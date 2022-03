Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch [02.03.2022]

Apple niechętnie przecenia swoje produkty, ale czasami da się upolować okazyjne oferty. Jaki sprzęt Apple aktualnie kupimy taniej? Które modele warto kupić właśnie teraz? Na jakie obniżki możemy liczyć? Jaki sprzęt Apple warto wybrać na nadchodzące święta?

Apple to firma, która słynie z konserwatywnej polityki cenowej. Gigant z Cupertino nie przecenia swoich produktów i nie pozwala sprzedawcom na duże odchyłki od sugerowanych cen detalicznych. Dodatkowo większość produktów Apple nie łapie się na promocje danych sklepów z elektroniką.

iPhone 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Nie zmienia to jednak faktu, że zakup urządzeń Apple poniżej ceny rynkowej jest możliwy. Zadania jest co prawda nieco utrudnione, ale warto być cierpliwym. Czasami da się oszczędzić nawet ponad 1000 zł!

Zobacz również:

W niniejszym materiale zbieramy aktualne promocje na sprzęt Apple.

Każdy kolejny wpis oznaczony jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą aktualizacji. Regularnie sprawdzamy równie ważność ofert oraz ich ceny.

Jakimi produktami na Apple z wyprzedaży warto się aktualnie zainteresować?

AKTUALIZACJA 02.03.2022

iPhone 12 mini 64 GB

iPhone 12 mini

Cena: 1899 zł; 2149 zł

Cena z kodem: R72HUO02030303L

W RTV Euro AGD taniej kupimy najnowszy zegarek Apple Watch Series 7 z kopertą w rozmiarze 41 mm w konfiguracji, która jest rzadko przeceniana. Mowa o modelu z aluminiową kopertą z paskiem sportowym w kolorze księżycowej poświaty. Apple Watch Series 7 posiada większy ekran oraz cieńszą obudowę. Zegarek wyposażono w grubsze szkło przednie oraz bardziej wytrzymałą konstrukcję odporną na pył i wodę. Za wydajność odpowiada procesor Apple S7 wspierany przez 1 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Najnowsze wydanie Apple Watch posiada także szybszy system ładowania.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Mac mini (Intel; 2018)

Mac mini (Intel; 2018)

Cena: 2649 zł; 3149 zł

W X-Kom taniej kupimy ostatnią generację Maca mini z procesorem Intel. Sklep przecenił bazową konfigurację z 2018 roku, która została lekko zaktualizowana na początku 2020 roku.

Komputer wyposażono w procesor Intel Core i3-8100B. To czterordzeniowy układ ósmej generacji taktowaniu 3,6 GHz z 6 MB pamięci cache. Mac mini posiad również 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 2666 MHz z możliwością rozbudowy po zakupie. Na pliki przewidziano 256 GB nośnik SSD NVMe. Grafika to układ Intel UHD Graphics 630 zintegrowany z procesorem.

Mac mini oferuje łączność Wi-Fi 5 oraz Bluetooth. Komputer posiada dwa złącza USB 3.2 Gen 1 Typu A, cztery porty Thunderbolt 3, złącze słuchawkowe Jack, RJ-45, HDMI oraz zasilania. Całość działa pod kontrolą macOS Catalina.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 28.02.2022

Beats Studio3 Wireless

Beats Studio3 Wireless

Cena: 1185 zł; 1499 zł

Beats Studio3 Wireless to wysokiej klasy słuchawki nauszne z wbudowaną aktywną redukcją hałasu z otoczenia. Flagowy model słuchawek od Beats korzysta z łączności Bluetooth 4.0. Istnieje również możliwość połączenia przewodowego z wykorzystaniem kabla 3,5 mm. Słuchawki korzystają z kodeka SBC i współpracują z ekosystemem Apple. Maksymalny czas pracy na baterii wynosi do 22 godzin, a zasięg do 10 metrów.

Słuchawki nauszne Beats Studio3 Wireless posiadają wbudowany mikrofon, przyciski regulacji głośności oraz współpracuje z asystentem głosowym Siri. Za jakość dźwięku oraz łączność odpowiada chip Apple W1. Szybkie, 10-minutowe ładowanie pozwala na pracę przez dodatkowe 3 godziny.

