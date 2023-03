Najlepsze platformy VOD w Polsce. Sprawdź, która jest dla ciebie

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej kilku najpopularniejszym serwisom VOD w Polsce. Ile kosztują, co można na nich obejrzeć? Sam wybierz, który jest najlepszy dla ciebie.

Spis treści

Netflix

Netflix to zdecydowanie najpopularniejszy serwis VOD w Polsce. Znajdziemy na nim mnóstwo produkcji zarówno oryginalnych, jak i udostępnionych na podstawie licencji. To właśnie tutaj obejrzymy jedne z najciekawszych filmów i seriali. Przejdźmy do konkretów.

Cena

Netflix w Polsce dostępny jest w trzech różnych wariantach:

Plan podstawowy - 29 zł miesięcznie

- 29 zł miesięcznie Plan standard - 43 zł miesięcznie

- 43 zł miesięcznie Plan Premium - 60 zł miesięcznie

Dla kogo przeznaczony jest Netflix?

Platforma Netflix przeznaczona jest przede wszystkim dla fanów filmów i seriali. Znajdziemy tutaj tytuły oryginalne, za których produkcję odpowiada platforma, ale także treści udostępnione na podstawie licencji, czyli stworzone przez zewnętrzne studia produkcyjne. Poza filmami i serialami, w serwisie znajdziemy także mnóstwo produkcji dokumentalnych.

Zobacz również:

Netflix - najciekawsze filmy

Netflix - najciekawsze filmy ( ) × Enola Holmes Enola Holmes Na Netflix dostępne są dwie części filmu Enola Holmes. W dniu swoich 16 urodzin Enola odkrywa, że jej matka zniknęła. Dziewczyna musi pogodzić się z tym, że trafi pod opiekę swoich starszych braci, Sherlocka i Mycrofta. Jakiś czas później podejmuje się rozwikłania sprawy tajemniczego zniknięcia pewnej dziewczyny. Chcąc podołać zadaniu, będzie musiała zwrócić się o pomoc do najsłynniejszego detektywa i jej brata, Sherlocka. Broad Peak Broad Peak Film Broad Peak opowiada historię polskiego alpinisty MAcieja Berbeki. Po wejściu n szczyt Broad Peak dowiaduje się, że jego sukces nie był ak duzy, jak mu się początkowo wydawało. Po 25 latach postanawia raz jeszcze przekroczyć granice ludzkich możliwości. Jak zostałem gangsterem Jak zostałem gangsterem Jak zostałem gangsterem to historia jednego z najgroźniejszych i najbrutalniejszych gangsterów w historii Polski. Poznamy tutaj opowieść o jego początkach, drodze na szczyt i bolesnym upadku. Troll Troll Eksplozja w nowo budowanym tunelu we wnętrzu góry budzi wiekowego trolla, który zagraża życiu mieszkańców pobliskich miast. Na misję powstrzymania go, władze wysyłają nieustraszoną paleontolożkę oraz jej ekscentrycznego ojca. Czerwona nota Czerwona nota Czerwona nota to list gończy Interpolu, wysyłana za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie. The Bishop to jedna z takich osób. Jego tropem podąża agent FBI John Hartley, który chcąc go pojmać, musi współpracować z największym rywalem złodzieja, Nolanem Boothem.

Netflix - najciekawsze seriale

Netflix - najciekawsze seriale ( ) × Stranger Things Stranger Things Zdecydowanie jednym z najciekawszych i najpopularniejszych seriali Netflixa jest Stranger Thigns. Opowiada on o grupie dzieciaków, które walczą z tajemniczym złem. Wszystko zaczyna się, kiedy Will Byers znika w tajemniczych okolicznościach. To wydarzenie zapoczątkowuje serię dziwnych i niewytłumaczalnych zjawisk w prowincjonalnym miasteczku Hawkins. Stranger Things to doskonałe połączenie horroru i science fiction, które okraszone jest sosem w klimacie lat 80-tych. Wednesday Wednesday Wednesday to jeden z najnowszych hitów Netflixa. Poznajemy tutaj historię młodej dziewczyny, Wednesday Addams, która trafia do Akademii Nevermore. Prowadzi tutaj śledztwo w sprawie tajemniczych zabójstw. Przysparza sobie tym sporą liczbę nowych przyjaciół, ale także wrogów. Dom z papieru Dom z papieru Dom z papieru stał się ogromnym hitem zaraz po swojej premierze. Serial składający się z 6 sezonów opowiada historię grupy prowadzonej przez niejakiego Profesora. Ośmioro zamaskowanych przestępców, którzy są największymi fachowcami w swoich dziedzinach, dokonuje skoku na mennicę narodową. Wielka woda Wielka woda Netflix to także polskie produkcje. Na platformie pojawił się serial fabularny Wielka woda, który opowiada o jednej z największych katastrof w dziejach naszego kraju, czyli powodzi, która zalała m.in. Wrocław w 1997 roku. Peaky Blinders Peaky Blinders Peaky Blinders to grupa przestępcza z Birmingham w Wielkiej Brytanii, która swoją nazwę zawdzięcza żyletkom wszytym w czapki. Dowodzi im Tommy Shelby, który postanawia zwiększyć swoje wpływy, korzystając z transportu kradzionej broni. Tak rozpoczyna się jedna z najlepszych opowieści gangsterskich w historii. Breaking Bad Breaking Bad Breking Bad to epicka opowieść o życiu Waltera White'a. Nauczyciel chemii po tym, jak dowiaduje się o swojej nieuleczalnej chorobie, postanawia rozpocząć produkcję narkotyków. Życie jego i jego rodziny zmienia się nie do poznania. Zresztą on sam też przechodzi swoistą metamorfozę. W pewnym momencie nie cofnie się przed niczym. Better Call Saul Better Call Saul Better Call Saul to spin-off Breaking Bad. Opowiada on historię Saula Goodmana, czyli adwokata przestępców, który był jednym z najciekawszych bohaterów wspomnianego wcześniej serialu. Historia opowiedziana w Better Call Saul toczy się przed tym, jak Walter White rozpoczął swoje nowe życie. Wikingowie Walhalla Wikingowie Walhalla Wikingowie Walhalla to spin-off serii Wikingowie. Fabuła toczy się na około 100 lat po tym co poznaliśmy w sadze o Ragnaru i opowiada historię najsłynniejszych wikingów w historii - Leifa Erikssona, Freydís Eiríksdóttir oraz Haralda Sigurdssona. Gambit królowej Gambit królowej Gambit królowej opowiada historię dziewczyny mieszkającej w sierocińcu. To właśnie tam odkrywa swój wielki talent szachowy. Starając się być jeszcze lepszą, musi równocześnie walczyć z uzależnieniem. Squid Game Squid Game Setki graczy bez grosza przy duszy postanawia przyjąć zaproszenie do tajemniczej gry. Do wygrania jest mnóstwo pieniędzy, ale stawka jest jeszcze wyższa - życie.

