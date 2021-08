Najlepsze promocje na sprzęt dla fotografów [Aktualizacja 15.08.2021]

Zastanawiasz się nad zakupem nowego sprzętu? Zebraliśmy najlepsze promocje na sprzęt dla fotografów. Sprawdź, co opłaca się kupić w tym tygodniu.

Spis treści

Obiektyw SONY FE 50mm F1.8

Jest to mały i lekki obiektyw stałoogniskowy o dużej jasności przeznaczony do pełnoklatkowych korpusów. Odświeżony sześciosoczewkowy układ optyczny z soczewką asferyczną minimalizuje aberrację sferyczną i komę. Starannie zaprojektowany nowy silnik jest zasilany prądem stałym, co zapewnia optymalnie precyzyjne i ciche nastawianie ostrości.

Cena ze zniżką to 629 zł (bez zniżki 897 zł) - przejdź do sklepu.

Zobacz również:

Aparat SONY Alpha 7 II Body

α7 II to pierwszy na świecie pełnoklatkowy korpus z 5-kierunkowym systemem stabilizacji obrazu. Łączy bardzo wysoką jakość obrazu z małymi wymiarami, wyjątkową swobodą wykonywania zdjęć i pełną stabilizacją.

Cena ze zniżką to 3 699 zł (bez zniżki 4 349 zł) - przejdź do sklepu.

Aparat cyfrowy Canon EOS M50 + ob. EF-M 15-45 mm + EF-M 22 mm

Seria aparatów EOS M to doskonała alternatywa dla dużych i ciężkich lustrzanek. Ten bezlusterkowy aparat nagrywa filmy w rozdzielczości 4K, fotografuje z prędkością 10 kl./s i pozwala uwieczniać szczegółowe obrazy w atrakcyjnej kolorystyce. Wraz z obiektywami 15-45 mm i 22 mm dołączonymi do zestawu jest uniwersalnym narzędziem do różnych zastosowań.

Cena promocyjna to 2 799 zł (bez zniżki 3 880 zł) - przejdź do sklepu.

Lampa błyskowa Quadralite Stroboss 36 EVO (Canon)

Pomimo niepozornych rozmiarów lampa błyskowa Quadralite Stroboss 36 EVO oferuje szereg funkcji, które do tej pory zarezerwowane były dla znacznie większych lamp „profesjonalnych”. Ważną cechą Quadralite Stroboss 36 jest obecność nadajnika systemu Navigator X, dzięki czemu może służyć jako sterownik dla innych lamp Quadralite. Głowica błyskowa obraca się w zakresie 270º w płaszczyźnie poziomej oraz 97º w pionowej, co przekłada się na dużą swobodę w odbijaniu światła błyskowego.

Cena promocyjna to 399 zł (bez zniżki 665 zł) - przejdź do sklepu

Lampa błyskowa CANON Speedlite 470EX-Ai

Mocna lampa błyskowa Speedlite z wyjątkową, sterowaną elektrycznie, obrotową głowicą z dyfuzorem zapewnia oświetlenie profesjonalnej jakości w szybki i łatwy sposób.

Cena bez zniżki to 1 999 zł, MediaMarkt w dziale Outlet (stan dobry) oferuje produkt w cenie 1 271 zł - przejdź do sklepu.

Obiektyw CANON EF-S 18 -135 mm f/3.5-5.6 IS USM

Ten kompaktowy i niezwykle wydajny obiektyw umożliwia wykonywanie niezwykłej jakości zdjęć i filmów. Został wyposażony w specjalne tryby stabilizacji obrazu, które gwarantują uzyskanie stabilnych zdjęć i filmów. Technologia Nano USM umożliwia szybkie, płynne i ciche ustawianie ostrości, co szczególnie przydaje się podczas tworzenia filmów.

Zwykła cena to 2 299 zł, a na promocji w dziale outlet w Media Markt kupimy ten obiektyw za 1 784 zł.

Tripod Hama Traveller Pro

Z tego statywu możesz korzystać w połączeniu z różnymi urządzeniami. Możesz zamocować do niego smartfon, aparat fotograficzny (gwint 1/4") oraz kamerę sportową GoPro. Statyw Traveller Hama po złożeniu zajmuje mało miejsca i jest lekki – waży jedynie 610 g. Dzięki temu sprawdzi się jako statyw podróżny. Wysokość statywu można regulować w zakresie od 28,5 aż do 106 cm.

Ceny w innych sklepach zaczynają sie od 150 zł, a na Allegro kupimy go za 79,90 zł.

Promocje w sklepach

W Media Expert trwa promocja na sprzęt foto. Sklep oferuje cashback do 900 zł na wybrane modele aparatów i obiektywów Sony. Wystarczy kupić sprzęt objęty promocją i zarejestrować go na oficjalnej stronie Sony. Promocja dotyczy takiego znanego i lubianego przez fotografów sprzętu jak obiektyw SONY FE 85 mm f/1.8, aparat SONY Alpha A7 III, obiektyw SONY FE 35 mm f/1.4 i inne.

Podobna promocja jest przewidziana też dla miłośników Canona - można otrzymać zwrot nawet do 1100 zł! Żeby to zrobić wystarczy kupić produkt objęty promocją, wyciąć z opakowania kod kreskowy i numer seryjny, a następnie przesłać jego kolorowy skan lub zdjęcie poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zarejestrować zakup na stronie Canona. Dobra wiadomość jest taka, że do tej promocji został włączony zestaw aparat CANON EOS M6 Mark II + Obiektyw EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3 IS STM + EVF, kilka obiektywów RF i inne.