W zestawie ze słuchawkami znajdziemy dedykowane etui.

Link do oferty

iPhone 13 mini 128 GB

iPhone 13 mini

Cena: 5849 zł; 6599 zł

Cena z kodem: apple-promo

W X-Kom zauważalnie taniej kupimy iMac'a 24 w kolorze srebrnym. Mowa o bazowej konfiguracji bez Touch ID i złącza Ethernet. Model z procesorem Apple M1 (8-rdzeni CPU, 7-rdzeni GPU), 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej wyceniono na 6389 zł. Komputer wyposażono w 24-calowy wyświetlacz Retina 4,5K, dwa złącza Thunderbolt 4 oraz dwa złącza USB Typu C 3.2 Gen 2. W zestawie otrzymamy klawiaturę w standardzie US - z poziomym enterem.

Link do oferty

MacBook Air 2020 (Apple M1)

MacBook Air 2020

Cena: 5999 zł; 6449 zł

Cena z kodem: apple-promo

Na promocji w X-Kom znajdziemy również MacBooka Air z 2020 roku w rozbudowanej konfiguracji. Mowa o modelu z procesorem Apple M1 (8 rdzeni CPU, 8 rdzeni GPU - mocniejsza wersja).

X-Kom przecenił konfigurację z 16 GB zunifikowanej pamięci masowej oraz 512 GB nośnikiem SSD. Komputer kupimy w wersji kolorystycznej Space Gray.

Laptop posiada klawiaturę Magic Keyboard, Wi-Fi 6 oraz Thunderbolt 4. Bateria wystarczy na 12 godzin pracy. Identyczna konfiguracja u Apple kosztuje 6449 zł.

Link do oferty

Apple iPhone 12 64 GB

iPhone 12 64 GB

Cena: 3099 zł; 3599 zł

Cena z kodem: apple-promo

X-Kom przecenił również zeszłorocznego iPhone'a 12 w wersji 64 GB w kolorze zielonym. Smartfon z 2020 roku wyposażono w procesor Apple A14 Bionic zintegrowany z modemem 5G. Urządzenie posiada ekran Super Retina XDR wykonany w technologii OLED o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 2532 x 1170 pikseli. iPhone 12 posiada dwa 12 MP aparaty - główny oraz ultraszerokokątny. Do odblokowywania służy Face ID połączone z 12 MP kamerką do selfie. Smartfon wyposażono w obudowę wykonaną z aluminium i wzmocnionego szkła Ceramic Shield. iPhone 12 jest w pełni wodoszczelny i posiada certyfikat IP68.

Link do oferty

Apple Watch Series 7 45 mm

Apple Watch Series 7 45 mm

Cena: 1849 zł; 2049 zł

Cena z kodem: apple-promo

Taniej kupimy również najnowszy model Apple Watch. Na promocję trafiła wersja Series 7 z 45 mm kopertą oraz w kolorze Blue Aluminium z paskiem sportowym Abyss Blue.

Zegarek wyposażono w zmodyfikowaną kopertę z większym ekranem OLED LTPO Retina o mniejszej grubości. Smartwatch posiada łączność Wi-Fi (dwuzakresową), Bluetooth, NFC oraz 4G LTE. Na pokładzie znajdziemy również wbudowany moduł GPS, EKG, wysokościomierz, akcelerometr, pulsometr oraz pulsoksymetr.

Apple Watch Series 7 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego watchOS 8 z dostępem do App Store. Na pliki użytkownika przeznaczono 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Zegarek posiada procesor Apple S7 wspierany przez 1 GB pamięci operacyjnej. Całość jest w pełni wodoszczelna, co potwierdzono certyfikatem IPX6.