Na jakich urządzeniach można oglądać?

Z Netflixa możemy korzystać na wielu różnych urządzeniach. Na komputerach osobistych możemy oglądać filmy i seriale za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dostępna jest także aplikacja mobilna, która działa na smartfonach, tabletach, telewizorach smart, przystawkach smart do telewizorów oraz konsolach do gier.

W zależności od pakietu, jaki wybierzemy, z platformy możemy korzystać z określonej liczby urządzeń jednocześnie:

Plan podstawowy - jednocześnie 1 urządzenie

- jednocześnie 1 urządzenie Plan standard - jednocześnie 2 urządzenia

- jednocześnie 2 urządzenia Plan Premium - jednocześnie 4 urządzenia

Zgodnie z regulaminem świadczenia usług, wszystkie urządzenia na których korzystamy z Netflixa w ramach jednego planu, powinny znajdować się w tym samym gospodarstwie domowym.

W jakiej jakości możemy oglądać Netflixa?

Podobnie jak z ceną i ilością urządzeń, jakość dostępnym materiałów w przypadku Netflixa także uzależniona jest od wybranego planu.

Plan podstawowy - jakość HD (720p)

- jakość HD (720p) Plan standard - jakość Full HD (1080p)

- jakość Full HD (1080p) Plan Premium - jakość Ultra HD (4K) i HDR

Jakość zależy także od prędkości internetu oraz urządzenia, na którym oglądamy. Należy także zaznaczyć, że nawet w przypadku wybrania pakietu Premium, nie wszystkie treści obejrzymy w 4K. Część filmów i seriali jest dostępna tylko w jakości FullHD.

Profil dziecięcy

Na platformie Netflix dostępny jest profil dziecięcy, w którym możemy ustawić, jakie treści będą wyświetlane. Taki profil możemy zabezpieczyć dodatkowym hasłem/pinem.

Rezygnacja z usług

Z usług platformy Netflix możemy zrezygnować w dowolnym momencie. Trzeba jednak zaznaczyć, że zaprzestanie świadczenia usługi nastąpi z końcem danego okresu rozliczeniowego. Platforma nie zwraca środków za niewykorzystany czas. Przykładowo, zapłaciliśmy za Netflxa 28 grudnia, więc okres rozliczeniowy w naszym przypadku trwa do 28 stycznia. Jeśli zrezygnujemy z usług platformy 19 stycznia, będziemy mogli z niej korzystać jeszcze do 28 stycznia. Nie ma możliwości wyłączenia natychmiastowego z opcją zwrotu pieniędzy.

Bezpłatny okres testowy

W przypadku Netflixa nie jest aktualnie dostępny bezpłatny okres testowy. Opłata za korzystanie z usług naliczana jest od 1 dnia subskrypcji.

Disney Plus

Disney Plus jest z nami niecały rok. Platforma jednak szturmem wdarła się na polski rynek i aktualnie znajduje się w ścisłej czołówce najchętniej oglądanych platform w naszym kraju.

Cena

Kupując Disney Plus mamy do wyboru dwie opcje:

Plan miesięczny - 28,99 zł miesięcznie

- 28,99 zł miesięcznie Plan roczny - 289,90 zł (w tym wypadku miesięczna kwota wynosi 24,16 zł)

Dla kogo przeznaczony jest Disney Plus?

Platforma Disney Plus przeznaczona jest dla fanów filmów i seriali. Znajdziemy tutaj produkcje Disneya, Pixara, Marvela, Gwiezdne Wojny, National Geographic i wielu innych. Poza serialami i filmami fabularnymi, w ofercie znajdziemy także produkcje dokumentalne. W portfolio Disney Plus znajduje się także mnóstwo starszych produkcji, których nigdzie indziej nie zobaczymy.

Disney Plus - najciekawsze seriale

Disney Plus - najciekawsze seriale ( ) × Mandalorian Mandalorian Akcja serialu Mandalorian rozgrywa się po upadku Imperium a przed powstaniem Najwyższego Porządku. Bezprawie, które owładnęło galaktykę sprawia, że wszelkie podróże przestały być bezpieczne. Pewien Mandalorianin postanawia jedna wyruszyć na przygodę, która odmieni jego życie. Na swojej drodzxe spotyka towarzysza, który znany jest jako Baby Joda. Loki Loki W filmie Avengers: Koniec Gry Loki uciekł z wieży starka za pomocą Tesseractu. Po tym wydarzeniu trafił do Agencji Ochrony Chronostruktury, która zajmuje się monitoringiem osi czasu. Chcąc nie chcąc, musi dla niej pracować. Nie ma innego wyjścia. Archiwum X Archiwum X W serwisie Diney Plus znajdziemy wszystkie sezony serialu Z Archiwum X. Opowieść o przygodach agentów Muldera i Scully to już kultowa produkcja, która nareszcie dostępna jest w naszym kraju legalnie i w dobrej jakości. Jak poznałem waszą matkę Jak poznałem waszą matkę Ted ma w swoim życiu jeden cel - znaleźć swoją wybrankę serca. Jak poznałem waszą matkę to kultowy już sitcom, który opowiada o paczce zgranych przyjaciół. Całość przedstawiona jest właśnie z perspektywy Teda. Moon Knight Moon Knight Moon Knight opowiada historię Marca Spectora, byłego żołnierza i agenta CIA z dysocjacyjnymi zaburzeniami tożsamości. Jego osobowość nie jest stała, lawiruje bowiem między różnymi odrębnymi postaciami. Po jednej z misji w roli najemnika w Egipcie, mężczyzna staje się swego rodzaju awatarem dla egipskiego bóstwa o nazwie Khonshu. Nowe moce, które zyskuje zdają się rosnąć i słabnąć równomiernie do księżycowego cyklu, i tylko pogłębiają niestabilny stan psychiczny bohatera.

