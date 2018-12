Najlepsze okazje zakupowe - Xiaomi Mi Mix 2 64 GB taniej o 600 złotych!

9 grudnia 2018 najciekawszą okazją zakupową jest nowoczesny smartfon Xiaomi, który kosztuje 600 złotych taniej, niż normalnie!

Xiaomi Mi Mix 2 to smartfon z wyświetlaczem IPS o przekątnej 5,9", który pokazuje obraz w rozdzielczości 2160 x 1080 pikseli. Napędza go do działania ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 835 (4 rdzenie taktowane są z częstotliwością 2,45 GHz, cztery z częstotliwością 1,9 GHz), dysponujący bardzo dużą (jak na smartfony) ilością pamięci RAM - 6GB. Powinno to umożliwić płynne działania aplikacji, gier, a także pracę systemu operacyjnego Android 8.0. Dzięki takiej ilości pamięci operacyjnej Xiaomi Mi Mix 2 sprawdzi się w pracy wielozadaniowej. Na dane użytkownika przeznaczone zostało 64GB miejsca.

Xiaomi Mi Mix 2 został wyposażony w aparat tylny, korzystający z 12-megapikselowej matrycy Sony IMX386. Umożliwia on nie tylko robienie zdjęć w wysokiej rozdzielczości, ale również nagrywanie klipów wideo w jakości 4K. Na przedzie umieszczony został aparat z matrycą 5 Mpix. Smartfon jest zasilany przez akumulator o pojemności 3400 mAh. Na pełnym ładowaniu powinien pracować nawet przez 12 godzin, a funkcja szybkiego ładowania umożliwia uzupełnienie energii w czasie kilkudziesięciu minut. Xiaomi Mi Mix 2 obsługuje Wi-fi oraz LTE.

Normalna cena za ten aparat to 1999 zł, ale w promocji zapłacisz za niego 1399 złotych - oszczędzasz aż 600 PLN!