Link do oferty

iPhone 13 128 GB

iPhone 13 PRODUCT(RED)

Cena: 3749 zł; 4199 zł

Cena z kodem: apple-promo

X-Kom przecenił również iPhone'a 13 w wersji 128 GB w kolorze PRODUCT(RED). Za urządzenie zapłacimy 3749 zł. Smartfon posiada ekran Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala. Urządzenie zasilane jest procesorem Apple A15 Bionic wspieranym przez 4-rdzeniowym GPU oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Z tyłu znajdziemy dwa 12 MP aparaty z nagrywaniem w 4K oraz trybem firmowym. Obudowa jest w pełni wodoszczelna i posiada certyfikat IP68. Całość pokryto powłoką Ceramic Shield, która zabezpiecza urządzenia przed zarysowaniami i pęknięciami.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 24.02.2022

Akumulator Apple MagSafe

Akumulator Apple MagSafe

Cena: 388 zł; 499 zł

Amazon przecenił również powerbank firmy Apple dedykowany do smartfonów z technologią MagSafe. Magnetyczny powerbank współpracuje z modelami iPhone 12 oraz nowszymi. Rozwiązanie pozwala na szybkie bezprzewodowe ładowanie iPhone'a. Modele 12 mini i 13 mini naładujemy o dodatkowe 70%, 12/12 Pro, 13/13 Pro o dodatkowe 60%, a 12 Pro Max/13 Pro Max o dodatkowe 40%. Sam powerbank ładuje urządzenia z wykorzystaniem ładowania bezprzewodowego. Powerbank naładujemy z wykorzystaniem złącza Lightning. Pojemność nominalna akumulatora to zaledwie 1460 mAh.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 22.02.2022

Apple Watch Series 7 45 mm Cellular

Apple Watch Series 7 45 mm Cellular

Cena: 2157 zł; 2599 zł

Na niemieckim Amazonie taniej kupimy najnowszy model Apple Watch. Na promocję trafiła wersja Series 7 z 45 mm kopertą oraz łącznością z siecią komórkową (Cellular) w kolorze PRODUCT(RED).

Zegarek wyposażono w zmodyfikowaną kopertę z większym ekranem OLED LTPO Retina o mniejszej grubości. Smartwatch posiada łączność Wi-Fi (dwuzakresową), Bluetooth, NFC oraz 4G LTE. Na pokładzie znajdziemy również wbudowany moduł GPS, EKG, wysokościomierz, akcelerometr, pulsometr oraz pulsoksymetr.

Apple Watch Series 7 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego watchOS 8 z dostępem do App Store. Na pliki użytkownika przeznaczono 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Zegarek posiada procesor Apple S7 wspierany przez 1 GB pamięci operacyjnej. Całość jest w pełni wodoszczelna, co potwierdzono certyfikatem IPX6.

Link do oferty

Aktualne ceny w sklepach Smartwatch Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45 mm Granatowy 2 599 zł

AKTUALIZACJA 21.02.2022

iPhone 12 mini 64 GB

iPhone 12 mini

Cena: 2749 zł; 3199 zł

Cena z kodem: apple-promo

W X-Kom taniej kupimy 64 GB iPhone'a 12 mini w kolorze niebieskim. Smartfon z 2020 roku wyposażono w 5,4-calowy ekran OLED Super Retina XDR. Tym samym iPhone 12 mini to jeden z najmniejszych nowoczesnych smartfonów na rynku. Telefon zachwyca panelem o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli o wysokiej jasności maksymalnej.

Za wydajność odpowiada procesor Apple A14 Bionic z modemem 5G, 4 GB pamięci operacyjnej oraz 4-rdzeniowym układem graficznym. Smartfon pracuje pod kontrolą iOS 15.

Urządzenie wyposażono w dwa 12 MP aparaty - główny oraz ultraszerokokątny z wsparciem dla trybu nocnego oraz nagrywania w 4K. Z przodu również znajdziemy 12 MP aparat połączony z systemem Face ID.

iPhone 12 mini posiada obudowę wykonaną z aluminium oraz dwóch tafli szkła Ceramic Shield. Telefon posiada złącze Lightning oraz złącze magnetyczne MagSafe. Smartfon jest w pełni wodoszczelny, co potwierdzono certyfikatem IP68. Nie zabrakło również Dual-SIM.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 10.02.2022

AirPods 3

Apple AirPods 3

Cena: 843 zł; 949 zł

Na polskim Amazonie w dobrej cenie kupimy kupimy najnowsze słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji. Model ten wyposażono w przeprojektowaną konstrukcję, która wspiera dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy. AirPodsy oferują adaptacyjną korekcję dźwięku, która automatycznie dostraja brzmienie. Każda słuchawka posiada czujnik wykrywający obecność w uchu oraz powierzchnie dotykowe do sterownia.