Disney Plus - najciekawsze filmy

Disney Plus - najciekawsze filmy ( ) × Gwiezdne Wojny Gwiezdne Wojny Filmy Marvela Filmy Marvela Seria Obcy Seria Obcy Zwierzogród Zwierzogród Trzy billboardy za Ebbing, Missouri Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Na jakich urządzeniach można oglądać?

Z Disney Plus możemy korzystać na wielu różnych urządzeniach. Na komputerach osobistych możemy oglądać filmy i seriale za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dostępna jest także aplikacja mobilna, która działa na smartfonach, tabletach, telewizorach smart, przystawkach smart do telewizorów oraz konsolach do gier.

Kupując subskrypcję Disney Plus, możemy skorzystać z nieograniczonego pobierania treści na 10 urządzeniach. Jednocześnie możemy oglądać na 4 urządzeniach. Serwis pozwala stworzyć 7 profili użytkowników. Dostępna jest również funkcja GroupWatch, dzięki której możemy wirtualnie oglądać programy z maksymalnie 6 osobami.

W jakiej jakości możemy oglądać Disney Plus?

W zależności od produkcji Disney Plus oferuje programy w maksymalnej jakości 4K UHD z Dolby Vision i Dolby Atmos (na kompatybilnych urządzeniach). Jakość 4K dostępna jest w każdym wariancie cenowym.

Profil dziecięcy

W Disney Plus dostępne są zabezpieczenia rodzicielskie. Możemy ustawić profil dziecięcy, na którym będą proponowane jedynie treści dla najmłodszych. Co więcej, możemy także ustawić hasło, które będzie wymagane przy każdorazowym wyjściu z tego profilu. W opcjach możemy także ustawić kategorię treści, przykładowo, możemy ustawić, aby dla konkretnego profilu dostępne były jedynie treści 6+ i niżej.

Rezygnacja z usług

Z usług platformy Disney Plus możemy zrezygnować w dowolnym momencie. Trzeba jednak zaznaczyć, że zaprzestanie świadczenia usługi nastąpi z końcem danego okresu rozliczeniowego. Platforma nie zwraca środków za niewykorzystany czas. Jeśli korzystamy z rozliczenia miesięcznego, usługa przestanie działać na koniec danego miesiąca rozliczeniowego (miesiąc liczony jest od 1 dnia korzystania z usługi). W przypadku rozliczenia rocznego usługa zostanie wyłączona na koniec tego okresu. Opłata roczna pobierana jest z góry przy rozpoczęciu subskrypcji.

Bezpłatny okres testowy

W przypadku Disney Plus nie jest aktualnie dostępny bezpłatny okres testowy. Opłata za korzystanie z usług naliczana jest od 1 dnia subskrypcji.

HBO Max

HBO Max to kolejny, bardzo popularny w Polsce serwis VOD. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Cena

Kupując HBO Max mamy do wyboru dwie opcje:

Plan miesięczny - 29,99 zł miesięcznie

- 29,99 zł miesięcznie Plan roczny - 234,99 zł (w tym wypadku miesięczna kwota wynosi 19,58 zł)

Dla kogo przeznaczony jest HBO Max?

HBO Max to platforma streamingowa przeznaczona dla fanów filmów i seriali. Znajdziemy tutaj produkcje oryginalne HBO, DC, Warner Bros, Cartoon Network i wielu innych. Poza filmami i serialami fabularnymi, znajdziemy tutaj także produkcje dokumentalne.

HBO Max - najciekawsze seriale

HBO Max - najciekawsze seriale ( ) × Gra o tron Gra o tron Ród smoka Ród smoka The Last of Us The Last of Us Czarnobyl Czarnobyl Rick i Morty Rick i Morty 30 srebrników 30 srebrników Detektyw Detektyw Wataha Wataha Winchesterowi Winchesterowi

HBO Max - najciekawsze filmy

HBO Max - najciekawsze filmy ( ) × Trylogia Władca Pierścieni Trylogia Władca Pierścieni Seria Harry Potter Seria Harry Potter Seria Fantastyczne Zwierzęta Seria Fantastyczne Zwierzęta Joker Joker The Batman The Batman

Na jakich urządzeniach można oglądać?

Z HBO Max możemy korzystać na wielu różnych urządzeniach. Na komputerach osobistych możemy oglądać filmy i seriale za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dostępna jest także aplikacja mobilna, która działa na smartfonach, tabletach, telewizorach smart, przystawkach smart do telewizorów oraz konsolach do gier.

W ramach subskrypcji możemy oglądać treści na 3 urządzeniach jednocześnie oraz stworzymy maksymalnie 5 profili. Wybrane treści możemy także pobierać na urządzenia i oglądać je później bez dostępu do sieci.

W jakiej jakości możemy oglądać HBO Max?

W HBO Max, niezależnie od wybranego wariantu dostępne są treści w jakości 4K. Ich odtwarzanie uzależnione jest od urządzenia, z jakiego korzystamy oraz prędkości pobierania. Serwis automatycznie dostosowuje jakość odtwarzania do prędkości internetu. Jakość 4K wymaga prędkości minimum 25 Mb/s.

