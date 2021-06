Najlepsze programy do rysowania - darmowe i płatne [2021]

Oto lista najlepszych programów graficznych dla profesjonalistów i amatorów korzystających z różnych urządzeń.

Spis treści

Dokonując wyboru programu do rysowania, z którego chcemy korzystać, mamy nadzieję na poznanie nowych narzędzi i unikalnych technik usprawniających naszą pracę artystyczną. Niestety nie każdy program działa inspirująco i jest łatwy w obsłudze, niektóre z nich wręcz zniechęcają nas do dalszego działania. Na co zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o instalacji? I czy warto wykupić subskrypcję, kiedy na rynku jest tyle darmowych programów?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze programu?

Przede wszystkim zastanów się na jakim urządzeniu chcesz rysować. Czy zainwestowałeś już w iPada? A może rysujesz w przerwach w pracy na komputerze? Sprawdź czy program, który wydał Ci się najbardziej interesujący jest kompatybilny z Twoim systemem. To, co działa na komputerze z Windows, niekoniecznie będzie działało na MacOS.

Rysując, rozwijasz się artystycznie. Twój program także musi stawiać na rozwój. Upewnij się, że możesz liczyć na częste aktualizacje i sprawdź kiedy była ostatnia.

Duża popularność programu gwarantuje dużą ilość użytkowników, wysoką liczbę internetowych tutoriali oraz pomocne fora społecznościowe.

Zastanów się, co chcesz rysować? Program skierowany do twórców mangi nie będzie wystarczający, jeżeli masz zamiar używać brushy z wzorkami.

Płatne programy

Adobe Illustrator CC

Najpopularniejszy program do obsługi grafiki wektorowej dedykowany profesjonalistom. Nadaje się do praktycznie każdego projektu. Możesz edytować każdą kreskę czy kropkę, którą w nim stworzysz. Illustator jest dość skomplikowany w użyciu i głównie używa się go w celach zarobkowych. Możesz w nim projektować m.in. loga, opakowania itp.

Systemy: Windows, MacOS, iPadOS.

Cena: 24,59 €/mies lub darmowy tydzień próbny.

Adobe Photoshop CC

Choć słowo photo w nazwie może być bardzo mylące, jest to program nie tylko do obróbki zdjęć. W Photoshopie możesz malować i rysować, dzięki dużej ilości ciekawych pędzli i wielu możliwościom edycji. Umożliwia on także importowanie zdjęć i pracę na ich podstawie. Jest łatwiejszym i przyjemniejszym w obsłudze programem, niż Illustrator, a korzystają z niego amatorzy i profesjonaliści.

Systemy: Widnows, MacOS, iPadOS.

Cena: 9,83 €/mies w pierwszym roku lub darmowy tydzień próbny.

Corel Painter

W bibliotece Corela znajduje się ponad 900 pędzli ze szczegółowym panelem kontrolnym. Możesz używać tekstur, gradientów, miksera i wielu innych przydatnych funkcji. Został stworzony dla profesjonalistów, ale zawiera dużą bazę samouczków wideo.

Systemy: Windows, MacOS.

Cena: $429.00 za pełną wersję lub 15-dniowa wersja próbna.

Affinity Photo & Designer

Designer jest przyjemniejszy w użyciu od Illustratora Adobe, choć nie zawsze działa równie sprawnie. Mimo wszystko to łatwy i szybki w obsłudze program oparty na pracy z wektorami. Jego zaletą jest cena oraz różnorodność funkcji. Korzysta z niego wielu użytkowników.

Systemy: Windows, MacOS, iPadOS.

Cena: buy" target="_blank" class="link">zależna od systemu.

Procreate

To najlepsza aplikacja do rysowania na iPadzie. Możesz tworzyć w nim wyraziste szkice, wspaniałe obrazy i zadowalające animacje. W Procreate 5 możesz również importować pędzle z Photoshopa lub tworzyć własne. Co ciekawe, ten program tak, jak i te wcześniej wymienione, obsługuje CMYK i świetnie zarządza kolorami.

Systemy: iPadOS.

Cena: jednorazowa opłata 47,99 zł.

Darmowe programy

Krita

Krita ma przyjemny interfejs, podobny do Photoshopa. W tym darmowym programie otrzymujemy ponad 100 pędzli i możliwość ściągnięcia kolejnych, stworzonych przez innych artystów. Możemy w nim tworzyć również własne tekstury i wzory oraz dostosowywać siłę nacisku piórka. Co ciekawe, naprawdę dobrze radzi sobie z otwieraniem plików PSD.

Systemy: Windows, MacOS, Linux.

Cena: darmowy.

Inkscape

To bardzo popularny program do edycji grafiki wektorowej, zawierający te same opcje, które posiada Illustrator czy CorelDraw. Formaty, które obsługuje to SVG, PNG, OpenDocument Drawing, DXF, sk1, PDF, EPS oraz PostScript.

Systemy: Windows, MacOS, Linux.

Cena: darmowy.

GIMP

Ten program jest idealny do zastosowań domowych i amatorskich. Interfejs jest nieco chaotyczny, ale tak samo funkcjonalny jak u odpowiedników. W GIMPIE można też przygotować samodzielny skrypt do autozapisu plików. To bardzo popularny i łatwo dostępny program.

Systemy: Windows, MacOS, Linux.

Cena: darmowy.