Słuchawki są odporne na wodę i pot. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 6 godzin. Etui ładujące z MagSafe zapewnia dodatkowe 24 godziny pracy. Ładowanie odbywa się bezprzewodowo lub z wykorzystaniem portu Lightning. Niestety słuchawki nie posiadają ANC.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 09.02.2022

Apple Watch SE 40 mm

Apple Watch SE 40 mm

Cena: 1229 zł; 1339 zł

Cena z kodem: apple-promo

W X-Kom o 100 zł taniej kupimy zegarek Apple Watch SE 40 mm w dwóch wersjach kolorystycznych. W obu przypadkach mowa o modelu z aluminiową kopertą i paskiem sportowym. Zegarek z kopertą 40 mm posiada ekran OLED LTPO Retina o rozdzielczości 324 x 394 pikseli. Niestety nie jest to panel Always-on. Tańszy Apple Watch posiada procesor Apple S5 oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Zegarek wyposażono w Bluetooth, Wi-Fi oraz NFC do płatności zbliżeniowych. Całość pracuje pod kontrolą watchOS 8.

Apple Watch SE 40 mm posiada wbudowany moduł GPS, wysokościomierz, pulsometr oraz żyroskop i kompas.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 08.02.2022

iPhone 13 128 GB

iPhone 13 128 GB

Cena: 3769 zł; 4199 zł

Na niemieckim Amazonie za niecałe 3899 zł kupimy iPhone'a 13 w wersji 128 GB w kolorze Midnight (czarnym). Smartfon posiada ekran Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala. Urządzenie zasilane jest procesorem Apple A15 Bionic wspieranym przez 4-rdzeniowym GPU oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Z tyłu znajdziemy dwa 12 MP aparaty z nagrywaniem w 4K oraz trybem firmowym. Obudowa jest w pełni wodoszczelna i posiada certyfikat IP68. Całość pokryto powłoką Ceramic Shield, która zabezpiecza urządzenia przed zarysowaniami i pęknięciami.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 07.02.2022

Apple Watch Series 7 41 mm

Apple Watch Series 7 41 mm

Cena: 1699 zł; 1799 zł

W lantre.pl w najlepszej cenie na rynku kupimy najnowszy zegarek Apple Watch Series 7 z kopertą w rozmiarze 41 mm w kolorze zielonym. Mowa o modelu z aluminiową kopertą z paskiem sportowym. Apple Watch Series 7 posiada większy ekran oraz cieńszą obudowę. Zegarek wyposażono w grubsze szkło przednie oraz bardziej wytrzymałą konstrukcję odporną na pył i wodę. Za wydajność odpowiada procesor Apple S7 wspierany przez 1 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Najnowsze wydanie Apple Watch posiada także szybszy system ładowania.

Link do oferty

AirPods 3

Apple AirPods 3

Cena: 763 zł; 949 zł

Na włoskim Amazonie w najlepszej cenie na rynku kupimy kupimy najnowsze słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji. Model ten wyposażono w przeprojektowaną konstrukcję, która wspiera dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy. AirPodsy oferują adaptacyjną korekcję dźwięku, która automatycznie dostraja brzmienie. Każda słuchawka posiada czujnik wykrywający obecność w uchu oraz powierzchnie dotykowe do sterownia.

Słuchawki są odporne na wodę i pot. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 6 godzin. Etui ładujące z MagSafe zapewnia dodatkowe 24 godziny pracy. Ładowanie odbywa się bezprzewodowo lub z wykorzystaniem portu Lightning. Niestety słuchawki nie posiadają ANC.