Profil dziecięcy

W serwisie HBO Max możemy stworzyć profil dziecięcy. Dostępne są w nim treści dopasowane do wieku dziecka. Jest tam też dostępna osobna lista odtwarzania oraz zakładka Moje. Profil dziecięcy możemy zablokować numerem PIN, którego wpisanie będzie wymagane podczas wyjścia z niego i próby przełączenia na standardowy profil.

Rezygnacja z usług

Z usług platformy HBO Max możemy zrezygnować w dowolnym momencie. Zaprzestanie świadczenia usługi nastąpi z końcem danego okresu rozliczeniowego. Platforma nie zwraca środków za niewykorzystany czas. Jeśli korzystamy z rozliczenia miesięcznego, usługa przestanie działać na koniec danego miesiąca rozliczeniowego (miesiąc liczony jest od 1 dnia korzystania z usługi). W przypadku rozliczenia rocznego usługa zostanie wyłączona na koniec tego okresu. Opłata roczna pobierana jest z góry przy rozpoczęciu subskrypcji.

Bezpłatny okres testowy

W przypadku HBO Max nie jest aktualnie dostępny bezpłatny okres testowy. Opłata za korzystanie z usług naliczana jest od 1 dnia subskrypcji.

SkyShowtime

Cena

SkyShowtime możemy w naszym kraju kupić w ramach miesięcznej subskrypcji. Podstawowa cena wynosi 24,99 zł. Dostepna jest jednak promocja, która pozwala wykupić dostep za 12,49 zł.

Dla kogo przeznaczony jest SkyShowtime?

Z oferty SkyShowtime zadowoleni będą przede wszystkim fani filmów i seriali. Znajdziemy tutaj produkcje takich studiów jak m.in. Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock.

SkyShowtime – te filmy musisz zobaczyć!

SkyShowtime – te filmy musisz zobaczyć! ( ) × Top Gun: Maverick Top Gun: Maverick Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Kontynuacja wielkiego przeboju z lat 80. Mija 30 lat od wydarzeń z poprzedniej części. Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest legendarnym pilotem i mistrzem w swoim fachu, testujących najnowocześniejsze maszyny. Zostaje ponownie wezwany do szkoły Top Gun, w której ma wyszkolić nowe pokolenie pilotów. Najpierw jednak musi stawić czoło przeszłości i skonfrontować się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) – synem jego przyjaciela, który przed laty zginął na misji. Jurassic World Dominion Jurassic World Dominion Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Zwieńczenie nowej trylogii o dinozaurach. Po wydarzeniach z poprzednich części prehistoryczne gady wreszcie wydostały się z enklawy na wyspie Isla Nubar i żyją na całym świecie. Krucha równowaga między światem ludzi i niebezpiecznych gadów w każdej chwili może zostać zburzona. W Jurassic World Dominion do swoich ról powracają: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum. The Northman The Northman Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Trzeci film Roberta Eggersa, reżysera Czarownicy i Lighthouse. Amleth jest synem króla Aurvandila (Ethan Hawke) i królowej Gudrún (Nicole Kidman). Gdy ojciec chłopca zostaje zamordowany przez brata króla, Fjölnira (Claes Bang), młody książę poprzysięga zemstę. Lata później dorosły Amleth (Alexander Skarsgard) jako Wiking bierze udział w najazdach na Ruś Kijowską. Podczas jednego z nich dowiaduje się, że Fjölnir osiedlił się na Islandii. Amleth i niewolnica Olga (Anya Taylor-Joy) wyruszają w podróż do tej niegościnnej krainy. Film zrealizowany na podstawie sag skandynawskich, które zainspirowały Szekspira do stworzenia Hamleta. Downton Abbey: Nowa epoka Downton Abbey: Nowa epoka Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Filmowa kontynuacja serialowego hitu BBC. Lata 20. w pełni. Do posiadłości Crawleyów przybywa ekipa filmowa, której pojawienie się będzie miało spore konsekwencje dla wszystkich. Tymczasem arystokraci wyjeżdżają na Riwierę Francuską, by obejrzeć dom odziedziczony przez lady Violet. Podróż stanie się dla Crawleyów okazją do poznania historii rodziny i jej sekretów. The Bad Guys The Bad Guys Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Animacja dla dzieci opowiadająca o piątce zwierzaków-kryminalistów, którzy postanawiają zmienić swoje życie. Wilk to genialny kieszonkowiec, Wąż jest znakomitym włamywaczem, Pirania i Rekin to mistrzowie kamuflażu, a Tarantula jest świetną hakerką. Jednak zmęczenie latami przestępczej działalności sprawia, że chcą skończyć z przestępczą działalnością. Czy to się im uda? Ambulans Ambulans Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Film Michaela Baya. Dwóch braci-złodziei postanawia dokonać napadu na bank. Starannie zaplanowana akcja nie przebiega jednak zgodnie z oczekiwaniami, a Danny i Will są zmuszeni wziąć zakładnika. Aby wydostać się z policyjnej obławy, porywają karetkę pogotowia, w której znajduje się ranny policjant. W rolach głównych: Jake Gyllenhaal i Yahya Abdul-Mateen II. Belfast Belfast Premiera na SkyShowtime: 23 marca 2023 Film Kennetha Branagha inspirowany dzieciństwem reżysera. Mały Buddy (Jude Hill) dorasta w Belfaście targanym konfliktem o podłożu religijnym i politycznym. Matka (Caitriona Balfe) zajmuje się domem, podczas gdy ojciec (Jamie Dornan) pracuje w Anglii. Na Buddy'ego duży wpływ ma także babcia (Judi Dench) i dziadek (Ciarán Hinds) oraz nieco starsza Moira (Lara McDonnel). Film zdobył Oscara i Złotego Globa za najlepszy scenariusz oryginalny, a także nagrodę Bafta za najlepszy film brytyjski. Nope Nope Premiera na SkyShowtime: w nadchodzących miesiącach Trzeci film w dorobku Jordana Peele'a, jednego z prekursorów posthorroru. Tym razem akcja rozgrywa się na odosobnionym ranczu, na którym rodzina Haywoodów od pokoleń zajmuje się hodowlą koni. Gdy w dziwnym wypadku umiera ojciec, OJ (Daniel Kaluuya) i jego niepoprawna siostra Emerald (Keke Palmer) muszą sami zadbać o mozolnie budowane dziedzictwo. Zadanie okazuje się być trudne do wykonania, bo żadne z nich nie ma specjalnego talentu do interesów. Jakby tego było mało, OJ i Emerald zaczynają wyczuwać dziwną istotę, która wbrew wszelkiemu rozsądkowi, wydaje się czaić w chmurach. Minions: Wejście Gru Minions: Wejście Gru Premiera na SkyShowtime: w nadchodzących miesiącach Kolejna część opowieści o małych, żółtych stworkach. Tym razem twórcy serii zabierają widzów w przeszłość i opowiadają o początkach kariery Gru. Jako mały chłopiec marzy on o karierze złoczyńcy i próbuje wkupić się w łaski organizacji znanej jako Vicious 6. Jednak nie tylko się to nie udaje, ale w dodatku Gru popada w konflikt ze słynną grupą łotrów. Smile Smile Premiera na SkyShowtime: w nadchodzących miesiącach Doktor Rose Cotter (Sosie Bacon) przechodzi przez traumatyczne doświadczenie z udziałem pacjentki. Wkrótce zaczynają nękać ją dziwne, niewytłumaczalne zjawiska, które paraliżują jej codzienne życie. Kluczem do odzyskania spokoju okazuje się zmierzenie z przeszłością. Czarny telefon Czarny telefon Premiera na SkyShowtime: w nadchodzących miesiącach Ekranizacja opowiadania Joe Hilla pod tym samym tytułem. Finney Shaw (Mason Thames) to sprytny 13-latek mieszkający w mieście, w którym w ostatnim czasie doszło do wielu zaginięć dzieci. Gdy pewnego dnia chłopiec pomaga mężczyźnie w czarnym cylindrze, nie spodziewa się, że już wkrótce sam przeżyje koszmar porwania. Uprowadzony i zamknięty przez sadystę w dźwiękoszczelnej piwnicy za wszelką cenę stara się przeżyć i wydostać na wolność. Pomocny okazuje się zawieszony na ścianie i odłączony od prądu telefon, który nieoczekiwanie zaczyna dzwonić, a w słuchawce odzywają się głosy poprzednich ofiar mordercy... Sonic the Hedgehog 2 Sonic the Hedgehog 2 Druga część przygód superszybkiego jeża. Po osiedleniu się na Ziemi Sonic zaprzyjaźnia się z Tomem (James Marsden). Muszą połączyć siły, by pokonać złego Robotnika (Jim Carrey), który chce przejąć władzę nad światem przy użyciu energii jeża. Sing 2 Sing 2 Druga część animowanego przeboju dla dzieci. Mimo sukcesu New Moon, Buster chce, by jego nowy spektakl miał premierę na deskach teatru Crystal, w niezwykłym mieście Redshore. Jednak żeby dostać się do tego luksusowego przybytku, bohaterowie muszą wkupić się w łaski wilka Jimmy’ego Crystala, prowadzącego agencję Crystal Entertainment. Aby zwrócić na siebie uwagę wymagającego dyrektora, Buster obiecuje obsadzić w nowym spektaklu lwa Claya – wielką gwiazdę rocka. Jest tylko jeden problem – Claya nikt nie widział od lat...

