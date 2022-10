Najlepsze promocje dla graczy na Amazon Prime Day 2022 [PAŹDZIERNIK]

Pora na kolejną edycję Amazon Prime Day w Polsce. Co tym razem przygotował do nas największy sklep online na świecie? Przeglądamy najciekawsze oferty i promocje dla graczy oraz sympatyków gamingu.

W lipcu tego roku użytkownicy abonamentu Amazon Prime w Polsce po raz pierwszy mogli skorzystać z cyklicznej wyprzedaży sklepu - Amazon Prime Day. Pierwsza edycja wydarzenia, delikatnie mówiąc, nas rozczarowała, ale może teraz będzie lepiej. Właśnie wystartowała kolejna wyprzedaż w ramach Amazon Prime Day i w sklepie Amazonu można znaleźć dziesiątki przecenionych produktów.

Postanowiliśmy przyjrzeć się najciekawszym ofertom i promocjom skierowanym do graczy i sympatyków gamingu. Co tym razem przygotował dla nas Amazon? Sprawdźmy.

Amazon Prime Day 2022 - najlepsze promocje dla graczy

Póki co, oferta Amazon Prime Day lekko rozczarowuje. Próżno szukać atrakcyjnych ofert na konsole czy gry. Prym wiodą smartfony, tablety i monitory, a my - gracze, może co najwyżej liczyć jeszcze na akcesoria, sprzęt peryferyjny i dyski.

Dysk Seagate Game Drive for Xbox

Seagate Game Drive for Xbox to przenośny dysk twardy o pojemności 2 TB skierowany do sympatyków konsol: Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One. Dzięki certyfikatowi Xbox i 3-letniej gwarancji usługi Rescue Data Recovery Services (usługi odzyskiwania danych) możecie być pewni, że wasze gry i dane pozostaną bezpieczne. Na uwagę zasługuje również oryginalny design (z podświetleniem LED).

Cena w promocji: 349,99 zł. Idź do oferty promocyjnej.

Kierownica Logitech G29

Logitech G29 to kierownica wyścigowa w zestawie z szybko reagującym modułem pedałów, co przekłada się na niezwykłe i komfortowe doznania w ulubionych "ścigałkach". Model ten jest skierowany dla graczy PC-towych i sympatyków konsol PlayStation (PS3, PS4 oraz PS5).

Cena w promocji: 934,15 zł. Idź do oferty promocyjnej.

Słuchawki SteelSeries Arctis 3

SteelSeries Arctis 3 to niezwykle popularny model słuchawek dla graczy od producenta, którego tak naprawdę przedstawiać nie trzeba. Arctis 3 są nie tylko eleganckie (z minimalistycznym designem), ale również wszechstronne. Dzięki odłączanemu kablowi 3,5 mm słuchawki są tak naprawdę kompatybilne z niemal każdym urządzeniem, w tym konsolami Xbox, PlayStation, Nintendo, PC-tami czy smartfonami.

Cena w promocji: 185,99 zł. Idź do oferty promocyjnej.

Mikrofon Blue Yeti NANO

Jeśli planujecie rozpocząć na poważnie tworzyć materiały wideo na YouTube bądź strumieniować rozgrywkę na Twitchu, to koniecznie potrzebujecie dobrej jakości mikrofonu. Dzięki Amazon Prime Day możecie w naprawdę dobrej cenie dostać obecnie mikrofon Blue Yeti NANO, który zapewnia wyraźny i mocny dźwięk w jakości Broadcast.

Cena w promocji: 335 zł. Idź do oferty promocyjnej.