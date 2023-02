Najlepsze prezenty na Walentynki! TOP 10 z Lidla i Biedronki

Wszyscy szczęśliwie zakochani mają w tym miesiącu powód do świętowania! Przejrzeliśmy ofertę sklepów, aby zobaczyć, czy kryją w sobie ciekawe prezenty z okazji Walentynek. Sprawdź, jeśli jeszcze nie znalazłeś idealnego podarunku - mamy coś również w wersji budżetowej!

Obchody Walentynek sięgają w Polsce lat 90-tych, kiedy to doszło do rozpowszechniania się wręczania prezentów ukochanym - niezależnie od wieku i stażu związku. Na ten moment, to już niemal tradycja, tak więc dla większości osób 14.02 automatycznie kojarzy się z dniem zakochanych. Warto zaznaczyć, że wbrew powszechnej opinii, nie jest to święto, które dotarło do nas zza oceanu. Idea była doceniana również w czasach średniowiecznych w Europie Zachodniej. Niezależnie od tego, czy jesteś sympatykiem takowych świąt, czy nie - każda okazja do wywołania uśmiechu na twarzy partnera jest dobra. Jeśli jeszcze nie masz pomysłu na tegoroczny prezent, ten wpis jest dla Ciebie. Przejrzeliśmy ofertę dwóch dużych sklepów, a mianowicie Lidla oraz Biedronki - celem poszukiwania najbardziej trafionych upominków.

TOP 10 prezentów z Lidla i Biedronki

SILVERCREST Masażer Shiatsu szyi i karku SSMN 2 C2, 12 W

Dolegliwości bólowe wcale nie muszą wykluczać z życia zawodowego, towarzyskiego czy aktywności fizycznej - zwłaszcza, gdy pod ręką znajduje się masażer!

różnorodne zastosowanie - na karku, ramionach, plecach, brzuchu, udach i łydkach

masaż Shiatsu o 2 różnych prędkościach

z 4 przeciwbieżnie obracającymi się główkami masującymi

przełączane funkcje światła i ciepła na dwóch głowicach masujących

ergonomiczny kształt

szlufki na dłonie do regulacji nacisku i optymalnego ułożenia

automatyczne wyłączanie po ok. 15 minutach

Shiatsu: z języka japońskiego; „shi“ = palec, „atsu“ = ucisk

moc: 12

wejście: 100 - 240 V - 50/60 Hz

wyjście: 12 V

6 mini żarówek

Cena: 139 zł

Zobacz również:

SANITAS Poduszka elektryczna SHK 22, 100 W

Dolegliwości bólowe mogą przydarzyć się każdemu, a odpowiednie rozgrzanie umożliwi szybkie pozbycie się spięcia mięśni i nie tylko.

bardzo miękki oddychający materiał wierzchni

6 poziomów temperatury

szybkie ogrzewanie

elektroniczna regulacja temperatury z systemem bezpieczeństwa

automatyczne wyłączanie po około 90 min.

łatwa pielęgnacja i utrzymanie higieny

moc: 100 W

napięcie: 220-240 V, 50-60 Hz

Cena: 89,90 zł

SILVERCREST Robot kuchenny planetarny SKM 600 C2, 600 W, antracyt

Jeśli twój partnet uwielbia gotować, ten prezent może być strzałem w dziesiątkę.

robot kuchenny idealny do mieszania, ubijania i zagniatania ciasta

płynna regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo

wydajny silnik o mocy 600 W – miesza nawet zwarte ciasto

duża, zdejmowana miska ze stali szlachetnej o pojemności 5 l

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

w zestawie osłona chroniąca przed zachlapaniem z otworem do napełniania, hak do zagniatania, trzepaczka i mieszadło

hak do zagniatania ciasta i mieszadło z powłoką Teflon® zapobiegającą przywieraniu

wyjmowane akcesoria nadają się do mycia w zmywarce

Cena: 349 zł

NITEO polerka samochodowa

Ten wybór doskonale zrozumieją te osoby, których partnerzy nie wyobrażają sobie życia bez błyszczącego auta...

Wymiary: 43 x 19,5 x 21 cm

Sposób użycia: przeznaczona do prywatnego użytku domowego

Waga: 2,32 kg

Ilość elementów: 7

Opis elementów: Urządzenie, uchwyt boczny, talerz polerski, wełniana nakładka polerska, klucz imbusowy, śruby 2 szt.

Moc: 1200 W

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: zasilanie sieciowe

Długość kabla: 2 m

Napięcie: 230-240 V

Cena: 169 zł

NITEO akumulatorowa wiertarka udarowa

Czy ktoś mówił o majsterkowaniu? Z tego sprzętu ucieszy się każdy facet, który uchodzi za złotą rączkę!

