Najlepsze programy do czyszczenia systemu Windows

Regularne czyszczenie systemu Windows jest najlepszym sposobem na utrzymanie go w optymalnej kondycji. A na jakie programy warto postawić, aby było ono skuteczne? Oto siedem płatnych propozycji.

Spis treści

CCleaner Professional

Foto: Chris Martin / Tech Advisor

CCleaner Professional to marka znana i ceniona od wielu lat. Wersja darmowa jest szalenie popularna na całym świecie, a płatna, profesjonalna, zawiera rozwiązania, które znacznie zwiększają wydajność całości. Znajdziemy tu m.in. automatyczną aktualizację sterowników, narzędzie PC Health Check do analizy i optymalizacji komponentów maszyny czy możliwość optymalizacji systemu za pomocą jednego kliknięcia. Jest to narzędzie bardzo solidne, a jedyne, co można by mu policzyć na minus, to brak kontroli nad usuwanymi plikami.

Cena za CCleaner Professional to 59 złotych za rok dla jednego komputera. Istnieją także opcje zakupu licencji rocznej dla trzech komputerów za 84 zł oraz na dwa lata za 129 zł. Wszystkie znajdziesz na tej stronie.

Darmową wersję standardową pobierzesz tutaj.

Glary Utilities Pro

Foto: H Tur/PC World

Glary Utilities Pro to wygodne narzędzie z wieloma narzędziami do czyszczenia oraz optymalizacji systemu Windows. Edycja Pro ma ich ponad dwadzieścia więcej od darmowej - są to m.in. czyszczenie śladów aktywności w sieci w momencie wylogowania użytkownika lub zamknięcia systemu, optymalizacja i czyszczenia jednym kliknięciem, możliwość zaplanowania optymalizacji i inne. Dużą zaletą jest prosty w obsłudze interfejs - mamy tu dwa ekrany z narzędziami. Jeden to najważniejsze funkcje do codziennego użytkowania, na drugim otrzymujemy bardziej zaawansowane narzędzia.

Glary Utilities Pro kosztuje 19, 95 dolarów (ok. 82 zł) za rok używania na trzech maszynach. Możesz nabyć go na tej stronie.

Darmową wersję standardową pobierzesz tutaj.

IObit Advanced SystemCare Pro

Foto: Chris Martin / Tech Advisor

IObit Advanced SystemCare Pro to darmowa edycja bezpłatnej wersji bardzo dobrego programu do czyszczenia systemu. Usuwa śmieci, zwalnia pamięć, oferuje również szereg innych narzędzi - w tym do optymalizacji przeglądania sieci czy usuwania zapisanych elementów, które mogą posłużyć do śledzenia użytkownika. Czy ma jakieś wady? Wydaje się, że nie rozpoznaje aż tylu rodzajów plików, co CClener, jednak tu interfejs jest bardziej przyjazny dla użytkownika.

Cena za IObit Advanced SystemCare Pro to 69,90 zł za rok używania lub 79,90 zł za rok dla trzech maszyn. Swój plan możesz wybrać na tej stronie.

Darmową wersję standardową pobierzesz tutaj.

Ashampoo WinOptimizer

Foto: Ashampoo

Ashampoo WinOptimizer zwraca uwagę faktem, że jedna licencja pozwala na używanie go aż na 10 komputerach. I nie jest dostępny na określony czas, ale opłata jest jednorazowa. W opcjach czyszczenia mamy między innymi optymalizację za pomocą jednego kliknięcia oraz narzędzia zaawansowane, które z pewnością docenią zaawansowani użytkownicy. Tu warto wymienić zarządzanie usługami Windows, dzielenie plików, konfigurowanie ustawień prywatności czy zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Ashampoo WinOptimizer kosztuj 199 złotych. Możesz nabyć program na tej stronie.

Darmową wersję standardową pobierzesz tutaj.

AVG TuneUp

Foto: AVG

AVG TuneUp oferuje szeroki wybór narzędzi, a także wysoką skuteczność czyszczenia. Podobnie jak i antywirus tego samego producenta, także ta aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Jeśli chodzi o zwalnianie miejsca na dysku, można postawić ją na równi z CCleanerem. A co warto dodać, posłuży nie tylko na Windows, ale także pod iOS i Androidem. Ciekawym rozwiązaniem jest tryb uśpienia. Jak podaje producent: "nasza zupełnie zmodernizowana technologia przełącza zainstalowane aplikacje w Tryb uśpienia i budzi wtedy, kiedy ich potrzebujesz — ani sekundy wcześniej". Ma to zwiększać wydajność maszyny.

AVG TuneUp kupisz w cenie 99 zł za 1 urządzenie z Windows na rok. Druga opcja to 129 zł za 10 różnych urządzeń bez ograniczeń co do systemu. Program nabyć możesz na tej stronie.

Darmową wersję standardową pobierzesz tutaj.

Norton Utilities Ulitmate

Foto: Chris Martin / Tech Advisor

Norton Utilities Ulitmate to bogaty zestaw narzędzi od doskonale znanego producenta antywirusów - firmy Symantec. Nazwa "Ultimate" obowiązuje i trudno nie znaleźć tu dowolnego narzędzia, jakie tylko wpadłoby do głowy, gdy myśli się o czyszczeniu systemu Windows. Dlatego z możliwości programu skorzystają zarówno zaawansowani, jak i początkujący użytkownicy. Zaletą jest prosty interfejs oraz funkcja optymalizacji systemu w czasie rzeczywistym.

Norton Utilities Ulitmate kosztuje 39,99 dolarów (ok. 162 zł) za pierwszy rok użytkowania. Możesz nabyć go tutaj.

CleanMyPC

Foto: MacPaw

CleanMyPC zachwyca szybkością skanowania oraz prostym interfejsem. Nie ma jednak opcji skanowania rejestru, nie znajduje także wszystkich plików uznawanych przez inne narzędzia za śmieci do usunięcia. Dlatego wydajnością odstaje od konkurencji. Inne narzędzia to właściwie nic ponadto, co oferuje sam Windows, więc pod tym względem szału nie ma.

CleanMyPC kupuje się jednorazowo. Licencja na jedną maszynę to 165,91 zł, przy wyborze licencji na dwa stanowiska to 248,97 zł, a przy pięciu - 373,56 zł. Wyboru można dokonać tutaj.