Link do oferty

MacBook Pro 2021 (Apple M1 Pro)

MacBook Pro 2021

Cena: 9899 zł; 10799 zł

Cena z kodem: TARCZA400

W Lantre taniej kupimy najbardziej podstawową konfigurację 14-calowego MacBooka Pro z 2021 roku w kolorze gwiezdna szarość z klawiaturą w standardzie US (płaski enter i długi shift). Komputer wyposażono w procesor Apple M1 Pro (8-rdzeni CPU; 14-rdzeni GPU), 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB nośnik SSD.

MacBook Pro posiada 14,2-calowy wyświetlacz Mini-LED Liquid Retina XDR z ProMotion i wycięciem o rozdzielczości 3024 x 1964 pikseli o jasności 1000 cd/m2. Laptop posiada głośniki stereo, trzy mikrofony studyjne, kamerę FaceTime Full HD oraz wbudowane Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0.

MacBook Pro posiada nową generację klawiatury Magic Keyboard z Touch ID, ale bez paska dotykowego Touch Bar. Komputer ma na pokładzie trzy porty Thunderbolt 4, HDMI, czytnik kart pamięci SD, MagSafe 3 oraz złącze słuchawkowe Jack.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 02.02.2022

Apple iPhone 12 64 GB

iPhone 12

Cena: 3239 zł; 3599 zł

W hiszpańskim Amazonie za nieco ponad 3200 zł kupimy iPhone'a 12 w wersji 64 GB w kolorze czarnym, zielonym, fioletowym, białym lub niebieskim. Do ceny należy doliczyć koszty dostawy, które wynoszą około 21 zł. Smartfon z 2020 roku wyposażono w procesor Apple A14 Bionic zintegrowany z modemem 5G. Smartfon posiada ekran Super Retina XDR wykonany w technologii OLED o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 2532 x 1170 pikseli. iPhone 12 posiada dwa 12 MP aparaty - główny oraz ultraszerokokątny. Do odblokowywania służy Face ID połączone z 12 MP kamerką do selfie. Smartfon wyposażono w obudowę wykonaną z aluminium i wzmocnionego szkła Ceramic Shield. iPhone 12 jest w pełni wodoszczelny i posiada certyfikat IP68.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 28.01.2022

AKTUALIZACJA 27.01.2022

Ładowarka Apple MagSafe Duo

Ładowarka Apple MagSafe Duo

Cena: 449 zł; 499 zł

W sklepie Sferis nieco taniej kupimy ładowarkę Apple MagSafe Duo. Akcesorium to pozwala na jednoczesne ładowanie magnetyczne iPhone'a 12 lub nowszego oraz zegarków Apple Watch. Do działania ładowarki potrzebny jest kabel z końcówką Lightning oraz ładowarka USB Typu C o mocy co najmniej 18 W. Akcesroium umożliwia również ładowanie słuchawek AirPods z ładowaniem bezprzewodowym.

Ładowarka posiada składaną obudowę, która zmniejsza swoje wymiary i ułatwia przenoszenie. Ładowarka dla zegarków Apple Watch posiada możliwość ustawienia pod kątem, aby ustawić zegarek w trybie nocnym.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 25.01.2022

MacBook Pro 2021 (Apple M1 Pro)

MacBook Pro 2021

Cena: 11899 zł; 13299 zł

Cena z kodem: TARCZA400

W Lantre taniej kupimy jedną z konfiguracji 14-calowego MacBooka Pro z 2021 roku. Komputer wyposażono w procesor Apple M1 Pro (8-rdzeni CPU; 14-rdzeni GPU), 32 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB nośnik SSD. To jedna z najbardziej uniwersalnych i poszukiwanych konfiguracji sprzętowych tego komputera.

MacBook Pro posiada 14,2-calowy wyświetlacz Mini-LED Liquid Retina XDR z ProMotion i wycięciem o rozdzielczości 3024 x 1964 pikseli o jasności 1000 cd/m2. Laptop posiada głośniki stereo, trzy mikrofony studyjne, kamerę FaceTime Full HD oraz wbudowane Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0.

