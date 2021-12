Najlepsze procesory 2021 - pierwszy ranking w sieci

Koniec roku to czas podsumowań i zestawień. Serwis TechSpot wybrał już najlepsze modele 2021 roku. Kto wygrał?

Każdy rok to praktycznie nowa generacja procesorów. W 2021 mieliśmy okazję zobaczyć trzy modele Alder Lake, czyli 12. generację CPU firmy Intel, a w przypadku AMD nie działo się zbyt dużo - ma to zmienić przyszły rok. Redakcja serwisu TechSpot ogłosiła najlepsze procesory w pięciu kategoriach, ale co ciekawe - w pierwszych trzech nie było tylko jednego zwycięzcy. Wyniki prezentują się następująco:

najbardziej wydajny procesor (ogólnie) - Core i5-10400 oraz i5-11400 ;

oraz ; najlepszy procesor do gier - Core i7-10700 , i7-11700 oraz i7-12700 ;

, oraz ; najlepszy procesor do zadań produktywnych - Core i7-12700K oraz Ryzen 9 5950X ;

oraz ; najmocniejszy układ - Ryzen Threadripper 3. generacji ;

; najlepszy budżetowiec - Core i3-10100

Ogólnie - dominuje Intel oraz jego procesory Core, ale Ryzen 9 to również model bardzo godny polecenia. W kolejnych dniach zobaczymy, czy inne redakcje również postawią na wymienione tu modele.

Źródło: TechSpot

