Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch [20.01.2022]

Apple niechętnie przecenia swoje produkty, ale czasami da się upolować okazyjne oferty. Jaki sprzęt Apple aktualnie kupimy taniej? Które modele warto kupić właśnie teraz? Na jakie obniżki możemy liczyć? Jaki sprzęt Apple warto wybrać na nadchodzące święta?

Apple to firma, która słynie z konserwatywnej polityki cenowej. Gigant z Cupertino nie przecenia swoich produktów i nie pozwala sprzedawcom na duże odchyłki od sugerowanych cen detalicznych. Dodatkowo większość produktów Apple nie łapie się na promocje danych sklepów z elektroniką.

iPhone 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Nie zmienia to jednak faktu, że zakup urządzeń Apple poniżej ceny rynkowej jest możliwy. Zadania jest co prawda nieco utrudnione, ale warto być cierpliwym. Czasami da się oszczędzić nawet ponad 1000 zł!

Zobacz również:

W niniejszym materiale zbieramy aktualne promocje na sprzęt Apple.

Każdy kolejny wpis oznaczony jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą aktualizacji. Regularnie sprawdzamy równie ważność ofert oraz ich ceny.

Jakimi produktami na Apple z wyprzedaży warto się aktualnie zainteresować?

AKTUALIZACJA 18.01.2022

MacBook Air 2020 (Apple M1)

MacBook Air 2020

Cena: 5299 zł; 5699 zł

Cena z kodem: R3DTO18012001L

Na promocji w RTV Euro AGD znajdziemy rozbudowaną konfigurację MacBooka Air z 2020 roku. Po zastosowaniu kodu cena w koszyku spadnie o 400 zł Mowa o modelu z procesorem Apple M1 (8 rdzeni CPU, 7 rdzeni GPU) z 16 GB zunifikowanej pamięci masowej i 256 GB nośnikiem SSD w kolorze gwiezdnej szarości. Laptop posiada klawiaturę Magic Keyboard, Wi-Fi 6 oraz Thunderbolt 4. Bateria wystarczy na 12 godzin pracy.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 17.01.2022

Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro MagSafe

Cena: 935 zł; 999 zł

W Vobisie taniej kupimy słuchawki Apple AirPods Pro. Model ten cechuj się wyższą opłacalnością niż AirPodsy trzeciej generacji. Słuchawki wyposażono w tryb aktywnej redukcji hałasu otoczenia z trybem przezroczystości. Słuchawki dostarczane są z dodatkowymi wkładkami, które pozwalają dopasować je do kształtu uszu. AirPodsy Pro posiadają adaptacyjny equalizer oraz wbudowany procesor Apple H1, który dba o jakość połączenia i łączność z wszystkimi urządzeniami z ekosystemu Apple.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 14.01.2022

Beats Solo3 Wireless

Beats Solo 3 Wireless

Cena: 499 zł; 799 zł

W iSpot za niespełna 500 zł kupimy słuchawki nauszne Beats Solo3 Wireless. Model ten jest obecny na rynku od kilku lat i został już zastąpiony przez znacznie droższe Beats Solo Pro. Słuchawki posiadają wydajny akumulator pozwalający na do 40 godzin pracy oraz system szybkiego ładowania Fast Fuel. Niestety ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu microUSB.

Beats Solo3 Wireless posiadają układ Apple W1, który zapewnia pełną kompatybilność z ekosystemem Apple oraz umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy urządzeniami. Słuchawki wyposażono w wygodny pałąk, miękkie nauszniki oraz składaną konstrukcję. W zestawie otrzymamy etui podróżne. Model ten nie obsługuje łączności przewodowej - brakuje złącza Jack.

Link do oferty

Beats Studio 3 Wireless

Beats Studio3

Cena: 1218,69 zł; 1499 zł

Cena z kodem: RVAT18012401

Taniej kupimy również wysokiej klasy słuchawki Beats Studio 3 Wireless z ANC. Model wyposażono w zaawansowany tryb redukcji hałasu z otoczenia z funkcją Pure ANC. Na pokładzie znajdziemy również kalibrację dźwięku. Słuchawki pozwalają na nawet 40 godzin pracy bez trybu ANC oraz 22 godziny pracy z ANC. Producent wyposażył słuchawki w szybkie ładowanie Fast Fuel. Niestety ładowanie odbywa się poprzez port microUSB.

