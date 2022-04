Najlepsze promocje na sprzęt Samsunga - Galaxy S22, Galaxy S21 FE, Z Flip 3 [04.04.2022]

Przedstawiamy najlepsze promocje i inne okazje cenowe na urządzenia Galaxy, jakie udało nam się znaleźć w popularnych sklepach z elektroniką oraz u największych operatorów komórkowych w Polsce.

Spis treści

Źródło: Samsung

Tydzień monitorów Samsung w Neonet!

Przedstawiciele sieci sklepów internetowych Neonet zorganizowali kampanię o nazwie: Tydzień monitorów Samsung. Podpowiadamy, które produkty szczególnie zwróciły naszą uwagę.

Jak skorzystać z kodu?

Dodaj do koszyka produkt objęty kodem rabatowym limitowanym. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i ciesz się tańszym zakupem! Kody rabatowy SAMSUNG obowiązują od dnia 21.03.2022 od godz. 00:01 do 27.03.2022 do godz. 23:59 lub do wyczerpania liczby dostępnych sztuk produktów i nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB

Przekątna wyświetlacza 6,5 "

6,5 " Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 pikseli

2400 x 1080 pikseli Rodzaj wyświetlacza AMOLED

AMOLED Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz

120 Hz Wyświetlacz Super AMOLED 2X

Super AMOLED 2X Aparat tylny 12 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix

12 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix System operacyjny Android 10

Android 10 Procesor Qualcomm Snapdragon 865 8-rdzeniowy

Qualcomm Snapdragon 865 8-rdzeniowy Pamięć RAM 6 GB

6 GB Pamięć wbudowana 128 GB

128 GB Czytnik kart pamięci microSD tak do 1 TB

tak do 1 TB Pojemność baterii 4500 mAh

4500 mAh Menu w języku polskim tak

tak Złącza USB typ C

USB typ C Funkcje aparatu autofocus, ledowa lampa błyskowa, nagrywanie filmów Ultra HD 4K, zbliżenie cyfrowe x 30, zbliżenie optyczne x 3

autofocus, ledowa lampa błyskowa, nagrywanie filmów Ultra HD 4K, zbliżenie cyfrowe x 30, zbliżenie optyczne x 3 Rozdzielczość nagrywania wideo 4K

Cena: 2 799 zł 2 499 zł

Zobacz również:

Monitor SAMSUNG 27" LS27R350FHUXEN

SAMSUNG LS27R350FHUXEN to funkcjonalny monitor przeznaczony do domowego użytku, który sprawdza się nie tylko do pracy czy przeglądania internetu, ale także w przypadku grania lub oglądania filmów w rozdzielczości Full HD, co zapewni odświeżanie na poziomie 75 Hz. Matryca IPS idealnie odwzorowuje kolory oraz zapewnia szerokie kąty widzenia. Monitor potrafi automatycznie regulować jasność ekranu i posiada funkcje Eye Saver oraz Flicker Free, które dbają o oczy użytkownika. To dobry wybór w przypadku, gdy z monitora będzie korzystać cała rodzina lub gdy ma on być po prostu uniwersalny.

Rodzaj monitora: Monitory do domu

Przekątna ekranu [cale]: 27''

Proporcje ekranu: 16:9

Rozdzielczość [px]: 1920 x 1080 px (Full HD)

Rodzaj matrycy: IPS

Czas reakcji [ms]: 5 ms

Odświeżanie [Hz]: 75 Hz

Zakrzywiony ekran: Nie

Jasność [cd/m2]: 250 cd/m2

Kąt widzenia w pionie [stopnie]: 178°

Kąt widzenia w poziomie [stopnie]: 178°

Ilość wyświetlanych kolorów [mln]: 16,7 mln

Cena: 699 zł

Więcej na temat promocji oraz wybrane najlepsze modele można znaleźć w naszym dedykowanym artykule.

Świetna promocja w T-Mobile! Galaxy Z Flip 3 teraz nawet o 1200 zł taniej!

Jeden z najnowszych składanych smartfonów Samsunga - Galaxy Z Flip 3 5G - od teraz dostępny jest w T-Mobile w wyjątkowej cenie 3899 zł. Dodatkowo dla klientów, którzy zdecydują się nabyć ten sprzęt w taryfie L Nielimitowana, składany smartfon trafi do nich w jeszcze niższej cenie – 3599 zł. A to wszystko w wygodnych ratach 0%.

W tej opcji taryfowej, dostępnej za 85 zł miesięcznie, czeka nielimitowany internet (bez ograniczeń prędkości czy danych), a także nielimitowane rozmowy, SMS i MMS oraz roczny, bezpłatny dostęp do pakietu Rozrywka Uwolniona (czyli do serwisów rozrywkowych takich jak HBO Go, Tidal czy Pakiety Polsat Box Go).