SkyShowtime - seriale, które warto obejrzeć

SkyShowtime - seriale, które warto obejrzeć ( ) × Halo Halo Od setek lat trwa wielki konflikt pomiędzy ludzkością a obcym zagrożeniem z kosmosu, które jest znane jako Przymierze. Niestety nikt nie jest w stanie samemu ocalić świata, nawet legendarny Master Chief. W serialu poza naszym głównym bohaterem zobaczymy także Cortanę, Spartan oraz członków Przymierza. Poznamy losy bohaterów, którzy skrzyżują swoje losy i poświęcą wszystko, aby ocalić świat przed zagładą. Yellowstone Yellowstone Serial Yellowstone opowiada historię rodziny Duttonów. Sprawują oni kontrolę nad rozległym ranczem, które graniczy z rezerwatem Indian, terenami deweloperów oraz parku Yellowstone. Każda ze stron jest zainteresowana ich ziemią, jednak rodzina za wszelką cenę będzie bronić swojego dziedzictwa. The Offer The Offer Serial The Offer opowiada historię Hollywoodzkiego producenta Alberta Ruddyego, pracującego nad filmem, który jak się później okaże, stanie się kultowym dziełem kinematografii. Mowa tutaj o Ojcu Chrzestnym. A Friend of the Family A Friend of the Family Opowieść w serialu jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. Poznamy tutaj historię rodziny Brobergów, których córka na przestrzeni lat została kilkukrotnie uprowadzona przez człowieka podającego się za przyjaciela rodziny. Oni byli skupieni na wierze i społeczności, on wykorzystał swoje umiejętności, aby skłócić rodzinę i zwrócić córkę przeciwko rodzicom. All the Sins All the Sins Lauri Raiha to detektyw, która bada sprawę morderstwa w swoim rodzinnym miasteczku na północy Finlandii. Z jednej strony staję się to dla niej okazją, aby uciec z terapii dla par i rozpadającego się związku z mężem. Z drugiej jednak, ponownie trafi do bardzo religijnej społeczności, z którą jej nie po drodze. Let The Right One In Let The Right One In Let The Right One In to serial oparty na powieści Wpuść mnie i jej filmowej adaptacji Pozwól mi wejść. Poznamy tutaj historię Marka oraz jego córki Eleanor, która lata temu została zmieniona w wampira. Dziewczyna żyje w zamknięciu i dom opuszcza tylko nocą. Ojciec z kolei robi wszystko, aby zapewnić dziewczynie niezbędną do zycia ludzką krew. Souls Souls Serial Souls opowiada historię 10-letniego chłopca, który cudem przeżywa wypadek, ratując przy tym innych ludzi. Po tych wydarzeniach Jacob zaczyna twierdzić, że w poprzednim wcieleniu był pilotem zaginionego samolotu. Wywołuje to wściekłość w jego sceptycznym otoczeniu. Star Trek: Strange New Worlds Star Trek: Strange New Worlds Star Trek: Strange New Worlds to opowieść z uniwersum Star Trek w czasach, zanim na pokładzie U.S.S. Enterprise pojawił się kapitan Kirk. Wówczas za sterami stał kapitan Christopher Pike a towarzyszyli mu oficer Spock i Numer Jeden.

