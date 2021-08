Najlepsze promocje na sprzęt dla fotografów [Aktualizacja 22.08.2021]

Zastanawiasz się nad zakupem nowego sprzętu? Zebraliśmy najlepsze promocje na sprzęt dla fotografów. Sprawdź, co opłaca się kupić w tym tygodniu.

Spis treści

Aparat CANON EOS M50 + obiektyw EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3 IS STM + obiektyw EF 50 mm f/1.8 STM + Adapter EF-EOS M

Seria aparatów EOS M to doskonała alternatywa dla dużych i ciężkich lustrzanek. Ten bezlusterkowy aparat nagrywa filmy w rozdzielczości 4K, fotografuje z prędkością 10 kl./s i pozwala uwieczniać szczegółowe obrazy w atrakcyjnej kolorystyce. Wraz z obiektywami dołączonymi do zestawu jest uniwersalnym narzędziem do różnych zastosowań.

Cena promocyjna to 3 199 zł (bez zniżki 3 625 zł) - przejdź do sklepu.

Nikon D3500 + AF-P DX 18–55 VR + AF-P DX 70–300 VR + karta 16 GB i torba

Aparat umożliwia rejestrowanie filmów w rozdzielczości FullHD (1080) o wyjątkowej ostrości, niezrównanym poziomie szczegółów i żywych kolorach. System AF z 11 punktami odpowiada za szybkie i prawidłowe ustawienie ostrości w aparacie. Zakres ISO 100–25600 pozwala bezproblemowo fotografować w świetle zastanym dzięki temu zdjęcia są zawsze wyraźne i ostre.

Cena promocyjna to 2 699 zł (bez zniżki 3 199 zł) - przejdź do sklepu.

Nikon D500 body

Nikon D500 oferuje niezwykłe możliwości i zdumiewającą precyzję. 153-polowy system AF nowej generacji charakteryzuje się wyjątkowo szerokim pokryciem kadru. Nowa matryca i czujnik pomiaru światła zapewniają bardzo dokładne rozpoznawanie obiektów i odwzorowanie szczegółów. Aparat pozwala wykonywać zdjęcia z szybkością do 10 kl./s, a dzięki buforowi o dużej pojemności w jednej serii można wykonać nawet 200 zdjęć w formacie NEF (RAW). Bezkompromisowych filmowców z pewnością ucieszy to, że funkcja nagrywania filmów D-Movie pozwala na rejestrowanie aparatem do 29 minut i 59 sekund materiału w rozdzielczości 4K/UHD.

Cena promocyjna to 6 499 zł (bez zniżki 7 749 zł) - przejdź do sklepu.

Aparat Canon EOS 77D + obiektyw 18-55 mm IS STM

Ruchomy ekran zapewnia swobodę fotografowania ludzi i obiektów. Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne Apple lub Android umożliwia zdalne wyzwalanie migawki, pobieranie zdjęć oraz podgląd Live View na ekranie smartfona. 5-osiowa stabilizacja obrazu umożliwia wygodne filmowanie w jakości Full HD i z szybkością 50 kl./s bez potrzeby sięgania po statyw.

Cena promocyjna to 3 299 zł (bez zniżki 4 199 zł) - przejdź do sklepu.

Obiektyw SONY FE 50mm F1.8

Jest to mały i lekki obiektyw stałoogniskowy o dużej jasności przeznaczony do pełnoklatkowych korpusów. Odświeżony sześciosoczewkowy układ optyczny z soczewką asferyczną minimalizuje aberrację sferyczną i komę. Starannie zaprojektowany nowy silnik jest zasilany prądem stałym, co zapewnia optymalnie precyzyjne i ciche nastawianie ostrości.

Cena ze zniżką to 629 zł (bez zniżki 897 zł) - przejdź do sklepu.

Aparat SONY Alpha 7 II Body

α7 II to pierwszy na świecie pełnoklatkowy korpus z 5-kierunkowym systemem stabilizacji obrazu. Łączy bardzo wysoką jakość obrazu z małymi wymiarami, wyjątkową swobodą wykonywania zdjęć i pełną stabilizacją.

Cena ze zniżką to 3 899 zł (bez zniżki 4 349 zł) - przejdź do sklepu.

Aparat bezlusterkowy Olympus E-PL10 + obiektyw 14‑42mm Pancake

Bezlusterkowiec posiada wydajną stabilizację pozwalającą nagrywać imponujące filmy 4K (nawet gdy jesteś w ruchu), wiele filtrów artystycznych, dzięki którym pokażesz swoją kreatywność, a także wbudowane Wi-Fi ułatwiające udostępnianie plików.

Cena promocyjna to 2 999 zł - przejdź do sklepu.

Aparat cyfrowy Canon EOS M50 + obiektyw EF-M 15-45 mm + obiektyw EF-M 22 mm

Seria aparatów EOS M to doskonała alternatywa dla dużych i ciężkich lustrzanek. Ten bezlusterkowy aparat nagrywa filmy w rozdzielczości 4K, fotografuje z prędkością 10 kl./s i pozwala uwieczniać szczegółowe obrazy w atrakcyjnej kolorystyce. Wraz z obiektywami 15-45 mm i 22 mm dołączonymi do zestawu jest uniwersalnym narzędziem do różnych zastosowań.

Cena promocyjna to 2 799 zł (bez zniżki 3 880 zł) - przejdź do sklepu.

Lampa błyskowa CANON Speedlite 470EX-Ai

Mocna lampa błyskowa Speedlite z wyjątkową, sterowaną elektrycznie, obrotową głowicą z dyfuzorem zapewnia oświetlenie profesjonalnej jakości w szybki i łatwy sposób.

Cena bez zniżki to 1 999 zł, MediaMarkt w dziale Outlet (stan dobry) oferuje produkt w cenie 1 271 zł - przejdź do sklepu.

Tripod Hama Traveller Pro

Z tego statywu możesz korzystać w połączeniu z różnymi urządzeniami. Możesz zamocować do niego smartfon, aparat fotograficzny (gwint 1/4") oraz kamerę sportową GoPro. Statyw Traveller Hama po złożeniu zajmuje mało miejsca i jest lekki – waży jedynie 610 g. Dzięki temu sprawdzi się jako statyw podróżny. Wysokość statywu można regulować w zakresie od 28,5 aż do 106 cm.

Ceny w innych sklepach zaczynają sie od 150 zł, a na Allegro kupimy go za 79,90 zł.

Promocje w sklepach

W Media Expert trwa promocja na sprzęt foto. Sklep oferuje cashback do 900 zł na wybrane modele aparatów i obiektywów Sony. Wystarczy kupić sprzęt objęty promocją i zarejestrować go na oficjalnej stronie Sony. Promocja dotyczy takiego znanego i lubianego przez fotografów sprzętu jak obiektyw SONY FE 85 mm f/1.8, aparat SONY Alpha A7 III, obiektyw SONY FE 35 mm f/1.4 i inne.

Podobna promocja jest przewidziana też dla miłośników Canona - można otrzymać zwrot nawet do 1100 zł! Żeby to zrobić wystarczy kupić produkt objęty promocją, wyciąć z opakowania kod kreskowy i numer seryjny, a następnie przesłać jego kolorowy skan lub zdjęcie poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zarejestrować zakup na stronie Canona. Dobra wiadomość jest taka, że do tej promocji został włączony zestaw aparat CANON EOS M6 Mark II + Obiektyw EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3 IS STM + EVF, kilka obiektywów RF i inne.