Wymiary: 23 x 7,8 x 24 cm

Sposób użycia: przeznaczona do prywatnego użytku domowego

Waga: 1,673 kg

Ilość elementów: 16

Opis elementów: Urządzenie, wiertła HSS 6 szt., bity [25 mm] 6 szt., magnetyczna przedłużka 1 szt., akumulator 20 V Max 1 szt., stacja dokująca z funkcją szybkiej ładowarki 1szt.

Pojemność baterii: 2000 mAh

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: akumulator

Napięcie: 20 V

Cena: 229 zł

TCL SWEEVA 2000 robot sprzątający

Chcesz wyręczyć partnera w domowych obowiązkach? Ten prosty robot umożliwi zachowanie porządku bez schylania i możliwych urazów.

tylko 70 mm wysokości

siła ssąca: 2000 Pa

3 poziomy mocy pracy

losowa nawigacja

czas pracy naładowanej baterii: do 180 min.

pojemność pojemnika na kurz: 600 ml

pokonywanie przeszkód: do 20 mm

4 programy odkurzania, w tym automatyczny

filtr HEPA

moduł WiFi

sterowanie ręczne, pilotem lub smartfonem

czujnik „schodowy”

wirtualna ściana (magnetyczna)

Cena: 599 zł

SILVERCREST Parowar SDG 950 C3, 950 W

Dieta pełni bardzo ważną funkcję - dzięki gotowaniu z wykorzystaniem pary, twój bliski może jeść to na co ma ochotę, a przy okazji zatrzymać możliwie najwięcej wartości odżywczych ze składników.

do delikatnego i zdrowego przygotowywania potraw

wartościowe minerały oraz witaminy pozostają w dużym stopniu zachowane

gotowanie bez dodatku oleju lub tłuszczu

3 wolne od BPA nasadki do gotowania na parze (każda ok. 3 l) do równoczesnego przyrządzania warzyw, ryb lub mięsa

możliwość użycia również do gotowania jajek

75-minutowy timer

akustyczny sygnał po zakończeniu gotowania

zbiornik na wodę ze wskaźnikiem poziomu wody dla maksymalnie 1 godziny ciągłej pracy (ok. 1,2 l)

możliwe dolewanie wody również podczas gotowania

automatyczne wyłączanie w przypadku całkowitego zużycia wody

przechowywanie oszczędzające miejsce poprzez wkładanie nasadek jednej w drugą

zdejmowane elementy można myć w zmywarce

Cena: 129 zł

HOFFEN Bezprzewodowy spieniacz do mleka 3 w 1

Czy ktoś mówił o kawoszach? Przyrządź ukochanej osobie ulubioną kawę rodem z najlepszych kawiarni - o efekty specjalne zadba spieniacz!

wskaźnik napełnienia

pokrywa z pierścieniem uszczelniającym

2 rodzaje piany: do latte lub do cappuccino

do spieniania mleka na gorąco i zimno

doskonały także do gorącej czekolad

Cena: 119 zł

SILVERCREST Komputerowa maszyna do szycia Carina SCNM100 A1

Zamiłowanie do tworzenia, a może dusza kreatywności? Komputerowa maszyna pozwoli połączyć pasję z nowoczesnymi rozwiązaniami.

100 programów ściegowych i wyświetlacz LC

ilość ściegów użytkowych 22

w tym ściegi streczowe 14

ilość ściegów ozdobnych 53

ilość ściegów satynowych 18

ilość ściegów do obszywania dziurek na guziki 7

przyrząd ułatwiający nawlekanie

1-stopniowy automatyczny mechanizm obszycia dziurki

możliwość regulacji długości i szerokości ściegu za pomocą przycisku

długość ściegu 0-4,5 mm

szerokość ściegu 0-7 mm

ręczny regulator prędkości

przycisk start/stop i szycia wstecz

dostępne ściegi użytkowe, streczowe, ozdobne, satynowe oraz ściegi do obszywania dziurek na guziki

bezodblaskowa lampa do szycia LED

transporter opuszczany

krótka instrukcja obsługi do pobrania za pomocą kodu QR

Cena: 1299 zł

SANITAS Zestaw do manicure i pedicure SMA 60, 7 nasadek

Kobiety kochają pielęgnację, a dbanie o detale to ich konik. Spraw swojej partnerce coś, co pozwoli jej czuć się pięknie.

mocne urządzenie akumulatorowe do elastycznego, bezprzewodowego użytkowania

7 wysokiej jakości nasadek z szafiru i filcu

akumulator litowo-jonowy zapewniający 2 godziny bezprzewodowego stosowania

łatwa i wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji

2 stopnie prędkości

obroty w prawą lub lewą stronę

3 godziny czasu ładowania

z portem USB

Cena: 199 zł - 159 zł

Jeśli chcesz skorzystać z oferty online, kup prezent z wystarczającym wyprzedzeniem - do Walentynek zostały zaledwie 2 tygodnie. Jeśli nie przepadasz za zakupami online, najlepiej wybrać się do stacjonarnych sklepów Lidla lub Biedronki.