Na jakich urządzeniach można oglądać?

Z platformy SkyShowtime możemy korzystać na komputerach osobistych i laptopach za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dostępna jest również aplikacja na urządzenia z systemem Android i iOS. Z platformy możemy także korzystać na telewizorach smart oraz przystawkach z systemami Android TV, Google TV, telewizorach LG i telewizorach Samsung (z systemem Tizen OS 3.0 i wyższym).

Z platformy możemy korzystać na 3 urządzeniach jednocześnie.

W jakiej jakości możemy oglądać SkyShowtime?

Filmy i seriale na SkyShowtime możemy oglądać w jakości FullHD. Nie ma jeszcze informacji, czy będzie dostępna jakość 4K.

Rezygnacja z usług

Z usług platformy SkyShowtime możemy zrezygnować w dowolnym momencie. Trzeba jednak zaznaczyć, że zaprzestanie świadczenia usługi nastąpi z końcem danego okresu rozliczeniowego. Platforma nie zwraca środków za niewykorzystany czas. Jeśli korzystamy z rozliczenia miesięcznego, usługa przestanie działać na koniec danego miesiąca rozliczeniowego (miesiąc liczony jest od 1 dnia korzystania z usługi).

Darmowy okres próbny

W przypadku SkyShowtime nie jest dostępny darmowy okres próbny. Opłata naliczana jest od 1 dnia korzystania z usługi.

Prime Video

Cena

Usługę Amazon Prime Video możemy kupić w dwóch wariantach:

Plan miesięczny - 10,99 zł (+ 30-dniowy okres próbny)

- 10,99 zł (+ 30-dniowy okres próbny) Plan roczny - 49 zł (+ 30-dniowy okres próbny)

Dla kogo przeznaczony jest Prime Video?

Prime Video to platforma streamingowa przeznaczona dla fanów filmów i seriali. Znajdziemy tutaj produkcje oryginalne Amazona i wielu innych. Poza filmami i serialami fabularnymi, znajdziemy tutaj także produkcje dokumentalne. Usługa moga zainteresować się także gracze oraz fani zakupów. W ramach abonamentu, każdego miesiąca otrzymujemy darmowe gry w ramach Prime Gaming. Możemy także liczyć na darmową wysyłkę produktów kupionych w Amazonie.

Prime Video - najciekawsze seriale

Prime Video - najciekawsze seriale ( ) × The Boys The Boys Koło czasu Koło czasu Mad Men Mad Men Jack Ryan Jack Ryan Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Prime Video - najciekawsze filmy

Prime Video - najciekawsze filmy ( ) × Władca Pierścieni Władca Pierścieni Podziemny krąg Podziemny krąg Bękarty wojny Bękarty wojny Requiem dla snu Requiem dla snu Gladiator Gladiator

Na jakich urządzeniach można oglądać?

Z Prime Video możemy korzystać na wielu różnych urządzeniach. Na komputerach osobistych możemy oglądać filmy i seriale za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dostępna jest także aplikacja mobilna, która działa na smartfonach, tabletach, telewizorach smart, przystawkach smart do telewizorów oraz konsolach do gier.

W ramach subskrypcji możemy posiadać maksymalnie 6 profili (1 główny i 5 dodatkowych).

Ten sam tytuł możemy oglądać w jednym czasie maksymalnie na 2 urządzeniach.

W jakiej jakości możemy oglądać Prime Video?

W Prime Video, niezależnie od wybranego wariantu dostępne są treści w jakości 4K. Ich odtwarzanie uzależnione jest od urządzenia, z jakiego korzystamy oraz prędkości pobierania.

Profil dziecięcy

W serwisie Prime Video możemy stworzyć profil dziecięcy. Dostępne są w nim treści dopasowane do wieku dziecka. Jest tam też dostępna osobna lista odtwarzania oraz zakładka Moje. Profil dziecięcy możemy zablokować numerem PIN, którego wpisanie będzie wymagane podczas wyjścia z niego i próby przełączenia na standardowy profil.

Rezygnacja z usług

Z usług platformy Prime Video możemy zrezygnować w dowolnym momencie. Zaprzestanie świadczenia usługi nastąpi z końcem danego okresu rozliczeniowego. Platforma nie zwraca środków za niewykorzystany czas. Jeśli korzystamy z rozliczenia miesięcznego, usługa przestanie działać na koniec danego miesiąca rozliczeniowego (miesiąc liczony jest od 1 dnia korzystania z usługi).

Bezpłatny okres testowy

W ramach subskrypcji Prime Video dostępny jest darmowy 30-dniowy okres próbny. Możemy z niego skorystać niezależnie od tego, czy wybieramy plan miesięczny czy roczny. Rezygnacja z darmowego okresu możliwa jest w dowolnym momencie. Skutkuje ona na koniec tego okresu.

Player

Cena

Player jest zdecydowanie jednym z najbardziej rozbudowanych serwisów pod względem dostępnych pakietów.

