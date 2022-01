Najlepsze podcasty do nauki języka angielskiego

Chcesz poprawić swoje umiejętności lub rozpocząć naukę języka angielskiego od podstaw? Sprawdź, na które podcasty warto zwrócić uwagę.

Podcasty są coraz bardziej popularne, także w przypadku nauki języków obcych. Uczenie się ze słuchu nie tylko łączy przyjemne z pożytecznym, ale jest również praktyczne. Dzięki podcastom możemy uczyć się w drodze do pracy, w tramwaju czy leżąc na kanapie. Słuchać można wszędzie, ale niekoniecznie wszystkiego. Podpowiadamy, z którymi kanałami naprawdę przećwiczysz swoje zdolności językowe.

LearnEnglish

LearnEnglish to podcast przygotowany przez British Council, której celem jest między innymi edukacja, z nastawieniem na naukę języka angielskiego. Materiały są darmowe, a w każdym odcinku możemy liczyć na bogate słownictwo i rozmowy na codzienne tematy. Po przesłuchaniu każdej lekcji czeka nas quiz pomagający w utrwaleniu nabytej wiedzy. Świetny wybór dla osoby początkującej.

Podcasts in English

Podcast in English zaspokoi potrzeby osób, które nie mają zbyt wiele czasu na naukę. Nagrania trwają ok. 5 minut i są dostosowane do osób na każdym poziomie językowym (choć najlepiej odnajdą się w nim osoby średnio zaawansowane). Ten podcast nie tylko uczy języka angielskiego, ale i dostarcza wielu ciekawostek z różnych dziedzin.

The RealLife English Podcast

The RealLife English Podcast możesz słuchać nie tylko na oficjalnej stronie, ale i na Spotify lub iTunes. Odcinki omawiają przeróżne tematy i są prowadzone przez native speakerów i doświadczonych nauczycieli. Oprócz zwykłych rozmówek, poznasz wiele idiomów i wyrażeń potocznych.

The English We Speak

The English We Speak to oficjalny podcast BBC prowadzony przez Brytyjczyków posługujących się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Dzięki tym lekcjom nauczysz się nie tylko slangu, ale i śmiesznych zwrotów, których nie znalazłbyś w większości książek przeznaczonych do angielskiego. Odcinki są krótkie i przyjemne w odbiorze.

Better at English

Better at English uczy i bawi. Rozmowy są bardzo autentyczne i często mają żartobliwy charakter. To dobry wybór dla osób zaawansowanych i średnio zaawansowanych. Do odcinków dołączone są transkrypty dialogów i słówka, które możemy powtarzać po odsłuchanej lekcji.

English 101

English 101 to podcast z popularnej serii 101 przeznaczonej do nauki różnych języków. Nagrania nie tylko uczą nas wyrażeń i sformułowań, ale dostarczają wiedzy na temat danego państwa. To bardzo ciekawy i przyjemny sposób nauki języka i kultury angielskiej w dogodnym dla każdego tempie.

