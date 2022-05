Platforma nieustannie wzbogaca swoją ofertę, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym widzom. Tym razem, przedstawiamy najbardziej wciągające historie z gatunku dokumentów na Netflix.

Najlepsze produkcje dokumentalne na Netflix

Zasiadając przed filmem lub serialem dokumentalnym, możemy nie tylko pogłębić wiedzę na temat, o którym nie mieliśmy pojęcia, ale i poddać się pewnym refleksjom. Cała magia dokumentów polega na ujawnianiu faktów, które nierzadko zmieniają postrzeganie pewnych spraw i historii. Zebraliśmy aż 10 produkcji o zróżnicowanej tematyce, które mogą potowarzyszyć Ci podczas wieczornego relaksu.

Najlepsze produkcje dokumentalne na Netflix - lista

Kamerzysta na Kubie - 2017

Rozpoczynamy od filmu opowiadającego o przemianach społeczno-kulturowych mieszkańców Kuby. Jon Alpert, opowiada o historiach trzech rodzin na przestrzeni aż czterech dekad - od rewolucji po śmierć Fidela Castro. Trudne czasy dla narodu Kuby są przyczynami zmian, które dzięki zawiązaniu przyjaźni i dobrych relacji - udało się zarejestrować kamerzyście. Produkcja po raz pierwszy ukazała się na 74 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Powrót w kosmos - 2022

Inspirujący film przypadnie do gustu zwłaszcza widzom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o kosmosie, a nawet i technologii. Produkcja przybliża wysiłki Elona Muska oraz SpaceX, których celem jest wyniesienie astronautów NASA na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ukazuje kulisy przygotowań i startu pierwszego lotu załogowego maszyny Crew Dragon. Czy na naszych oczach rewolucjonizuje się podróże w kosmos?

Bracia krwi: Malcolm X i Muhammed Ali - 2021

Przechodzimy do produkcji opartej na książce Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X. Dokument zagłębiający losy oraz relacje amerykańskiej legendy boksu i działacza Afroamerykanów. Ekranizacja zawiera wcześniej niepublikowane materiały ukazujące bohaterów. Co tak bardzo poróżniło dwójkę przyjaciół, że stali się wrogami? Cytując Mohammeda:

Przeznaczenie może przemienić przyjaciela w narzędzie twojego cierpienia.

Czas: Historia Kaliefa Browdera - 2015

Sześcioodcinkowy dokument skupia się na niesłusznym oskarżeniu Kaliefa, które doprowadza młodocianego na skraj. Podejrzenie o kradzież plecaka, zakończyło się 3 letnim oczekiwaniem na wyrok, a w tym 2 latom w niehumanitarnym przetrzymywaniu w izolatce. W historię zaangażował się m.in. sam Jay-Z, jednak przeżycia odciskają na bohaterze spore piętno.

The Last Dance - 2020

Michael Jordan jest niezaprzeczalną legendą koszykówki, a popularność byłego sportowca znacznie wykracza poza sympatyków NBA, a w tym Chicago Bulls. Serial przedstawia losy bohatera, a także dostarcza surowe materiały z kluczowego sezonu na przełomie 1997/1998 roku. Pozycja może zainteresować nie tylko fanów, ponieważ droga na szczyt może być inspiracją dla wielu z nas.

Freeway: Crack in the System - 2014

Oto kulisy historii wojny kokainowej, która została przedstawiona na podstawie opowiadań Rick Rossa, oryginalnych materiałów sprzed laty i śledztwa Gary'ego Webba. W historii pojawia się wiele wzmianek o CIA, a konkretniej operacji CIA-Contra-Cocaine. Jak toczyły się losy w sercu epidemii narkotycznej? Akcję możemy śledzić od 1980 roku.

Punkty zwrotne: 11 września i wojna z terroryzmem - 2021

Serial przenosi nas w świat, który zapoczątkował erę terroryzmu i brutalnych czynów Al-Kaidy. Produkcja rozwiewa wiele wątpliwości wobec wydarzeń, a wywiadów udzielili m.in. przedstawiciele administracji rządowej USA, byli agenci CIA, przywódcy talibów, afgańscy cywile i wielu innych postronnych bohaterów tamtejszych wydarzeń. Odważny materiał przybliża akcję wydarzeń, ale i pobudza do refleksji.

Shiny_Flakes: Nastoletni baron narkotykowy - 2021

Powyższa produkcja nie jest kolejnym tytułem, który prześwietli życie baronów narkotykowych w świetle fleszy i gangów. Max S. jest przeciętnym nastolatkiem, który zbudował imperium działając w pojedynkę - z własnej sypialni. Twórca niemieckiej strony internetowej Shiny_Flakes, został aresztowany za sprzedaż narkotyków o wartości 4,1 mln euro, pakując kokainę między nocnymi drzemkami. Film ukazuje jak nowoczesna logistyka, okazała się niezawodnym centrum narkotykowym.

XIII Poprawka - 2016

Jeśli kiedykolwiek zaintrygował Cię zagmatwany system więziennictwa zza oceanu, miniserial wnikliwie opisuje rzeczywistość w oparciu o XIII poprawkę konstytucji. Materiał obejmuje obszerne wywiady z politykami, aktywistami i działaczami. Analiza kryminalizacji Afroamerykanów nie jest lekcją poprawności politycznej, a próbą wyjaśnienia zawiłości oraz przyczyn obecnego stanu rzeczy - w tym m.in. prywatyzacji więzień.

Clark - 2022

Na koniec, coś mniej oczywistego, a więc mocno fabularyzowany dokument - Clark. Jeśli choć raz słyszeliście o syndromie sztokholmskim, warto zagłębić się w opowieść o potworze, który stał się jego symbolem. Gangsterska historia o Clarku Olofssonie wiele opowiada o środowisku kryminalisty, ale i jego podejściu do występków. Seans przeniesie nas do lat 60-tych i losów szwedzkiego ''celebryty'', słynącego z napadów, morderstw oraz pięknych kobiet.

