Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 mini, iMac 24" [03.01.2023]

Apple niechętnie przecenia swoje produkty, ale czasami da się upolować okazyjne oferty. Jaki sprzęt Apple aktualnie kupimy taniej? Które modele warto kupić właśnie teraz? Na jakie obniżki możemy liczyć?

Apple to firma, która słynie z konserwatywnej polityki cenowej. Gigant z Cupertino nie przecenia swoich produktów i nie pozwala sprzedawcom na duże odchyły od sugerowanych cen detalicznych. Dodatkowo większość produktów Apple nie łapie się na promocje danych sklepów z elektroniką. Jakimi produktami na Apple z wyprzedaży warto się aktualnie zainteresować?

Jesteśmy już po premierze iPhone'a 14! Najnowszy smartfon Apple znajduje się już w sklepach i już pojawiają się też pierwsze promocje na ten ciekawy flagowiec! O ofertach z popularnych sklepów i nachodzących rabatach na najnowszą propozycję Apple piszemy w tym artykule.

Oczywiście iPhone 14 to nie jedyny sprzęt Apple, który co jakiś czas trafia na przecenę. Warto również zwrócić uwagę na komputery oraz inne akcesoria firmy, które nie tylko zdecydowanie ułatwią nam życie, ale także (dzięki okazjom, które przedstawiamy w tym tekście), nie zrujnują naszej kieszeni!

Jeśli jesteście z kolei zainteresowani iPhonem 13 w dobrej promocji, przygotowaliśmy specjalny artykuł, który codziennie aktualizujemy najlepszymi ofertami na ten smartfon! Możecie go znaleźć tutaj.

iPhone 14 Pro Max 512 GB Czarny

Wyświetlacz : 6.7", 2796 x 1290px, OLED, Super Retina XDR

: 6.7", 2796 x 1290px, OLED, Super Retina XDR Pamięć wbudowana : 512 GB

: 512 GB Procesor : Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy Aparat : Tylny 48 Mpx + 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 48 Mpx + 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja : 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, Złącze Lightning

: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, Złącze Lightning Wersja systemu: iOS 16

Cena: 13293 zł 11559 zł. Sprawdź tutaj. Co prawda cena nadal jest zdecydowanie niższa, niż oficjalna wartość telefonu, jednak to jeden z nielicznych iPhone'ów 14 Pro Max, który możemy teraz kupić od ręki. Jeśli więc nie możemy czekać kilku tygodni na dostawę, może to być jedyna opcja.

iPhone 13 mini 128 GB Niebieski

Wyświetlacz : 5.4", 2340 x 1080px, OLED, Super Retina XDR

: 5.4", 2340 x 1080px, OLED, Super Retina XDR Pamięć wbudowana : 128 GB

: 128 GB Procesor : Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy Aparat : Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja : 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning

: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning Wersja systemu: iOS 15

Cena: 3848 zł 3579 zł. Sprawdź.

iMac 24 M1 8/512 GB

Przekątna ekranu : 23.5"

: 23.5" Procesor : Apple M1

: Apple M1 Pamięć RAM : 8 GB

: 8 GB Dysk : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Karta graficzna : Apple M1

: Apple M1 Ekran dotykowy : Nie

: Nie System operacyjny: macOS Big Sur

Cena: 9099 zł 8499 zł. Sprawdź.