Player z reklamami - 10 zł za 30 dni

- 10 zł za 30 dni Player z reklamami - 49 zł za 6 miesięcy

- 49 zł za 6 miesięcy Player z reklamami - 79 zł za 12 miesięcy

- 79 zł za 12 miesięcy Player bez reklam - 20 zł za 30 dni

- 20 zł za 30 dni Player bez reklam - 99 zł za 6 miesięcy

- 99 zł za 6 miesięcy Player bez reklam - 159 zł za 12 miesięcy

W ofercie znajdziemy także pakiety łączone z innymi usługami, takimi jak kanały TV, HBO czy Eurosport.

Dla kogo przeznaczony jest Player?

Player to platforma streamingowa przeznaczona dla fanów filmów i seriali. Znajdziemy tutaj bardzo dużo polskich treści, które produkowane są przez grupę TVN. Poza filmami i serialami fabularnymi, w ofercie znajdziemy także sporo treści dokumentalnych i uwielbiane przez wiele osób seriale paradokumentalne.

Player - najciekawsze seriale

Player - najciekawsze seriale ( ) × Szadź Szadź Skazana Skazana Chyłka Chyłka Belle Epoque Belle Epoque Herkules Herkules

Player - najciekawsze filmy

Player - najciekawsze filmy ( ) × Skazani na Shawshank Skazani na Shawshank Joker Joker Incepcja Incepcja Gran Torino Gran Torino Szeregowiec Ryan Szeregowiec Ryan

Na jakich urządzeniach można oglądać?

Z Player możemy korzystać na wielu różnych urządzeniach. Na komputerach osobistych możemy oglądać filmy i seriale za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dostępna jest także aplikacja mobilna, która działa na smartfonach, tabletach, telewizorach smart, przystawkach smart do telewizorów oraz konsolach do gier.

W usłudze Player możemy stworzyć 4 profile, 1 główny oraz 3 dodatkowe.

W jakiej jakości możemy oglądać Player?

W Player, niezależnie od wybranego wariantu dostępne są treści w jakości 4K. Ich odtwarzanie uzależnione jest od urządzenia, z jakiego korzystamy oraz prędkości pobierania. Co ważne, tylko wybrane produkcje dostepne są w jakości 4K.

W ramach usługi Player, treści możemy oglądać w tym samym czasie maksymalnie na 2 urządzeniach jednocześnie.

Rezygnacja z usług

Z usług platformy Player możemy zrezygnować w dowolnym momencie. Trzeba jednak zaznaczyć, że zaprzestanie świadczenia usługi nastąpi z końcem danego okresu rozliczeniowego. Platforma nie zwraca środków za niewykorzystany czas. Jeśli korzystamy z rozliczenia miesięcznego, usługa przestanie działać na koniec danego miesiąca rozliczeniowego (miesiąc liczony jest od 1 dnia korzystania z usługi).

Bezpłatny okres testowy

W przypadku Player nie jest aktualnie dostępny bezpłatny okres testowy. Opłata za korzystanie z usług naliczana jest od 1 dnia subskrypcji.

CANAL + Online

Cena

Canal + Online dostępny jest aktualnie w trzech wariantach:

Plan miesięczny - Canal + seriale i filmy - 29 zł miesięcznie

- Canal + seriale i filmy - 29 zł miesięcznie Plan miesięczny - Canal + - 49 zł miesięcznie

- Canal + - 49 zł miesięcznie Plan 6 miesięczny - Canal + - 234 zł ( wychodzi 39 zł miesięcznie)

W ofercie Canal +, poza dostepem do bogatej biblioteki VOD i filmowo-serialowy kanałów na żywo, otrzmyjemy także dostęp do kanałów sportowych. W innych pakietach dostępne są także zestawy np. z platformą Netflix lub dostepem do rozgrywek NBA.

Dla kogo przeznaczony jest CANAL + Online?

Platforma CANAL + Online przeznaczona jest przede wszystkim dla fanów filmów i seriali. Znajdziemy tutaj tytuły oryginalne, za których produkcję odpowiada platforma, ale także treści udostępnione na podstawie licencji, czyli stworzone przez zewnętrzne studia produkcyjne. Poza filmami i serialami, w serwisie znajdziemy także mnóstwo produkcji dokumentalnych. W wybranych pakietach możemy zyskać także dostęp do kanałów sportowych z rodziny CANAL +.

CANAL + Online - najciekawsze seriale

CANAL + Online - najciekawsze seriale ( ) × Kruk Kruk Niewidzialna wojna Niewidzialna wojna Belfer Belfer Klangor Klangor Żmijowisko Żmijowisko

CANAL + Online - najciekawsze filmy

CANAL + Online - najciekawsze filmy ( ) × Pitbull: Nowe porządki Pitbull: Nowe porządki Dżungla Dżungla Na rauszu Na rauszu Zabójcza broń Zabójcza broń Rango Rango

Na jakich urządzeniach można oglądać?

Z CANAL + Online możemy korzystać na wielu różnych urządzeniach. Na komputerach osobistych możemy oglądać filmy i seriale za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dostępna jest także aplikacja mobilna, która działa na smartfonach, tabletach, telewizorach smart, przystawkach smart do telewizorów.

W ramach wszystkich pakietów, programy możemy oglądać równocześnie na 2 różnych urządzeniach.

W jakiej jakości możemy oglądać CANAL + Online?

Maksymalna jakość oferowana przez CANAL + Online to 4K UHD dla wybranych produkcji. Do odpowidniego działania tych tytułów potrzebne jest połączenie internetowe o predkości conajmniej 25 Mb/s.

Profil dziecięcy

Na platformie CANAL + Online dostępny jest profil dziecięcy, w którym możemy ustawić, jakie treści będą wyświetlane. Taki profil możemy zabezpieczyć dodatkowym hasłem/pinem.

Rezygnacja z usług

Z usług platformy CANAL + Online możemy zrezygnować w dowolnym momencie. Trzeba jednak zaznaczyć, że zaprzestanie świadczenia usługi nastąpi z końcem danego okresu rozliczeniowego. Platforma nie zwraca środków za niewykorzystany czas.

Bezpłatny okres testowy

W przypadku CANAL + Online nie jest aktualnie dostępny bezpłatny okres testowy. Opłata za korzystanie z usług naliczana jest od 1 dnia subskrypcji.