MacBook Pro posiada nową generację klawiatury Magic Keyboard z Touch ID, ale bez paska dotykowego Touch Bar. Komputer ma na pokładzie trzy porty Thunderbolt 4, HDMI, czytnik kart pamięci SD, MagSafe 3 oraz złącze słuchawkowe Jack.

Link do oferty

iPhone 13 mini 128 GB

iPhone 13 mini

Cena: 3300 zł; 3599zł

Na włoskim Amazonie za około 3300 zł kupimy iPhone'a 13 mini w wersji 128 GB w dowolnej konfiguracji kolorystycznej. Smartfon posiada ekran Super Retina XDR o przekątnej 5,4 cala. Urządzenie zasilane jest procesorem Apple A15 Bionic wspieranym przez 4-rdzeniowym GPU oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Z tyłu znajdziemy dwa 12 MP aparaty z nagrywaniem w 4K oraz trybem firmowym. Obudowa jest w pełni wodoszczelna i posiada certyfikat IP68. Całość pokryto powłoką Ceramic Shield, która zabezpiecza urządzenia przed zarysowaniami i pęknięciami.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 17.01.2022

Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro MagSafe

Cena: 944 zł; 999 zł

W Vobisie taniej kupimy słuchawki Apple AirPods Pro. Model ten cechuj się wyższą opłacalnością niż AirPodsy trzeciej generacji. Słuchawki wyposażono w tryb aktywnej redukcji hałasu otoczenia z trybem przezroczystości. Słuchawki dostarczane są z dodatkowymi wkładkami, które pozwalają dopasować je do kształtu uszu. AirPodsy Pro posiadają adaptacyjny equalizer oraz wbudowany procesor Apple H1, który dba o jakość połączenia i łączność z wszystkimi urządzeniami z ekosystemu Apple.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 03.01.2022

iPhone 13 256 GB

iPhone 13

Cena: 4442,44 zł; 4699 zł

Na niemieckim Amazonie za około 4442 zł kupimy iPhone'a 13 w wersji 256 GB w kolorze północ. Smartfon posiada ekran Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala. Urządzenie zasilane jest procesorem Apple A15 Bionic wspieranym przez 4-rdzeniowym GPU oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Z tyłu znajdziemy dwa 12 MP aparaty z nagrywaniem w 4K oraz trybem firmowym. Obudowa jest w pełni wodoszczelna i posiada certyfikat IP68. Całość pokryto powłoką Ceramic Shield, która zabezpiecza urządzenia przed zarysowaniami i pęknięciami.

Link do oferty

iPhone 13 128 GB

iPhone 13

Cena: 3953 zł; 4199 zł

Na niemieckim Amazonie za około 3950 zł kupimy iPhone'a 13 w wersji 128 GB w kolorze północ. Smartfon posiada ekran Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala. Urządzenie zasilane jest procesorem Apple A15 Bionic wspieranym przez 4-rdzeniowym GPU oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Z tyłu znajdziemy dwa 12 MP aparaty z nagrywaniem w 4K oraz trybem firmowym. Obudowa jest w pełni wodoszczelna i posiada certyfikat IP68. Całość pokryto powłoką Ceramic Shield, która zabezpiecza urządzenia przed zarysowaniami i pęknięciami.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 22.12.2021

Kabel Apple USB Typu A do Lightning

Kabel Apple USB Typu A do Lightning

Cena: 72 zł; 99 zł

Taniej kupimy również oryginalny kabel Apple USB Typu A do Lightning. Model ten dostarczany był razem ze starszymi smartfonami Apple. Akcesorium pozwala podłączać sprzęt mobilny Apple do powerbanków oraz starszych komputerów bez portu USB Typu C. Przyda się również w samochodzie. Przewód posiada pełną zgodność ze sprzętem Apple potwierdzoną certyfikatem MFI (Made for iPhone). Długość przewodu to 1 m.

