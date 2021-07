Najlepsze promocje RTV Euro AGD - powerbanki do -50%! Który wybrać?

Powerbanki w obniżonej cenie w sklepie RTV Euro AGD tylko do 2 lipca. Wśród przecenionych produktów znajdziemy powerbanki Xiaomi, Anker czy Baseus - sprawdzamy aktualną ofertę i rabaty.

Powerbanki do 50% taniej w RTV Euro AGD będą dostępne tylko do 2 lipca. Oferta produktów jest limitowana, więc nie ma na co czekać. Zobaczcie, które modele zostały przecenione i o ile.

Anker PowerCore Select 20000 mAh

Pojemność baterii: 20000 mAh

Wtyczki/Złącza: USB, micro USB

Liczba wyjść USB: 2

Kolor: czarny

Informacje dodatkowe: wskaźnik naładowania baterii (diody LED), technologia Power IQ - automatyczne dopasowanie prądu ładowania

Cena: 79,99 zł

Zobacz również:

Reinston 10000 mAh EPB026

Pojemność baterii: 10000 mAh

Wtyczki/Złącza: USB typ C, USB, micro USB

Liczba wyjść USB: 2

Kolor: biały

Informacje dodatkowe: wskaźnik naładowania baterii (diody LED), kabel USB

Cena: 39,99 zł

Xiaomi Bezprzewodowy Mi Wireless Essential 10000 mAh Qi 10W

Pojemność baterii: 10000 mAh

Wtyczki/Złącza: USB typ C, USB, bezprzewodowy standard Qi

Liczba wyjść USB: 1

Kolor: biały

Informacje dodatkowe: wskaźnik naładowania baterii (diody LED)

Cena: 69,99 zł

SBS Multiport TEBB20000SMFASTK 20000 mAh PD 18W

Pojemność baterii: 20000 mAh

Wtyczki/Złącza: USB typ C, USB, micro USB

Liczba wyjść USB: 3

Kolor: czarny

Informacje dodatkowe: wskaźnik naładowania baterii (diody LED), kabel USB, technologia szybkiego ładowania Power Delivery

Cena: 89,99 zł

Xiaomi Redmi 18W Fast Charger Power Bank 20000 mAh

Pojemność baterii: 20000 mAh

Wtyczki/Złącza: USB typ C, USB, micro USB

Liczba wyjść USB: 2

Kolor: biały

Informacje dodatkowe: wskaźnik naładowania baterii (diody LED)

Cena: 69,99 zł

Baseus PPIMDA-D03 Powerbank Adaman, 20000mAh, metalowy

Pojemność baterii: 20000 mAh

Wtyczki/Złącza: USB typ C, USB, micro USB

Liczba wyjść USB: 3

Kolor: niebieski

Informacje dodatkowe: wskaźnik naładowania baterii (wyświetlacz LED), kabel USB, technologia szybkiego ładowania Quick Charge 3.0, technologia szybkiego ładowania Power Delivery, metalowa obudowa

Cena: 169,99 zł

Aukey PB-WL03S 20000 mAh

Pojemność baterii: 20000 mAh

Wtyczki/Złącza: USB typ C, USB, bezprzewodowy standard Qi

Liczba wyjść USB: 2

Kolor: czarny

Informacje dodatkowe: wskaźnik naładowania baterii (wyświetlacz LED), kabel USB, technologia szybkiego ładowania Quick Charge 3.0, technologię szybkiego ładowania Huawei SCP SuperCharge, technologia szybkiego ładowania Power Delivery 3.0

Cena: 229 zł

Green Cell PowerPlay 20

Pojemność baterii: 20000 mAh

Wtyczki/Złącza: USB typ C, USB

Liczba wyjść USB: 3

Kolor: czarny

Informacje dodatkowe: wskaźnik naładowania baterii (diody LED), technologia szybkiego ładowania Quick Charge 3.0

Cena: 99,99 zł

Newell GP12 24000 mAh USB-C PD 60W

Pojemność baterii: 24000 mAh

Wtyczki/Złącza: USB typ C, USB, złącze DC, bezprzewodowy standard Qi

Liczba wyjść USB: 3

Kolor: czarny

Informacje dodatkowe: wskaźnik naładowania baterii (wyświetlacz LED), kabel USB, technologia szybkiego ładowania Power Delivery

Cena: 399 zł