Beats Studio 3 Wireless posiadają układ Apple W1, który zapewnia pełną kompatybilność z ekosystemem Apple oraz umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy urządzeniami. Słuchawki wyposażono w wygodny pałąk, miękkie nauszniki oraz składaną konstrukcję. W zestawie otrzymamy etui podróżne. Beats Studio 3 Wireless posiadają złącze słuchawkowe Jack i pozwala na łączność przewodową z wykorzystaniem przewodu RemoteTalk dołączonego do zestawu.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 13.01.2022

AKTUALIZACJA 12.01.2022

Apple Watch Series 7 41 mm

Apple Watch Series 7 41 mm

Cena: 1799 zł; 1999 zł

Cena z kodem: APPLE1901

O 200 zł taniej kupimy najnowszy zegarek Apple Watch Series 7 z kopertą w rozmiarze 41 mm w kolorze zielonym. Mowa o modelu z aluminiową kopertą z paskiem sportowym. Zegarek kupimy w dowolnym salonie RTV Euro AGD z wykorzystaniem dodatkowego kodu rabatowego. Apple Watch Series 7 posiada większy ekran oraz cieńszą obudowę. Zegarek wyposażono w grubsze szkło przednie oraz bardziej wytrzymałą konstrukcję odporną na pył i wodę. Za wydajność odpowiada procesor Apple S7 wspierany przez 1 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Najnowsze wydanie Apple Watch posiada także szybszy system ładowania.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Apple AirPods 3

Apple AirPods 3

Cena: 870 zł; 949 zł

Na polskim Amazonię taniej kupimy najnowsze słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji. Cena została obniżona do 870 zł. Słuchawki wyposażono w nową konstrukcję oraz ulepszone podzespoły. Design został zbliżony do tego znanego z Apple AirPods Pro.

AirPodsy 3 posiadają wodoszczelną obudowę, obsługują dźwięk przestrzenny, śledzenie ruchów głowy oraz oferują dostęp do equalizera. Czas pracy na baterii wynosi do 6 godzin. Niestety w obliczu promocji na AirPodsy Pro nowe AirPodsy 3 nawet na promocji nie są najbardziej opłacalnym wyborem.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 07.01.2022

iPhone 12 128 GB

iPhone 12 128 GB

Cena: 3656 zł; 3849 zł

Sklep iMad przecenił nieco iPhone'a 12 w wersji 128 GB w kolorze białym. Urządzenie kupimy o niespełna 200 zł poniżej ceny rynkowej. iPhone 12 posiada 6,1 calowy ekran Super Retina XDR, procesor Apple A14 Bionic z 4 GB pamięci operacyjnej oraz wbudowany modem sieci komórkowej 5G. Smartfon wyposażono w dwa 12 MP aparaty na pleckach z wsparciem dla trybu nocnego. Obudowę wykonano ze wzmocnionego szkła Ceramic Shield, a całość jest kompatybilna z akcesoriami MagSafe.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 03.01.2022

iPhone 13 256 GB

iPhone 13

Cena: 4442,44 zł; 4699 zł

Na niemieckim Amazonie za około 4442 zł kupimy iPhone'a 13 w wersji 256 GB w kolorze północ. Smartfon posiada ekran Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala. Urządzenie zasilane jest procesorem Apple A15 Bionic wspieranym przez 4-rdzeniowym GPU oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Z tyłu znajdziemy dwa 12 MP aparaty z nagrywaniem w 4K oraz trybem firmowym. Obudowa jest w pełni wodoszczelna i posiada certyfikat IP68. Całość pokryto powłoką Ceramic Shield, która zabezpiecza urządzenia przed zarysowaniami i pęknięciami.