Link do oferty

ATKUALIZACJA 17.12.2021

Apple Watch Series 7 41 mm

Apple Watch Series 7 41 mm

Cena: 1799 zł; 1999 zł

O 200 zł taniej kupimy najnowszy zegarek Apple Watch Series 7 z kopertą w rozmiarze 41 mm w kolorze zielonym. Mowa o modelu z aluminiową kopertą z paskiem sportowym. Zegarek kupimy w dowolnym salonie iSpot. Apple Watch Series 7 posiada większy ekran oraz cieńszą obudowę. Zegarek wyposażono w grubsze szkło przednie oraz bardziej wytrzymałą konstrukcję odporną na pył i wodę. Za wydajność odpowiada procesor Apple S7 wspierany przez 1 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Najnowsze wydanie Apple Watch posiada także szybszy system ładowania.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 7.12.2021

Beats Studio Buds

Beats Studio Buds

Cena: 459 zł; 579 zł

Sklep RTV Euro AGD zdecydował się przecenić słuchawki Beats Studio Buds. Model w kolorze czarnym kupimy o 120 zł. Studio Buds to słuchawki True Wireless z wbudowanym systemem aktywnej redukcji hałasu zaprojektowane do współpracy z urządzeniami firmy Apple. Na pokładzie znajdziemy procesor Apple H1 dbający o idealną integrację z ekosystemem Apple. Obudowa jest wodoszczelna i posiada certyfikat IPX4. Bateria pozwala na 8 godzin pracy bez konieczności ładowania. Na pokładzie system szybkiego ładowania Fast Fuel. W zestawie znajdziemy kilka wkładek dousznych. Słuchawki działają również ze smartfonami z Androidem - dostępna jest dedykowana aplikacja Beats w Sklepie Play.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 3.12.2021

Mac mini (Apple M1)

Mac mini

Cena: 3149 zł; 3699 zł

W sklepie Lantre.pl o 500 zł taniej kupimy podstawową konfigurację komputera Mac mini. Mowa o modelu z 2020 roku wyposażonym w procesor Apple M1 z 8-rdzeniami CPU oraz 8-rdzeniami GPU. Na pokładzie również 8 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD. Komputer typu Mini PC posiada łączność Wi-Fi oraz Bluetooth. Producent nie zapomniał o porcie Ethernet, dwóch złączach USB Typu C z Thunderbolt 4, pełnowymiarowym gnieździe HDMI oraz dwóch klasycznych portach USB 3.2 Gen 1. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego macOS Big Sur z darmową aktualizacją do macOS Monterey.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 2.12.2021

Apple Watch Series 6 40 mm PRODUCT(RED)

Apple Watch Series 6 40 mm PRODUCT(RED)

Cena: 1399 zł; 1549 zł

Na Allegro o 150 zł taniej kupimy zeszłoroczny zegarek Apple Watch Series 6 w wersji PRODUCT(RED) z 40 nm kopertą oraz łącznością Wi-Fi/Bluetotoh. Sklep konsole.pl sprzedaje taką konfigurację za 1399 zł. Zegarek posiada ekran Always-on-Display, GPS, EKG, Pulsoksymetr oraz wydajny procesor Apple S6. Całość pracuje pod kontrolą watchOS 7 z darmową aktualizacją do watchOS 8. Na pliki zarezerwowano 32 GB pamięci masowej. Smartwatch posiada tryb głośnomówiący oraz wodoszczelną obudowę (do 50 m).

Link do oferty

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Apple AirPods 3

Apple AirPods 3

Cena: 849 zł; 949 zł

Cena z kodem: ME19-210222

W MediaExpert nieco taniej kupimy najnowsze słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji. Cena została obniżona o 51 zł do 898 zł. Słuchawki wyposażono w nową konstrukcję oraz ulepszone podzespoły. Design został zbliżony do tego znanego z Apple AirPods Pro.

AirPodsy 3 posiadają wodoszczelną obudowę, obsługują dźwięk przestrzenny, śledzenie ruchów głowy oraz oferują dostęp do equalizera. Czas pracy na baterii wynosi do 6 godzin. Niestety w obliczu promocji na AirPodsy Pro nowe AirPodsy 3 nawet na promocji nie są najbardziej opłacalnym wyborem.

Link do oferty

Najlepsze ceny na wybrany sprzęt Apple znajdziesz w ramkach poniżej.