Najlepsze promocje na czytniki e-booków [05.06.2021]

Lubisz czytać książki, ale niekoniecznie masz na nie miejsce? Chcesz mieć wszystkie tytuły pod ręką i nie brać na wakacje całej sterty? Zainwestuj w czytnik!

Choć wśród niektórych czytelników wciąż toczy się bitwa o to, w jaki sposób powinno się czytać książki (czy w wersji elektronicznej czy papierowej), nie będziemy próbowali tego rozstrzygnąć. Jeśli tu jesteś, z pewnością już wiesz o wszystkich atutach czytników. W przeciwieństwie do czytania z telefonu, nie męczą one wzroku i nie emitują światła niebieskiego. Ich specjalny ekran sprawia, że przypominają papier, więc są dla naszych oczu podobne do tradycyjnej książki. Tyle, że tutaj mamy aż kilkadziesiąt tytułów w jednym urządzeniu. Specjalnie dla Ciebie wyszukaliśmy najlepsze, aktualne promocje.

PocketBook 633 Color

Promocja w cenie 799 zł.

Długość przekątnej ekranu: 15,2 cm (6")

Ekran dotykowy: Tak

Kolor: Tak

Poziomy skali szarości: 16

Rozdzielczość: 1072 x 1448 px

Podświetlenie wyświetlacza: Tak

Pojemność pamięci wewnętrznej: 16 GB

Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash)

Maksymalny rozmiar karty pamięci: 32 GB

Pojemność pamięci RAM: 1 MB

PocketBook Touch Lux 5

Promocja w cenie 519 zł.

Rozmiar ekranu: 6 cali

Rozdzielczość ekranu: 1024 x 758 pikseli

Technologia E-Ink: tak

Podświetlenie ekranu: tak

Wielostopniowe podświetlenie ekranu: tak

Ekran dotykowy: tak

Wielkość pamięci: 8 GB

Miejsce na kartę pamięci: microSD

Gniazdo USB: tak

Łączność bezprzewodowa: WiFi

Waga: 155 g

Pocketbook 632 Touch HD 3

Promocja w cenie 673 zł.

Rozmiar ekranu: 6 cali

Rozdzielczość ekranu: 1448 x 1072 pikseli

Technologia E-Ink: tak

Podświetlenie ekranu: tak

Ekran dotykowy: tak

Wielkość pamięci: 16 GB

Gniazdo USB: tak

Wyjście na słuchawki: tak

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi

Waga: 115 g

PocketBook Inkpad X

Promocja w cenie 1666 zł.

Rozdzielczość: 1440 x 1872 piksele

Podświetlenie wyświetlacza: Tak

Pojemność pamięci wewnętrznej: 32 GB

Pojemność pamięci RAM: 1000 MB

Procesor wbudowany: Tak

Taktowanie procesora: 1000 Mhz

Obsługiwany typ USB: USB Type-C

Wyjście na słuchawki: Tak

Pojemność baterii: 2000 mAh

Waga produktu: 300 g

Pocketbook InkPad 3

Promocja w cenie 929 zł.

Rozmiar ekranu: 7,8 cala

Rozdzielczość ekranu: 1872 x 1404 pikseli

Technologia E-Ink: tak

Podświetlenie ekranu: tak

Wielostopniowe podświetlenie ekranu: tak

Ekran dotykowy: tak

Wielkość pamięci: 8 GB

Miejsce na kartę pamięci: microSD, microSDHC

Rozmiary: 195 x 136.5 x 8 mm

Waga: 210 g

Pocketbook InkPad 3 Pro

Promocja w cenie 1199 zł.

Rozdzielczość ekranu: 1872 x 1404 pikseli

Wyświetlacz E-Ink: Tak

Ekran dotykowy: Tak

Procesor: Dual Core (2×1 Ghz)

Pamięć wbudowana: 16 GB

Waga: 225 g

Złącze USB: Tak

Wyjście słuchawkowe: Tak

InkBook Calypso

Promocja w cenie 499 zł.

Rozdzielczość ekranu: 1024 x 758 pikseli

Wyświetlacz E-Ink: Tak

Ekran dotykowy: Tak

Procesor: ARM Cortex-A7

Pamięć wbudowana: 16 GB

Złącze USB: microUSB

Wyjście słuchawkowe: Nie

Czytnik kart pamięci: Tak

Waga: 155 g

InkBook Calypso Plus

Promocja w cenie 509,99 zł.

Rozmiar ekranu: 6 cali

Rozdzielczość ekranu: 1024 x 758 pikseli

Technologia E-Ink: tak

Podświetlenie ekranu: tak

Wielostopniowe podświetlenie ekranu: tak

Ekran dotykowy: tak

Wielkość pamięci: 16 GB

Miejsce na kartę pamięci: microSD

Gniazdo USB: tak

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi

Waga: 155 g

Kindle Paperwhite 4

Promocja w cenie 569 zł.

Wymiary: 167 x 116 x 818 mm

Waga: 182 g

Ekran dotykowy: Tak

Wyświetlacz: 6"

Pamięć: 8 GB

WiFi: Tak

USB: microUSB

Inne: Wodoodporność IPX8

Amazon Kindle 10

Promocja w cenie 389 zł.

Rozmiar ekranu: 6 cali

Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli

Technologia E-Ink: tak

Podświetlenie ekranu: tak

Ekran dotykowy: tak

Wielkość pamięci: 8 GB

Miejsce na kartę pamięci: nie

Gniazdo USB: tak

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi

Rozmiary: 113 x 160 x 8,7 mm

Waga: 174 g