Link do oferty

Aktualne ceny w sklepach Smartfon Apple iPhone 13 256 GB Czerwony 4 699 zł

iPhone 13 128 GB

iPhone 13

Cena: 3953 zł; 4199 zł

Na niemieckim Amazonie za około 3950 zł kupimy iPhone'a 13 w wersji 128 GB w kolorze północ. Smartfon posiada ekran Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala. Urządzenie zasilane jest procesorem Apple A15 Bionic wspieranym przez 4-rdzeniowym GPU oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Z tyłu znajdziemy dwa 12 MP aparaty z nagrywaniem w 4K oraz trybem firmowym. Obudowa jest w pełni wodoszczelna i posiada certyfikat IP68. Całość pokryto powłoką Ceramic Shield, która zabezpiecza urządzenia przed zarysowaniami i pęknięciami.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 22.12.2021

Kabel Apple USB Typu A do Lightning

Kabel Apple USB Typu A do Lightning

Cena: 58,96 zł; 99 zł

Taniej kupimy również oryginalny kabel Apple USB Typu A do Lightning. Model ten dostarczany był razem ze starszymi smartfonami Apple. Akcesorium pozwala podłączać sprzęt mobilny Apple do powerbanków oraz starszych komputerów bez portu USB Typu C. Przyda się również w samochodzie. Przewód posiada pełną zgodność ze sprzętem Apple potwierdzoną certyfikatem MFI (Made for iPhone). Długość przewodu to 1 m.

Link do oferty

ATKUALIZACJA 17.12.2021

Apple Watch Series 7 41 mm

Apple Watch Series 7 41 mm

Cena: 1799 zł; 1999 zł

O 200 zł taniej kupimy najnowszy zegarek Apple Watch Series 7 z kopertą w rozmiarze 41 mm w kolorze zielonym. Mowa o modelu z aluminiową kopertą z paskiem sportowym. Zegarek kupimy w dowolnym salonie iSpot. Apple Watch Series 7 posiada większy ekran oraz cieńszą obudowę. Zegarek wyposażono w grubsze szkło przednie oraz bardziej wytrzymałą konstrukcję odporną na pył i wodę. Za wydajność odpowiada procesor Apple S7 wspierany przez 1 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Najnowsze wydanie Apple Watch posiada także szybszy system ładowania.

Link do oferty

AKTUALZIACJA 16.12.2021

Stacja dokująca Apple Lightning

Stacja dokująca Apple Lightning

Cena: 179 zł; 189 zł

W MediaMarkt nieco taniej kupimy oryginalna stację dokującą Lighting do smartfonów z rodziny Apple iPhone. Akcesorium wykonano z aluminium w kolorze czarnym. Urządzenie pozwala na ładowanie smartfona oraz synchronizację danych z komputerem. Dodatkowo otrzymujemy wyjście AUX 3,5 mm, które pozwala podłączyć iPhone'a do ulubionego zestawu audio.

W stacji dokującej iPhone pozostaje w pozycji pionowej i można z niego swobodnie korzystać. Akcesorium kompatybilne jest z każdym modelem posiadającym złącze Lightning (iPhone 5 oraz nowsze). W zestawie nie znajdziemy kabla Lightning do USB. Możemy wykorzystać przewód dołączony do zestawu z telefonem.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 9.12.2021

iMac 24 Retina 4,5K

Niebieski iMac 24

Cena: 6599 zł; 6799 zł

W X-Kom nieco taniej kupimy iMac'a 24 w kolorze niebieskim. Mowa o bazowej konfiguracji bez Touch ID i złącza Ethernet. Model z procesorem Apple M1 (8-rdzeni CPU, 7-rdzeni GPU), 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej wyceniono na 6389 zł. Komputer wyposażono w 24-calowy wyświetlacz Retina 4,5K, dwa złącza Thunderbolt 4 oraz dwa złącza USB Typu C 3.2 Gen 2.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 7.12.2021

