Najlepsze promocje na sprzęt dla fotografów [Aktualizacja 02.10.2021]

Zastanawiasz się nad zakupem nowego sprzętu? Zebraliśmy najlepsze promocje na sprzęt dla fotografów. Sprawdź, co opłaca się kupić w tym tygodniu.

SONY ZV

Aparat SONY ZV-E10LBD to doskonały wybór dla twórców, którzy chcą nadać swojemu wideo artystycznego wyglądu. Dzięki wymiennym obiektywom, dużemu przetwornikowi obrazu APS-C, wbudowanemu mikrofonowi kierunkowemu oraz dodatkowym, specjalnym funkcjom możesz tworzyć profesjonalne wideoblogi.

Cena promocyjna to 3 999 zł (bez zniżki 4 599 zł) - przejdź do sklepu.

Obiektyw SIGMA 28-70MM F2.8

Ten obiektyw "wyznacza na nowo standardy w kategorii standardowych obiektywów zmiennoogniskowych do bezlusterkowców, łącząc doskonałą jakość optyczną ze stałą przysłonę F2.8, zamkniętą w lekkiej i niewielkiej obudowie".

Cena promocyjna to 3 389 zł (bez zniżki 3 689 zł, żeby otrzymać zniżkę przełącz przycisk "złap okazję" na TAK) - przejdź do sklepu.

Obiektyw Sony FE 85mm f/1.8

Obiektyw z mocowaniem Sony Typ E w pełni współpracują z aparatami Sony. Dzięki temu cała elektronika między korpusem aparatu a obiektywem działa kompatybilnie.

Cena promocyjna to 2 099 zł (bez zniżki 2 429 zł) - przejdź do sklepu.

Obiektyw Sony FE 35mm f1.8

Obiektyw z mocowaniem Sony Typ E w pełni współpracują z aparatami Sony. Dzięki temu cała elektronika między korpusem aparatu a obiektywem działa kompatybilnie.

Cena promocyjna to 2 397 zł (bez zniżki 2 969 zł) - przejdź do sklepu.

FujiFilm X-Pro3 Duratect

Wytrzymała, uszczelniona konstrukcja z tytanowymi elementami, zaawansowany hybrydowy wizjer, tryby symulacji filmów światłoczułych, podświetlana od spodu matryca X-Trans CMOS 4 o rozdzielczości 26,1 MP, odchylany, dotykowy ekran LCD o rozdzielczości 1,62 mln pkt, dodatkowy ekran LCD 1,28'' - to wszystko o aparacie FujiFilm X-Pro3 Duratect.

Cena promocyjna to 6 999 zł (bez zniżki 8 199 zł) - przejdź do sklepu.

Pełnoklatkowy aparat Canon EOS RP

Ideę systemu EOS R dobrze opisują trzy główne pojęcia: szybkość, responsywność i najwyższa jakość obrazu. Canon EOS RP jest doskonałym wyborem zarówno dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z pełną klatką, jak i dla pasjonatów, traktujących fotografię jako ważną część swojego życia. Producenci aparatu chwalą rekordowy czas ustawiania ostrości, wynoszącym zaledwie 0,05 s!

Cena promocyjna to 4 099 zł (bez zniżki 4 599 zł) - przejdź do sklepu.

Aparat Canon EOS 6D Mark II body

Aparat Canon EOS 6D Mark II to idealne wejście w świat pełnej klatki. Ma w sobie wszystko czego potrzebuje profesjonalista, ambitny amator lub pasjonat fotografii. Moc pełnoklatkowej matrycy aparatu Canon EOS 6D Mark II da Ci niezapomnianą plastykę obrazu, niesamowite kolory, z których słyną aparaty Canon oraz szeroki zakres czułości ISO. Nowy system automatycznego ustawiania ostrości działa idealnie nawet w słabym świetle.

Cena promocyjna to 5 299 zł (bez zniżki 6 599 zł) - przejdź do sklepu.

Obiektyw SONY FE 50mm F1.8

Jest to mały i lekki obiektyw stałoogniskowy o dużej jasności przeznaczony do pełnoklatkowych korpusów. Odświeżony sześciosoczewkowy układ optyczny z soczewką asferyczną minimalizuje aberrację sferyczną i komę. Starannie zaprojektowany nowy silnik jest zasilany prądem stałym, co zapewnia optymalnie precyzyjne i ciche nastawianie ostrości.

Cena ze zniżką to 757 zł (bez zniżki 897 zł) - przejdź do sklepu.

Aparat SONY Alpha 7 II Body

α7 II to pierwszy na świecie pełnoklatkowy korpus z 5-kierunkowym systemem stabilizacji obrazu. Łączy bardzo wysoką jakość obrazu z małymi wymiarami, wyjątkową swobodą wykonywania zdjęć i pełną stabilizacją.

Cena ze zniżką to 4 299 zł (bez zniżki 4 499 zł) - przejdź do sklepu.

Aparat bezlusterkowy Olympus E-PL10 + obiektyw 14‑42mm Pancake

Bezlusterkowiec posiada wydajną stabilizację pozwalającą nagrywać imponujące filmy 4K (nawet gdy jesteś w ruchu), wiele filtrów artystycznych, dzięki którym pokażesz swoją kreatywność, a także wbudowane Wi-Fi ułatwiające udostępnianie plików.

Cena promocyjna to 2 999 zł - przejdź do sklepu.

