Najlepsze promocje na sprzęt dla fotografów [19.07.2021]

Zastanawiasz się nad zakupem nowego sprzętu? Zebraliśmy najlepsze promocje na sprzęt dla fotografów. Sprawdź, co opłaca się kupić w tym tygodniu.

Spis treści

Canon PowerShot G7X Mark II

Canon G7 X mark II to kolejna odsłona kompaktowego aparatu z obiektywem o doskonałej jasności f/1.8-2.8 i ponad 4-krotnym zoomem. Wyposażony w dużą matrycę o rozdzielczości 20.1 mln piksela umożliwia wykonanie doskonałych zdjęć w każdych warunkach. Aby w pełni wykorzystać możliwości aparatu możliwe jest fotografowanie w manualnych trybach.

W tej promocji kupimy aparat za 1999 zł, jego normalna cena to 2149 zł. A korzystając z dodatkowej promocji "Canon - wywołaj uśmiech, uchwyć wspomnienia" dostaniemy 180 zł zwrotu.

Regulamin promocji - link.

Gimbal ręczny MOZA AirCross 2

Pozwala on uzyskać płynne i filmowe ujęcia przy użyciu tylko jednej ręki. MOZA AirCross 2 może współpracować z większością aparatów cyfrowych, a baterii wystarczy na czas do 12 godzin pracy. Do zalet warto też zaliczyć ulepszony tryb Incepcji 3.0, dzięki któremu nie trzeba już ręcznie sterować joystickiem podczas fotografowania.

Na promocji w MediaExpert kupimy urządzenie za 998 zł (wcześniej było 1099 zł), a w dziale outlet model jest dostępny nawet w cenie 848 zł.

Teleobiektyw Sony E 70–350 mm f/4.5–6.3 G OSS

Obiektyw typu G umożliwia imponującą jakość zdjęć w całym zakresie zooma - nawet przy krawędziach obrazu, a do tego jest kompaktowy, zmiennoogniskowy oraz posiada wbudowaną optyczną stabilizację obrazu. Cena bez zniżki to 3 749 zł, ze zniżką kupimy ten teleobiektyw za 3 486,39 zł na Amazonie lub za 3 525 na stronie Fotojoker.pl (cashback 225 zł)

Nikon z5

+ obiektyw 24-50 mm

Pełnoklatkowy aparat Nikon Z 5 jest poręczny i niezwykle wydajny — podobnie jak obiektyw NIKKOR Z 24–50 mm, który wchodzi w skład podstawowego zestawu Z 5. Obiektyw NIKKOR Z jest najmniejszym i najlżejszym pełnoklatkowym obiektywem zmiennoogniskowym dostępnym na rynku. Cena promocyjna na Amazonie to 1 199 euro, co w przeliczeniu na obecny kurs złotówki daje 5 460 zł, podczas gdy normalna cena zaczyna się od 6 000 zł. Dostępne są również inne zestawy.