Specjalna oferta promocyjna na zakup Samsung Galaxy Z Flip 3 5G potrwa do 28 marca. Szczegóły promocji znaleźć można na stronie operatora.

Plus rozdaje smartfony Samsunga za 1 zł! Warunkiem ukraińskie obywatelstwo

Plus cały czas wspiera obywateli Ukrainy. Teraz, oprócz darmowych starterów Plusa i Plusha Na Kartę z aktywowanym bezpłatnym pakietem 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone, uchodźcy mogą również kupić telefony dostępne w ramach symbolicznej opłaty. Aby nabyć telefon za 1 zł wystarczy udać się do punktu sprzedaży oraz okazać dokument tożsamości potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

W ofercie dostępne są wybrane modele m.in. Motoroli, Samsunga, Xiaomi czy LG. Wszystkie telefony dostępne są za gotówkę – bez konieczności podpisywania umowy. Jedna osoba może kupić jedno urządzenie. W ramach promocji dostępnych jest kilka tysięcy telefonów. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

Lista dostępnych modeli smartfonów:

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Xcover 4s

Samsung Xcover 3

Fot. Plus

Galaxy S22

Właśnie ruszyła przedsprzedaż Galaxy S22, a smartfon jest dostępny do zakupu zarówno u operatorów komórkowych oraz w najpopularniejszych sklepach z elektroniką. Przedsprzedaż trwa również na oficjalnej stronie Samsunga.

Dodatkowo, każdy kto zamówi Galaxy S22 w przedsprzedaży, otrzyma słuchawki Galaxy Buds Pro za darmo!

Galaxy Watch 4

Trwa promocja na Galaxy Watch 4 dla widzów kanału x-kom.pl! Zegarek Samsung Galaxy Watch 4 Aluminium jest dostępny za 699 zł w wersji 40 mm oraz za 799 zł w wersji 44 mm.

Warunkiem otrzymania rabatu jest użycie kody yt-xkom. Dostępne modele są dostępne pod tym linkiem.

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE i 1000 zł zwrotu gotówki w Plusie

Plus przygotował kolejną odsłonę promocji ze zwrotem gotówki. Klienci, którzy od 28 stycznia br. zdecydują się na zakup smartfona Samsung Galaxy S21 FE 5G w ofercie abonamentowej otrzymają nawet 1000 zł zwrotu gotówki.

Link do oferty

Źródło: Samsung

Kup Galaxy A52s 5G i odbierz Galaxy A03s za 1 zł w Plusie

Plus rozdaje kolejne prezenty. Od 7 lutego br. klienci, którzy zdecydują na ratalny zakup Samsunga Galaxy A52s 5G w ofercie abonamentowej, otrzymają drugi smartfon Samsung Galaxy A03s już za 1 zł.

Link do oferty

Kup Galaxy A52s 5G i odbierz Galaxy A03s za 1 zł w Plusie

Samsung Galaxy S20 FE G780G 6/128GB

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix / 32 Mpix

Pojemność baterii: 4500 mAh

Pamięć: 6 GB / 128 GB

Wyświetlacz: 6,5 ", 2400 x 1080 pikseli, Super AMOLED 2X

System operacyjny: Android 10

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 865

Cena: 1999 zł

Galaxy S20 FE

Samsung C27F390FHRX Curved

Przekątna: 27"

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Matryca: LED, VA

Klasa energetyczna: E

Cena w promocji: 649 zł (normalnie 799 zł)

Samsung C27F390FHRX Curved

Samsung Odyssey C27G55TQWRX Curved HDR

Przekątna: 27"

Rozdzielczość: 2560 x 1440

Matryca: LED, VA

Klasa energetyczna: F

Cena w promocji: 999 zł (normalnie 1299 zł)

Samsung Odyssey C27G55TQWRX Curved HDR

Samsung Portable SSD T7 1TB USB 3.2 Gen. 2 Szary

Pojemność: 1000 GB

Interfejs: USB 3.2 Gen. 2

Prędkość odczytu: 1050 MB/s

Prędkość zapisu: 1000 MB/s

Cena w promocji: 439 zł (normalnie 569 zł)

Lodówka Samsung RB34T672DBN

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 185,3 x 59,5 x 65,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 230 l / 114 l

Roczne zużycie energii 204 kWh = 126,48 zł rocznie

Poziom hałasu 35 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena w promocji: 1 999 zł (normalnie 2 649 zł)

Telewizor Samsung UE55TU7022K DVB-T2/HEVC

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Pozostałe funkcje i parametry HDR, Wi-Fi, USB - multimedia

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 2x HDMI, 1x USB

Cena: 1 999 zł - przejdź do sklepu

Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch