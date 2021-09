Najlepsze płyty główne dla AMD Ryzen 5 3600

Które płyty główne X570 and B550 są najlepsze do sparowania z procesorem AMD Ryzen 5 3600? Podpowiadamy i doradzamy najlepsze opcje budżetowe. Zobacz!

Redaktorzy serwisu Windows Central postanowili sprawdzić, jakie płyty główne można kupić pod kątem używania procesora AMD. Odpowiednia płyta w połączeniu z Ryzen 5 3600 pozwoli na osiągnięcie maksimum wydajności obu układów. A którą nabyć? Wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od posiadanego budżetu:

Premium: ASUS ROG Strix X570-E

Foto: x-kom

Choć ASUS ROG Strix X570-E swoje kosztuje, to w zamian za cenę dostajesz pełne wsparcie dla PCIe 4.0, aktywne chłodzenie chipsetu, Gigabit LAN z obsługą Wi-Fi 6 (802.11ax), sloty Gen 4 M.2 (transfer do 64GB/s) oraz - co może nie jest najważniejsze, ale ludzie to lubią - podświetlenie RGB. Będzie to płyta na długie lata wydajnego użytkowania - z pewnością posłuży także do obsługi kolejnej generacji procesorów. Polecamy dla profesjonalistów, graczy oraz zwykłych użytkowników, którzy chcą mieć mocny sprzęt.

Najlepsza cena: ASRock B550M Steel Legend

Foto: ASRock

Jeśli masz średni budżet budżet, wówczas rozwiązaniem będzie ASRock B550M Steel Legend. Wspiera zarówno Ryzen 5000, jak i Ryzen 3000, oferuje 6 x SATA3, 1x Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1x M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3), 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2 Key E dla WiFi. Na plus policzyć można także Dragon 2.5G LAN. To solidna podstawa do budowy mocnego PC.

Rozsądna cena: MSI MPG X570 GAMING PLUS

Foto: x-kom

Mając średni budżet warto pomyśleć również o MSI MPG X570 GAMING PLUS. Choć nie jest to najnowszy model, ma jednak rozwiązania umożliwiające pełne wykorzystanie procesora AMD. Metalowe radiatory oraz komponenty wysokiej jakości sprawiają, że warto zainteresować się tą płytą główną.

Płyta budżetowa: Gigabyte A520 AORUS Elite

Foto: x-kom

Nie dysponujesz dużymi pieniędzmi? Wybierz Gigabyte A520 AORUS Elite. Choć chipset AMD A520 nie jest tak silny, jak B550 lub X570, nie ma również wsparcie dla PCIe 4.0, jego zaletą jest zdecydowanie cena. W porównaniu z poprzednikami - jak za darmo. Prawie.

Dla entuzjastów: ASUS ROG X570 Crosshair VIII Formula

Foto: x-Kom

ASUS ROG X570 Crosshair VIII Formula to płyta droga, której prawdopodobnie... nie potrzebujesz. Ale jeśli kupisz, zyskujesz wszystkie najnowsze rozwiązania technologiczne, jakie tylko istnieją. Obejmuje to m.in. chłodzenie cieczą, 5-gigabitowy LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax) i inne technologie. Płyta jak marzenie.

Źródło: Windows Central