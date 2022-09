Najlepsze polskie gry, o których nie miałeś pojęcia

The Lords of the Fallen

The Lords of the Fallen to jedno z największych zaskoczeń targów Gamescom 2022. Podczas gdy większość graczy zdążyła już zapomnieć o Lords of the Fallen 2, to CI Games i studio Hexworks zaprezentowało nam The Lords of the Fallen. Po raz kolejny otrzymamy wymagającą grę akcji utrzymaną w klimacie dark fantasy. Atutem nowej produkcji ma być zarówno jej wygląd (tytuł powstaje na silniku Unreal Engine 5), jak i skala – twórcy podkreślają, że gracze otrzymają obszar pięć razy większy niż w pierwowzorze. Co więcej, ma być on znacznie bardziej „żywy”. To jednak nie wszystko, polski „souls-like” zaoferuje nam także rozbudowany tryb kooperacji.