CDA Premium

Cena

CDA Premium możemy zakupić w dwóch wariantach. Podstawową usługę wraz z 38 lub 89 kanałami na żywo. Wysokość opłaty zależna jest od sposobu płatności:

CDA Premium + 38 kanałów na żywo - płatnosć kartą - 23,99 zł miesięcznie

- płatnosć kartą - 23,99 zł miesięcznie CDA Premium + 38 kanałów na żywo - płatność przelewem - 27,99 zł miesięcznie

- płatność przelewem - 27,99 zł miesięcznie CDA Premium + 38 kanałów na żywo - płatność telefonem - 27,99 zł miesięcznie

- płatność telefonem - 27,99 zł miesięcznie CDA Premium + 89 kanałów na żywo - płatnosć kartą - 49,99 zł miesięcznie

- płatnosć kartą - 49,99 zł miesięcznie CDA Premium + 89 kanałów na żywo - płątność przelewem - 49,99 zł miesięcznie

- płątność przelewem - 49,99 zł miesięcznie CDA Premium + 89 kanałów na żywo - płatnosć telefonem - 57,99 zł miesięcznie

Dla kogo przeznaczony jest CDA Premium?

Platforma CDA Premium przeznaczona jest przede wszystkim dla fanów filmów i seriali. Szczególnie zainteresowane powinny być przede wszystkim osoby, które szukają nieco starszych produkcji, niszowych tytułów lub filmów i seriali, które nie pojawiająsię na platformach głównego nuertu.

CDA Premium - najciekawsze seriale

CDA Premium - najciekawsze seriale ( ) × Peaky Blinders Peaky Blinders The Chosen The Chosen The Killing The Killing Doc Martin Doc Martin Czarnobyl Strefa Wykluczenia Czarnobyl Strefa Wykluczenia

CDA Premium - najciekawsze filmy

CDA Premium - najciekawsze filmy ( ) × Terrifier Terrifier Podziemie strachu Podziemie strachu Ocean ognia Ocean ognia Banksterzy Banksterzy Skazany Skazany

Na jakich urządzeniach można oglądać?

Z CDA Premium możemy korzystać na wielu różnych urządzeniach. Na komputerach osobistych możemy oglądać filmy i seriale za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dostępna jest także aplikacja mobilna, która działa na smartfonach, tabletach, telewizorach smart, przystawkach smart do telewizorów oraz konsolach Xbox.

W tym samym czasie, treści na CDA Premium można oglądać maksymalnie na 3 urządzeniach.

W jakiej jakości możemy oglądać CDA Premium?

Większość filmówi seriali na CDA Premium dostępne są w jakości FullHD. Część jednak będizemy mogli oglądać w rozdzielczościach 720p lub nawet 460p. Jest to spowodowane tym, że produkcje mogą być stare i nie posiadają kopii w lepszej jakości.

Rezygnacja z usług

Z usług platformy CDA Premium możemy zrezygnować w dowolnym momencie. Trzeba jednak zaznaczyć, że zaprzestanie świadczenia usługi nastąpi z końcem danego okresu rozliczeniowego. Platforma nie zwraca środków za niewykorzystany czas.

Bezpłatny okres testowy

W przypadku CDA Premium jest jedna opcja darmowego okresu . W przypadku płatności przelewem za dostep do serwisu przez 180 dni, otrzymujemy za darmo dostęp przez 30 dni. Nie jest to jednak okres testowy.

GONET.TV

Cena

Dostęp do GONET.TV możliwy jest w ramach kilku różnych pakietów:

Klasik - 130 stacji TV, 1472 filmy - 14 dni za 1 zł, później 29 zł miesięcznie

- 130 stacji TV, 1472 filmy - 14 dni za 1 zł, później 29 zł miesięcznie Mini - 28 stacji TV, 420 filmów - 14 dni za 1 zł, później 9,90 zł miesięcznie

- 28 stacji TV, 420 filmów - 14 dni za 1 zł, później 9,90 zł miesięcznie TVN News - dostęp do TVN 24 i TVN BiS - 14 dni za 3,99 zł, później 8,99 zł miesięcznie

Dla kogo przeznaczony jest GONET.TV?

Platforma GONET.TV przeznaczona jest przede wszystkim dla fanów filmów i seriali. Znajdziemy tutaj klasyków oraz nowszych produkcji, których próżno szukać na innych platformach. Poza filmami i serialami, w serwisie znajdziemy także telewizję na żywo, dzięki której możemy oglądać nawet 130 stacji.

Na jakich urządzeniach można oglądać?

Z GONET.TV możemy korzystać na wielu różnych urządzeniach. Na komputerach osobistych możemy oglądać filmy i seriale oraz telewizję na żywo za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dostępna jest także aplikacja mobilna, która działa na smartfonach, tabletach, telewizorach smart, przystawkach smart do telewizorów oraz specjalnym dekoderze, który możemy zamówić osobno.

W jakiej jakości możemy oglądać GONET.TV?

Maksymalna jakość, w jakiej możemy oglądać treści w serwisie GONET.TV to FullHD. W przypadku stacji telewizyjnych, w rozdzielczości 1920 x 1080 obejrzymy 90 kanałów. Zależy to jednak od dostawcy, a nie samej platformy.

Rezygnacja z usług

Z usług platformy GONET.TV możemy zrezygnować w dowolnym momencie. Trzeba jednak zaznaczyć, że zaprzestanie świadczenia usługi nastąpi z końcem danego okresu rozliczeniowego. Platforma nie zwraca środków za niewykorzystany czas.

Bezpłatny okres testowy

W przypadku GONET.TV nie jest aktualnie dostępny bezpłatny okres testowy. Opłata za korzystanie z usług naliczana jest od 1 dnia subskrypcji. Możemy jednak skorzystać z oferty, w której za perwsze 14 dni dostępu do usługi zapłacimy jedynie 1 zł.