Najlepsze pomysły na prezent dla gracza na święta

Święta Bożego Narodzenia już niebawem. Jeśli wciąż szukacie idealnego prezentu dla swoich najbliższych, to mamy dla was kilka podpowiedzi. Szczególnie jeśli obdarowany jest zapalonym graczem.

Wszyscy dobrze wiemy, jak ciężko jest czasami sprawić komuś idealny prezent. Szczególnie jeśli jego pasją jest tematyka, z którą nie mamy wiele wspólnego. Jeśli jesteście właśnie w takiej sytuacji i wciąż poszukujecie idealnego prezentu dla gracza, to głowa do góry – mamy dla was całe zestawienie gier, konsol, gadżetów i akcesoriów, które z całą pewnością przypadną do gustu każdemu sympatykowi elektronicznej rozrywki. Co więcej, bez względu na to, czy szukacie podarku dla dziecka, partnera czy rodzica, to jesteśmy pewni, że na naszej liście znajdziecie coś ciekawego.

Najlepsze pomysły na prezent na święta dla gracza - konsole

Nie da się ukryć, że dla sporego grona graczy konsole to obecnie wybór numer jeden. Szczególnie, że niemal równo rok temu zadebiutowała nowa generacja, którą rozpoczęły urządzenia od Sony i Microsoftu, odpowiednio: PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli wasz budżet na świąteczne prezenty jest dość obszerny, to zakup konsoli z pewnością będzie przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Na jakie modele szczególnie warto zwrócić uwagę?

Nintendo Switch

Najnowsza konsola Nintendo to produkt niezwykły. Łączy bowiem ona w sobie możliwości urządzenia mobilnego i stacjonarnego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z konsoli korzystać, jak z tabletu, a w razie potrzeby podłączyć ją do telewizora i cieszyć się zabawą na dużym ekranie. Nintendo Switch nie jest może najpotężniejszą konsolą na rynku, ale nadrabia to funkcjonalnością, rozbudowaną biblioteką wyjątkowych gier oraz ceną. Warto też dodać, że wiele gier tworzonych z myślą o konsoli Switch jest niezwykle przyjaznych dzieciom. Kolorowe i pozbawione przemocy produkcje idealnie nadają się do wprowadzenia najmłodszych w świat gier. Oczywiście nie oznacz to, że na Nintendo Switch brakuje gier dla starszych graczy, oni również znajdą coś dla siebie.

Xbox Series X

Xbox Series X to obecnie najpotężniejsza konsola na rynku pod względem wydajności. Oprócz tego oferuje ona również dostęp do ogromnej biblioteki gier. Znakiem rozpoznawczym konsol Microsoftu stał się abonament Xbox Game Pass – często określany mianem „Netflixa dla graczy”. W ramach jednej stałej kwoty (około 50 złotych miesięczne) użytkownicy uzyskują dostęp do ogromnej ilości gier, w tym wielu najnowszych produkcji jak choćby Forza Horizon 5 czy Halo Infinite. Oznacza to, że wydatki związane z kupnem gier można odłożyć i delektować się tytułami dostępnymi w Xbox Game Pass. Jedynym problemem związanym z Xbox Series X może być trudność z kupnem konsoli. Ze względu na ogromne zainteresowanie sprzętem, ten jest niezwykle trudno dostępny, a jeśli już się pojawia w sklepach, to w zestawach z grami i dodatkami.

PlayStation 5

Kultowe PlayStation doczekało się w zeszłym roku piątej generacji. Obecnie PlayStation 5 należy do grona najmocniejszych konsol na rynku, tylko nieznacznie ustępując Xbox Series X. Zdecydowanym atutem nowego sprzętu są jednak nie tylko jego możliwości, ale przede wszystkim dostępne gry. Tylko na PS5 można bowiem zagrać tak znakomite produkcje jak: Ratchet & Clank Rift Apart, Demon's Souls Remake czy Returnal. Niebawem do tego grona dołączą kolejne odsłony kultowych serii, jak God of War, Horizon czy Gran Turismo. PlayStation 5 to zatem idealny prezent dla każdego gracza. Niestety, podobnie jak to mam miejsce w przypadku Xbox Series X, konsolę Sony niezwykle trudno kupić.

Xbox Series S

Xbox Series S to druga konsola nowej generacji od Microsoftu. W dużym uproszczeniu jest to słabsza, pod względem wydajności, wersja Xbox Series X. Charakteryzuje się ona również innym designem i mniejszymi rozmiarami. W tym przypadku słabszy nie oznacza jednak „gorszy”. Xbox Series S nadrabia swoje braki znakomitą biblioteką gier (konsola obsługuje te same gry co Series X), dodatkowy funkcjami (m.in. abonament Xbox Game Pass) oraz ceną. Obecnie jest to najtańsza konsola nowej generacji na rynku. Co w połączeniu z Game Pass sprawia, że jest to najbardziej ekonomiczny pakiet dla gracza, który gwarantuje nie tylko solidny i nowoczesny sprzęt, ale również mnóstwo gier, a to wszystko w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Na naszej liście zabrakło już miejsca dla starszych urządzeń jak PlayStation 4 i Xbox One. Dlaczego? Pomijając już fakt, że pod względem technologicznym znacznie ustępują swoim następcom, to przede wszystkim niezwykle trudno jest je obecnie dostać w sklepach. Co więcej, ich ceny wciąż utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie.

