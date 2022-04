Najlepsze promocje na sprzęt Samsunga - Galaxy S22, Galaxy Watch 4, Galaxy Z Flip 3 [14.04.2022]

Przedstawiamy najlepsze promocje i inne okazje cenowe na urządzenia Galaxy, jakie udało nam się znaleźć w popularnych sklepach z elektroniką oraz u największych operatorów komórkowych w Polsce.

Plus rozdaje smartfony Samsunga za 1 zł! Warunkiem ukraińskie obywatelstwo

Plus cały czas wspiera obywateli Ukrainy. Teraz, oprócz darmowych starterów Plusa i Plusha Na Kartę z aktywowanym bezpłatnym pakietem 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone, uchodźcy mogą również kupić telefony dostępne w ramach symbolicznej opłaty. Aby nabyć telefon za 1 zł wystarczy udać się do punktu sprzedaży oraz okazać dokument tożsamości potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

W ofercie dostępne są wybrane modele m.in. Motoroli, Samsunga, Xiaomi czy LG. Wszystkie telefony dostępne są za gotówkę – bez konieczności podpisywania umowy. Jedna osoba może kupić jedno urządzenie. W ramach promocji dostępnych jest kilka tysięcy telefonów. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

Lista dostępnych modeli smartfonów:

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Xcover 4s

Samsung Xcover 3

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE i 1000 zł zwrotu gotówki w Plusie

Plus przygotował kolejną odsłonę promocji ze zwrotem gotówki. Klienci, którzy od 28 stycznia br. zdecydują się na zakup smartfona Samsung Galaxy S21 FE 5G w ofercie abonamentowej otrzymają nawet 1000 zł zwrotu gotówki.

Kup Galaxy A52s 5G i odbierz Galaxy A03s za 1 zł w Plusie

Plus rozdaje kolejne prezenty. Od 7 lutego br. klienci, którzy zdecydują na ratalny zakup Samsunga Galaxy A52s 5G w ofercie abonamentowej, otrzymają drugi smartfon Samsung Galaxy A03s już za 1 zł.

