodoodporności 5ATM i zgodności z wojskową normą MIL-STD-810G możesz spokojnie z nim pływać czy wykonywać intensywne ćwiczenia. Możesz wykorzystać Gear Sport do mierzenia postępów w pływaniu, licząc ilość i typ wykonanych ruchów, a także ilość przepłyniętych długości basenu. Możesz też sprawdzić swój wynik SWOLF i zmierzyć ogólną wydajność swojego pływania. Funkcja automatycznego wykrywania aktywności w smartwatchu Gear Sport rozpoznaje intensywne ruchowo czynności jako dynamiczne ćwiczenia. Bez względu na to, czy lubisz tenis, piłkę nożną, taniec czy squasha, Gear Sport zapisuje Twoje ćwiczenie wraz z danymi dotyczącymi tętna.

Normalna cena: 998 zł, cena w promocji: 729 zł, oszczędzasz: 269 złotych!

HUAWEI P20 Lite - 5,8-calowy ekran FHD+, ośmiordzeniowy procesor Hisilicon Kirin 659, 64 GB pamięci wewnętrznej oraz obsługa kart microSD, tylny, podwójny aparat z matrycą 16+2 Mpix, przedni aparat 16 Mpix, Android 8.0 Oreo z EMUI 8.

Normalna cena: 1199 zł, cena w promocji:1099 zł, oszczędzasz: 100 złotych!

RTV EURO AGD

Xbox One S 1TB + FIFA 19 + 2 pady - konsola Xbox One S, dysk 1TB, napęd optyczny 4K Ultra HD Blu-Ray 6xCAV, DVD 8xCAV , pad x2, kabel HDMI, Xbox Game Pass 1 mc-e, gra FIFA 19, instrukcja obsługi.

Normalna cena: 1 399 zł, cena w promocji: 1 199 zł, oszczędzasz: 200 złotych!

Samsung Galaxy A8 (2018) czarny - wświetlacz 5,6 ", 2220 x 1080 pikseli, procesor Samsung Exynos 7885 ośmiordzeniowy 2 x 2,2 GHz + 6 x 1,6 GHz, system operacyjny Android 7 Nougat, pamięć RAM 4 GB, pamięć wbudowana 32 GB, aparat tylny 16 Mpix, przedni 16 Mpix + 8 Mpix.

Normalna cena: 1 399 zł, cena w promocji: 1 199 zł, oszczędzasz: 200 złotych!

iRobot Roomba 980 - System inteligentnej nawigacji iAdapt 2.0 z optycznymi czujnikami sprawia, że Roomba płynnie i sprawnie porusza się na całym poziomie domu, dokładnie zna swoje położenie i ładuje się w razie potrzeby, dopóki praca nie zostanie ukończona. oomba odkurza wszystkie rodzaje podłóg, a także dociera pod meble. Głowica czyszcząca automatycznie dostosowuje się do dywanów, parkietów oraz podłóg twardych w Twoim domu.

Normalna cena: 3 549 zł, cena w promocji: 3 299 zł, oszczędzasz: 250 złotych!