Beats Studio Buds

Beats Studio Buds

Cena: 539 zł; 579 zł

Sklep RTV Euro AGD zdecydował się przecenić słuchawki Beats Studio Buds. Model w kolorze czarnym kupimy o 40 zł. Studio Buds to słuchawki True Wireless z wbudowanym systemem aktywnej redukcji hałasu zaprojektowane do współpracy z urządzeniami firmy Apple. Na pokładzie znajdziemy procesor Apple H1 dbający o idealną integrację z ekosystemem Apple. Obudowa jest wodoszczelna i posiada certyfikat IPX4. Bateria pozwala na 8 godzin pracy bez konieczności ładowania. Na pokładzie system szybkiego ładowania Fast Fuel. W zestawie znajdziemy kilka wkładek dousznych. Słuchawki działają również ze smartfonami z Androidem - dostępna jest dedykowana aplikacja Beats w Sklepie Play.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 3.12.2021

Mac mini (Apple M1)

Mac mini

Cena: 3249 zł; 3699 zł

W sklepie Lantre.pl o 500 zł taniej kupimy podstawową konfigurację komputera Mac mini. Mowa o modelu z 2020 roku wyposażonym w procesor Apple M1 z 8-rdzeniami CPU oraz 8-rdzeniami GPU. Na pokładzie również 8 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD. Komputer typu Mini PC posiada łączność Wi-Fi oraz Bluetooth. Producent nie zapomniał o porcie Ethernet, dwóch złączach USB Typu C z Thunderbolt 4, pełnowymiarowym gnieździe HDMI oraz dwóch klasycznych portach USB 3.2 Gen 1. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego macOS Big Sur z darmową aktualizacją do macOS Monterey.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 2.12.2021

Apple Watch Series 6 40 mm PRODUCT(RED)

Apple Watch Series 6 40 mm PRODUCT(RED)

Cena: 1399 zł; 1549 zł

Na Allegro o 150 zł taniej kupimy zeszłoroczny zegarek Apple Watch Series 6 w wersji PRODUCT(RED) z 40 nm kopertą oraz łącznością Wi-Fi/Bluetotoh. Sklep konsole.pl sprzedaje taką konfigurację za 1399 zł. Zegarek posiada ekran Always-on-Display, GPS, EKG, Pulsoksymetr oraz wydajny procesor Apple S6. Całość pracuje pod kontrolą watchOS 7 z darmową aktualizacją do watchOS 8. Na pliki zarezerwowano 32 GB pamięci masowej. Smartwatch posiada tryb głośnomówiący oraz wodoszczelną obudowę (do 50 m).

Link do oferty

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Apple AirPods 3

Apple AirPods 3

Cena: 898 zł; 949 zł

W MediaExpert nieco taniej kupimy najnowsze słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji. Cena została obniżona o 51 zł do 898 zł. Słuchawki wyposażono w nową konstrukcję oraz ulepszone podzespoły. Design został zbliżony do tego znanego z Apple AirPods Pro.

AirPodsy 3 posiadają wodoszczelną obudowę, obsługują dźwięk przestrzenny, śledzenie ruchów głowy oraz oferują dostęp do equalizera. Czas pracy na baterii wynosi do 6 godzin. Niestety w obliczu promocji na AirPodsy Pro nowe AirPodsy 3 nawet na promocji nie są najbardziej opłacalnym wyborem.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Kolejne sklepy z autoryzacją Apple zdecydowały się na przeceny wybranego sprzętu z logo nadgryzionego jabłka.

MacBook Air 2020 (Apple M1)

MacBook Air 2020

Cena: 4499 zł; 5199 zł

Na promocji znajdziemy również bazowego MacBooka Air z 2020 roku. Mowa o modelu z procesorem Apple M1 (8 rdzeni CPU, 7 rdzeni GPU). Komputer ten jest aktualnie jednym z najbardziej opłacalnych notebooków.

Za 4499 zł kupimy komputer w kolorze srebrnym. Laptop posiada klawiaturę Magic Keyboard, Wi-Fi 6 oraz Thunderbolt 4. Bateria wystarczy na 12 godzin pracy.

Link do oferty

Najlepsze ceny na wybrany sprzęt Apple znajdziesz w ramkach poniżej.