Gry

Na co komu konsole, jeśli nie będzie miał w co grać, prawda? Poniżej znajdziecie kilka „najgorętszych” tytułów, które idealnie nadają się na prezent świąteczny.

FIFA 22

Najnowsza odsłona symulatora piłki nożnej od Electronic Arts. FIFA 22 wprowadza wiele zmian i nowości, które sprawiają, że realizm spotkań zostały wyniesiony na nowy, wyższy poziom. Co istotne FIFA 22 to idealny prezent zarówno dla chłopców, jak i mężczyzn.

Far Cry 6

Najnowsza odsłona serii Far Cry przenosi graczy na tropikalną wyspę Yara, gdzie będą oni musieli walczyć z tamtejszą tyranią. W rolę „głównego złego” wciela się znakomity aktor Giancarlo Espostio. Far Cry 6 zdecydowanie nie jest grą dla najmłodszych, ale dorośli gracze będą usatysfakcjonowani dojrzałą opowieścią.

Minecraft

Minecraft to już coś więcej niż gra. Pomimo 10 lat „na karku” tytuł ten wciąż przyciąga nowych graczy. Nic w tym dziwnego, bowiem produkcja jest stale rozwijana i wzbogacana o nową zawartość. Możliwość tworzenia własnych budowli czy nawet światów sprawia, że Minecraft to wciąż jedna z najlepszych pozycji dla kreatywnych graczy bez względu na wiek.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury to odświeżona wersja kultowej już gry z sympatycznym hydraulikiem Mario w roli głównej. Produkcja Nintendo to nie tylko znakomita zabawa dla dzieci, ale również całej rodziny. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury oferuje bowiem tryb, który pozwala na wspólną zabawę do aż 4 graczy przy jednej konsoli.

Call of Duty: Vanguard

Tegoroczna odsłona serii Call of Duty przenosi nas ponownie w realia drugiej wojny światowej. Przygotowana z epickim rozmachem kampania dla jednego gracza to doskonała zabawa dla każdego sympatyka tamtego okresu, jak również wielbiciela gier FPS (pierwszoosobowych strzelanek) w ogóle.

Akcesoria

Jeśli nie konsole i gry, to może jakieś ciekawe akcesoria? Zapalony gracz doceni nie tylko nowe słuchawki czy myszkę, ale również wysokiej jakości podkładkę pod mysz czy pada.

Klawiatura BASEUS Gamo GK01

Gracze to wyjątkowo wymagający odbiorcy, którzy do swojego hobby wykorzystują wysokiej jakości sprzęt. Podczas rywalizacji "w sieci" z pewnością przyda się każda przewaga, a taką może zaoferować wyjątkowa - jednoręczna klawiatura gamingowa BASEUS Gamo GK01, która oferuje 35 klawiszy z przełącznikami mechanicznymi oraz podświetleniem i specjalną podkładką pod nadgarstek, co zapewnia większy komfort użytkowania.

Podkładka pod mysz Logitech G840 XL KDA

League of Legends to jedna z najpopularniejszych gier na rynku. Idealnym prezentem na święta dla fana tej produkcji może być oficjalna podkładka pod mysz, która powstała przy współpracy firm Logitech i Riot Games. Atutem modelu Logitech G840 XL KDA jest rozmiar, który pozwala wygodnie ustawić podkładkę na biurku i nie martwić się ograniczeniami powodowanymi przez mniejsze podkładki.

Gadżety

Nie da się ukryć, że wielu graczy to również „kolekcjonerzy”, których pasjonuje wszystko co związane z ich ulubionym hobby. Jeśli nie jesteście pewni, którą grę posiada już wasz najbliższy, to warto zastanowić się nad mniej konwencjonalnym prezentem i sięgnąć po najlepsze gadżety inspirowane grami.

Mystery Gamers Pack

Mystery Gamers Pack to ciekawy zestaw-niespodzianka z gadżetami dla fanów gier. W zależności od wybranego modelu, w „tajemniczymi pudełku” znajduje się kilka przedmiotów z takich kategorii jak: koszulka, czapka z daszkiem typu „snapback”, komiks, maseczka z motywem z gry wideo, brelok, worek czy skarpety.

Puzzle

Nakładem firmy Good Loot ukazała się kolekcja wysokiej jakości puzzli inspirowanych popularnymi grami i postaciami. W sklepach można znaleźć przepiękne zestawy z takich produkcji jak: Cyberpunk 2077, Wiedźmin, World of Warcraft, Assassin's Creed i wielu innych.

Figurki

Nie ma lepszego sposobu na przystrojenie kącika gracza niż kolekcjonerska figurka z postacią z ulubionej gry. Tych na szczęście na rynku nie brakuje i bez względu na wasz budżet znajdziecie tu mnóstwo ciekawych propozycji na prezent.

