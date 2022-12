Najlepsze produkty Apple w 2022 roku! Tymi urządzeniami firma pobiła konkurencję

2022 rok był bardzo produktywny dla firmy z Cupertino. Apple miało w nim zakończyć swoje całkowite przejście na Apple Silicon i odnowić prawie wszystkie produkty ze swojego katalogu.

Apple w 2022 roku musiało przejść samo siebie. Firma obiecywała bardzo wiele - nowy sprzęt, ulepszenia dla starszych wersji urządzeń oraz kilka intersujących innowacji. I rzeczywiście, przez (prawie) 12 miesięcy zobaczyliśmy liczne premiery od firmy, które obejmowały zarówno rynek smartfonów, komputerów, jak i innych akcesoriów technologicznych.

W tym artykule przyjrzeliśmy się wszystkim tegorocznym premierom Apple i wybraliśmy 5 najlepszych, uporządkowanych od dobrej na miejscu piątym do absolutnie najlepszej na miejscy pierwszym. Udostępniamy też ankietę, abyście mogli dać znać, czy zgadzacie się z naszymi wyborami i co według Was było najciekawszym urządzeniem Apple zaprezentowanym w 2022 roku. Wybór był spory, było też kilka niewypałów, którym poświęcimy osobny artykuł.

Miejsce V

AirPods Pro 2

Wybór AirPodsów Pro 2 do grona najlepszych premier Apple w tym roku może zaskakiwać - nie zmieniły się one przecież praktycznie w ogóle jeśli chodzi o wygląd. Jednak ewidentnie nie tylko o wygląd w życiu chodzi, a raczej o to, co mamy w środku. Podobnie jest z technologią, gdyż AirPodsy Pro 2 przyniosły ogromne usprawnienia do jednych z najlepszych słuchawek TWS na świecie.

W środku znajdziemy nowy czip H2 odpowiadający za przetwarzanie dźwięku, nowe sterowniki oraz ulepszenia w praktycznie każdej funkcjonalności. Jak na zwykły, generacyjny skok w górę, AirPodsy Por 2 robią lepiej wszystko, co mogą - mają jeszcze lepszy, jednak nadal naturalny dźwięk, jeszcze lepszą aktywną redukcję szumów, a tryb transparetny działa bezbłędnie. Słuchawki te są kwintesencją robienia tego wszystkiego, co poprzednik, tylko zdecydowanie lepiej.

Miejsce IV

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra na czwartym miejscu może być decyzją kontrowersyjną. Więc na wstępie - nie jest to produkt dla każdego. Jeśli szukacie inteligentnego zegarka na co dzień, nie kupujcie Apple Watcha Ultra - wybierzcie ósemkę (albo nawet lepiej siódemkę, lub skierujcie się gdzieś indziej, gdzie czekają Samsung lub Garmin.

Jednakże jeśli chodzi o możliwości i wykonanie, Apple Watch Ultra to niesamowit4e urządzenie. Co prawda kosztuje krocie, jednak czas działania na baterii, czy też niespotykane możliwości (komputer nurkowy, dokładność namierzania, wytrzymałość tytanowej koperty) może przekonać do siebie najbardziej zagorzałych sportowców. To im Apple reklamowało ten zegarek i dla takiego użytkownika jest on niesamowitym narzędziem.

Miejsce III

MacBook Air M2

Tutaj kolejna kontrowersyjna decyzja, tym razem ze względu na design. Wiele osób było zachwyconych osiągami nowych MacBooków Air z procesorami M2 - były pod każdym względem szybsze od poprzedników i udostępniały nawet w najtańszej wersji wiele Pro-możliwości. Jednak ich cena i - szczególnie - notch w ekranie były dużym punktem zapalnym.

Po kilku miesiącach narzekania na notch ustały. Oczywiście, często jest to kwestia przyzwyczajenia do rzeczy, która nie jest najlepsza, jednak była to dla wielu osób odpowiednia cena za ultrabook, który nie ma sobie aktualnie równych w Windowsowym świcie. Jego szybkość w połączeniu z długością działania na baterii i jakością ekranu tworzą paczkę, która jest najlepszym laptopowym wyborem dla znakomitej większości osób szukających kolejnego komputera - czy to Maca, czy tez w ogóle.

Miejsce II

iPhone 14 Pro/Pro Max

Podstawowy iPhone 14 sprawił wielu osobom duże rozczarowanie. To samo na szczęście nie tyczyło się obu wersji Pro tego telefonu, które poza rozmiarem ekranu są do siebie bliźniaczo podobne. Obie te wersje przyniosły dużo ulepszeń, które mamy nadzieję dotrą też do podstawowych wariantów w przyszłym roku.

Oczywiście największą wizualną zmianą jest interesujące Dynamic Island, które z tygodnia na tydzień otrzymuje poprawki i nowe funkcje. Mamy też nowe aparaty i tryby filmowania, które tylko potwierdzają mistrzostwo Apple w tym segmencie. Oczywiście do tego Apple dorzuciło nowe podzespoły, Always on Display, na który czekało wiele osób od lat, a także świetną baterię. Trudno znaleźć jakieś negatywy - może poza ceną - tego telefonu!

Miejsce I

Mac Studio

Pierwsze miejsce jest, według mnie, tak oczywiste jak też niedostępne dla większości osób. Mac Studio wprowadził procesory od Apple, znane wcześniej z niezbyt wysilonych wersji dostępnych w laptopach, w prawdziwe profesjonalne tereny i wydajność.

W Macu Studio dostajemy praktycznie wszystko, czego od jakiegoś czasu brakowało w komputerach stacjonarnych Apple. Procesory M1 Max i M1 Ultra dają nam ogromne możliwości obliczeniowe - zarówno jeśli chodzi o procesor, jak i grafikę. Dzięki temu, oraz zunifikowanej pamięci, są to jedne z najlepszych maszyn do pracy i graficznej, ale też takich zadań jak modelowanie czy też skomplikowane obliczenia. Jeśli szukacie maszyny do pracy, która praktycznie nie ma ograniczeń - to absolutnie najlepszy profesjonalny wybór.