Najlepsze procesory dla graczy 2021 - procesory na każdy budżet!

Nie musisz wydawać majątku, aby kupić dobry procesor. Na każdej półce cenowej znajdzie się model, który warto kupić i cieszyć komfortową zabawą. Oto ich zestawienie.

Kupowanie procesora do gier nie jest prostym zadaniem - zarówno seria Ryzen 5000, jak i Intel Core 11. generacji to tyle modeli, że wybór jest aż za duży. A każdy oferuje swoje własne rozwiązania technologiczne, podnoszące wydajność i pomagające w rozgrywkach. Dlatego podczas układania tego zestawienia porównywaliśmy, co dany model oferuje w stosunku do ceny.

O czym warto pamiętać?

Procesory zaczynają podążać tą samą drogą, co karty graficzne - czyli zaczyna ich coraz bardziej brakować. Oznacza to, że ceny (zwłaszcza tych topowych) mogą w najbliższym czasie mocno pójść w górę . Zauważymy to przede wszystkim w przypadku firmy Intel - AMD poinformowało, że z produkcją Ryzen 5 5600X i Ryzen 7 5800X nie ma problemów.

. Zauważymy to przede wszystkim w przypadku firmy Intel - AMD poinformowało, że z produkcją Ryzen 5 5600X i Ryzen 7 5800X nie ma problemów. AMD wprowadzi niebawem nowe APU dla Ryzenów, które zwiększy ich szybkość oraz wydajność.

Najnowsza generacja procesorów Intela, Rocket Lake, wciąż korzysta z przestarzałej technologii produkcji 14 nm. choć rdzenie Ice Lake powstają w procesie 10 nm.

W linii Ryzen 5000 AMD wprowadziło Resizable BAR, które dostępne jest także dla układów Rocket Lake po modyfikacji BIOSu.

Najlepszy procesor dla wszystkich - Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K to dobry, niedrogi średniak - kosztuje ok. 1200 złotych - a w trakcie zabawy masz taką samą wydajność, co przy procesorach droższych nawet o 1000 złotych. Intel rządził na rynku przez wiele lat, jednak od pewnego czasu ustępuje AMD, którego Ryzen 5 2600 i Ryzen 5 3600 podbiły serca graczy. Mimo to jako najlepszy uniwersalny procesor uznajmy ten model Intel Core i5. Przewagę nad Ryzenami ma taką, że jest ogólnie dostępny oraz tańszy. Zadebiutował w marcu, oferuje 6 rdzeni i 12 wątków (czyli tyle samo, co Ryzen 5 5600X) i doskonałą wydajność w grach. Potrzebuje także mniejszej ilości mocy od procesora AMD. Jedyny minus to konieczność zapewnienia mu chłodzenia - Ryzen otrzymujesz wraz z wiatraczkiem.

Przy okazji - jeśli nie potrzebne Ci PCIe 4.0, możesz wybrać Core i5-10600K z taką samą ilością rdzeni i wątków, a także bardzo wysoką częstotliwością taktowania. W dodatku bez problemów możesz grać w 1440p oraz 4K.

Najlepszy topowy procesor dla gracza - AMD Ryzen 9 5900X

Powtórzymy jeszcze raz: Core i5 oraz Ryzen 5 z sześcioma rdzeniami to gra na takim samym poziomie, jak przy znacznie droższych modelach procesorów. Te z kolei są lepszym rozwiązaniem do zadań kreatywnych, streamowania, a także dobrym przygotowaniem do sprostania wymaganiom przyszłych gier.

Ryzen 9 5900X to wydatek ponad 3 tys. złotych, ale za to otrzymuje się 12 rdzeni i obsługę 24 wątków. Pod tym względem jest lepszy od flagowca Intel Core i9-11900K, który ma tych rdzeni osiem. Jeśli masz większy budżet, wybierz Ryzen 9 5950X z szesnastoma rdzeniami - i masz pewność największej wydajności przy każdym zastosowaniu, aczkolwiek nie różni się ona znacznie od tańszego 5900X.

Intel Core i9-11900K kosztuje ok. 2800 zł, czyli nieco taniej. Ale ma większe zapotrzebowanie na energię i nie jest tak szybki, jak procesor AMD. Bardziej można go przyrównać do Ryzen 7 5800X - te zaś kosztuje ok. 2100 złotych.

Jeśli nie potrzebujesz PCIe 4.0, możesz zainwestować w procesor Intela 10. generacji - 11900K lub 10900K. Jednak ciężko je obecnie nabyć, prędzej trafisz na Core i9-10850K - ma dziesięć rdzeni i taktowanie w trybie boost od 100 MHz mniejsze.

Najlepszy budżetowy procesor dla gracza - Intel Core i5-10400F

Dla budżetowych maszyn zazwyczaj zalecamy Ryzeny - jak Ryzen 3 3200G. Te procesory kosztują ok. 700 złotych i mają zintegrowaną grafikę Radeon, dzięki czemu nie musisz dokupywać karty osobno. Niestety, od 2019 roku nie mamy nowego APU (ma pojawić się dopiero w Ryzen 500G w drugiej połowie tego roku), a ponadto procesorów AMD ostatnio brakuje.

Dlatego wybieramy Core i5-10400F. Ma sześć rdzeni i obsługuje 12 wątków, a jego koszt to także ok. 700 złotych. Na plus należy policzyć wiatraczek w zestawie. Wydajność w grach jest tu na poziomie Ryzenów, aczkolwiek przy najwyższych rozdzielczościach mogą pojawiać lekkie opóźnienia. F w nazwie oznacza, że procesor nie posiada zintegrowanego układu graficznego. Procesor nie nadaje się do podkręcania, jednak to problem istotnych tylko dla nielicznych.

Intel Core i5-10400F polecamy każdemu, komu nie przeszkadza lekki spadek wydajności w zamian za znacznie mniejszą cenę. A jeśli potrzebujesz maszyny do tworzenia treści, wówczas pomyśl o procesorze 11600K.

Rywal ze strony AMD? Ryzen 3 3100 (ok. 600 zł) oraz Ryzen 3 3300X (ceny od 800 zł). Ale są obecnie niedostępne w sprzedaży, co tym bardziej skłania do wskazania na procesor marki Intel.

Źródło: TechAdvisor