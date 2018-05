Najlepsze programy systemowe do Androida

Perfect AppLock (App Protector)

Jak wiadomo, wiele aplikacji mobilnych zbiera dane o użytkownikach, spośród których najsłynniejsze to chyba Facebook i Messenger. Perfect AppLock (App Protector) to program, którego zadaniem jest ochrona prywatnych danych gromadzonych przez różne aplikacje. Jego działanie, zgodnie z nazwą, polega na blokowaniu dostępu do danych osobom niepowołanym – choć trzeba przyznać, że ochrona sprowadza się w niektórych wypadkach do próby wywiedzenia ciekawskiego w pole. Jest tu np. funkcja imitująca skaner linii papilarnych. Po jej aktywacji przy próbie uruchomienia chronionego w ten sposób programu wyświetli się ekran z informacją o konieczności autoryzacji przez odczyt odcisku palca.

Inny fortel to komunikat o rzekomym błędzie prowadzącym do zamknięcia uruchamianej aplikacji. Poważniejszą funkcją aplikacji jest już za to Watchdog – opcja wykonująca zdjęcie użytkownika, któremu trzykrotnie nie udało się poprawnie zalogować. Uruchomienie aplikacji wiąże się bowiem z podaniem czterocyfrowego kodu PIN, który należy jak najszybciej zmienić. W ustawieniach aplikacji można też wskazać, które czynności systemowe mają być chronione takim PIN-em (m.in. instalacja aplikacji, łączenie z sieciami komórkowymi i Wi-Fi, nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, synchronizacja danych). Ogólnie jest to niezłe zabezpieczenie na wypadek kradzieży lub zagubienia smartfona.