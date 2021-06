Najlepsze promocje na sprzęt dla fotografów [Aktualizacja 27.06.2021]

Zastanawiasz się nad zakupem nowego sprzętu? Zebraliśmy najlepsze promocje na sprzęt dla fotografów. Sprawdź, co opłaca się kupić w tym tygodniu.

Spis treści

Canon PowerShot G7X Mark II

Canon G7 X mark II to kolejna odsłona kompaktowego aparatu z obiektywem o doskonałej jasności f/1.8-2.8 i ponad 4-krotnym zoomem. Wyposażony w dużą matrycę o rozdzielczości 20.1 mln piksela umożliwia wykonanie doskonałych zdjęć w każdych warunkach. Aby w pełni wykorzystać możliwości aparatu możliwe jest fotografowanie w manualnych trybach.

W tej promocji kupimy aparat za 1999 zł, jego normalna cena to 2149 zł. A korzystając z dodatkowej promocji "Canon - wywołaj uśmiech, uchwyć wspomnienia" dostaniemy 180 zł zwrotu.

Regulamin promocji - link.

Gimbal ręczny MOZA AirCross 2

Pozwala on uzyskać płynne i filmowe ujęcia przy użyciu tylko jednej ręki. MOZA AirCross 2 może współpracować z większością aparatów cyfrowych, a baterii wystarczy na czas do 12 godzin pracy. Do zalet warto też zaliczyć ulepszony tryb Incepcji 3.0, dzięki któremu nie trzeba już ręcznie sterować joystickiem podczas fotografowania.

Na promocji w MediaExpert kupimy urządzenie za 998 zł (wcześniej było 1099 zł), a w dziale outlet model jest dostępny nawet w cenie 798 zł.

Teleobiektyw Sony E 70–350 mm f/4.5–6.3 G OSS

Obiektyw typu G umożliwia imponującą jakość zdjęć w całym zakresie zooma - nawet przy krawędziach obrazu, a do tego jest kompaktowy, zmiennoogniskowy oraz posiada wbudowaną optyczną stabilizację obrazu. Cena bez zniżki to 3 749 zł, ze zniżką kupimy ten teleobiektyw za 3 476,31 zł na Amazonie lub za 3 525 na stronie Fotojoker.pl (cashback 225 zł)

Nikon z5

+ obiektyw 24-50 mm

Pełnoklatkowy aparat Nikon Z 5 jest poręczny i niezwykle wydajny — podobnie jak obiektyw NIKKOR Z 24–50 mm, który wchodzi w skład podstawowego zestawu Z5. Obiektyw NIKKOR Z jest najmniejszym i najlżejszym pełnoklatkowym obiektywem zmiennoogniskowym dostępnym na rynku. Cena promocyjna na Amazonie to 1 199 euro, co w przeliczeniu na obecny kurs złotówki daje 5 460 zł, podczas gdy normalna cena zaczyna się od 6 000 zł. Dostępne są również inne zestawy.

Promocje w sklepach

W Media Expert trwa promocja na sprzęt foto. Sklep oferuje cashback do 900 zł na wybrane modele aparatów i obiektywów Sony. Wystarczy kupić sprzęt objęty promocją i zarejestrować go na oficjalnej stronie Sony. Promocja dotyczy takiego znanego i lubianego przez fotografów sprzętu jak obiektyw SONY FE 85 mm f/1.8, aparat SONY Alpha A7 III, obiektyw SONY FE 35 mm f/1.4 i inne.

Podobna promocja jest przewidziana też dla miłośników Canona - można otrzymać zwrot nawet do 1100 zł! Żeby to zrobić wystarczy kupić produkt objęty promocją, wyciąć z opakowania kod kreskowy i numer seryjny, a następnie przesłać jego kolorowy skan lub zdjęcie poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zarejestrować zakup na stronie Canona. Dobra wiadomość jest taka, że do tej promocji został włączony zestaw aparat CANON EOS M6 Mark II + Obiektyw EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3 IS STM + EVF, kilka obiektywów RF i inne.

Jeszcze większy cashback od zakupu sprzętu fotograficznego Sony oferuje sklep cyfrowe.pl - do 2000 zł! Regulamin taki sam, jak w Media Expert, a w promocji możemy kupić aparaty Sony A9, A9 II, A7R IV, A7R III, A6600, obiektywy Sony FE 20 mm f/1.8, FE 24-70 mm f/2.8 GM, FE 35 mm f/1.8, FE 70-200 mm f/4.0 i inne.

